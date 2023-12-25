CHP yandaşı kronik tetikçi Fatih Altaylı'dan skandal sözler! "Şehit cenazesinde Özgür Özel'e tepki provokasyon" iddiasında bulunup vatandaşa 'şerefsiz' dedi

FATİH ALTAYLI'DAN SKANDAL SÖZLER

Türkiye Özgür Özel'in DEM seviciliğine şahit olurken CHP yandaşı Fatih Altaylı'dan skandal sözler geldi.

Şehit yakınlarının Özgür Özel'e gösterdiği tepkiye "Büyük ihtimalle provokasyon" diyen Altaylı, "2015'ten beri Türkiye'de ne zaman seçim ortamı başlar, terör de başlar. İktidarın CHP'yi terörle paralel gösterme çabası belli bir kesimde karşılık buluyor. Özgür Özel, şehit olan askerlerle daha önce fotoğraf çekilmesine rağmen, onların cenazesinde Özgür dışarı diye birileri bağırdı. Terörün kış ortasında yeniden uç vermesinin sebebi belki de CHP'yi sıkıntıya sokmak" ifadelerini kullandı.