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Türk ordusuna hakaret edenler yakalandı: "Hukuk önünde hesap vermeye devam edecek"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, ordu ve askerler aleyhinde söylemlerde bulunan şüphelilerin adli makamlara sevk edildiğini belirtti. 57 hesap hakkında inceleme başlatıldığını belirten Yerlikaya, "Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek." dedi.

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 14:10 Güncelleme 25 Aralık 2023, 14:49
Türk ordusuna hakaret edenler yakalandı: Hukuk önünde hesap vermeye devam edecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, ordu ve askerler aleyhinde söylemlerde bulunan şüphelilerin adli makamlara sevk edildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Gereği yapıldı-2" ifadesiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, ordumuz ve askerlerimiz aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T, S.Y.G, N.K. ve F.G. isimli şüpheliler yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. Emniyet ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızca, kahraman ordumuza, askerimize dil uzatan, hakaret eden hesap hakkında inceleme başlatıldı."

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"Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek."

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