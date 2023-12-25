Türk ordusuna hakaret edenler yakalandı: "Hukuk önünde hesap vermeye devam edecek"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, ordu ve askerler aleyhinde söylemlerde bulunan şüphelilerin adli makamlara sevk edildiğini belirtti.

GEREĞİ YAPILDI -2❗️

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, Ordumuz ve Askerlerimiz aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T., S.Y.G., N.K. ve F.G. isimli şüpheliler yakalandı ve adli makamlara… pic.twitter.com/VkG82VBXWc — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 25, 2023

Bakan Yerlikaya, "Gereği yapıldı-2" ifadesiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, ordumuz ve askerlerimiz aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T, S.Y.G, N.K. ve F.G. isimli şüpheliler yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. Emniyet ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızca, kahraman ordumuza, askerimize dil uzatan, hakaret eden hesap hakkında inceleme başlatıldı."