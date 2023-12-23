Şehit babasından duygulandıran paylaşım: "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana"

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22) ailesine şehadet haberi verildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22) ailesine şehadet haberi verildi.
Elazığ nüfusuna kayıtlı şehit Aslan'ın, Güneykent Mahallesi'nde yaşayan annesi Yeter ve babası Mehmet Aslan'a acı haberi yetkililer verdi.
Şehidin evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.
Şehit haberinin baba ocağına bildirilmesinin ardından şehit babası Mehmet Aslan, sosyal medya üzerinden oğlunun da aralarında olduğu 6 şehidin ismini paylaşarak, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.
Paylaşım görenleri duygulandırdı.
Şehit Aslan'ın cenazesinin, memleketi Elazığ'da toprağa verileceği öğrenildi.