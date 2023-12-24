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Evlerin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü! 472 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan raporda olumsuz hava durumuna karşı vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından başta Karadeniz olmak üzere birçok ilde etkisini gösteren sağanak, fırtına ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, araçlar hasar gördü.Öte yandan Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 472 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 12:44 Güncelleme 24 Aralık 2023, 13:05
Evlerin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü! 472 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan raporda olumsuz hava durumuna karşı vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Karadeniz başta olmak üzere birçok ilde etkisini gösteren sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Rize'de şiddetli rüzgar, bazı binaların çatılarının uçmasına, evlerde ve araçlarda hasara neden oldu.

İl merkezinde etkili olan rüzgar nedeniyle Gülbahar Mahallesi'nde bulunan Sarıhan Sitesi'ndeki bir binanın çatısı uçarak Yılmaz Apartmanı'na çarptı.

Çarpmanın etkisiyle apartmanda çok sayıda evin balkon korkulukları zarar gördü, camları kırıldı. Çatının bazı parçaları 13 katlı binadaki balkonlarda asılı kaldı. Bina önünde bulunan çok sayıda araçta hasar meydana geldi.

Polis ekipleri binanın önüne güvenlik şeridi çekti.

Yılmaz Apartmanı sakinlerinden Gönül Hacaloğlu, uykudan patlama sesi ile uyandığını anlattı.

Korku içerisinde ne olduğunu anlamaya çalıştığını aktaran Hacaloğlu, "Evin ışıklarını yaktığımda odaların camlarının kırık olduğunu gördüm. Oturma odasından balkona baktığımda ise balkon demirlerinin ve camların kırıldığını, balkonda odun parçaları olduğunu fark ettim. Bina yıkılıyor sandım. Komşumun çağırması ile yan taraf geçtim. Binaya çatı düştüğünü sonradan öğrendim. Çok büyük korku atlattık." diye konuştu.

Aynı mahallede bir binanın uçan çatısı ise Çaykur İlkokulu'nun üzerine düştü. Okul çatısında hasar meydana geldi.

Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri bölgede güvenlik tedbiri aldı.

Fındıklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde de bir evin çatısı uçtu. Bölgedeki bazı araçlarda hasar oluştu.

TEMİZLİK VE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Rize Belediyesi ekipleri, günün ağarmasıyla bölgede temizlik çalışmalarına başlandı. İtfaiye ekipleri, binaların balkon ve dış cephelerinde asılı kalan çatı parçalarını indirdi.

Kentte, hasar tespit çalışması da başlatıldı.

Afet sonrası ekipler bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Düşen çatı parçalarından otomobili zarar gören Ömer Ömeroğlu, gazetecilere, gece şiddetli rüzgar olduğunu belirterek, "Kuvvetli bir ses duyduktan sonra balkona çıktım. Apartmandaki arkadaşlar binanın çatısının uçtuğunu söylediler. Aşağıya indik. Benim arabaya da çatı parçası vurdu. Tahminen 7-8 araç zarar gördü. Binanın dış cephesinde de zarar oluştu. Rüzgar çok şiddetliydi." dedi.

Ordu'da ise il genelinde akşam saatlerinde başlayan rüzgar, bir süre sonra fırtınaya dönüştü. Sağanak ile birlikte etkili olan fırtına sonra Altınordu ve bazı ilçelerde binaların çatıları uçtu. Çatı uçmaları sonrası bazı mahalle yoları ulaşıma kapanırken, uçan çatılar ise park halindeki araçlara zarar verdi. İtfaiye, polis, Ordu Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri alanlarda çalışma başlattı.



Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'nde de 3 katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar park halindeki 3 araca zarar verdi. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde çatının koparak uçması ve ardından araçların üzerine devrilmesi yer alıyor.

Altınordu ilçesinde galerici esnafı Bekir Ergen, kopan çatı nedeniyle 3 aracında hasar meydana geldiğini söyledi. Koray Kuru ise ilk olarak şiddetli bir ses duyup korktuklarını, ardından ise çatının araçların üzerine düştüğünü gördüklerini ifade etti.


Fırtına nedeniyle ilin farklı ilçelerinde de ağaç devrilmesi, çatı uçmaları ve elektrik kesintileri meydana gelirken, şuana kadar yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Ayrıca Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar, şehir merkezinde ise sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Safranbolu Beştepeler mevkisi ve D-100 kara yolunda küreme çalışması başlatırken, trafik polisleri de güzergahlardaki kontrollerini artırdı.

Sürücüler, kar ve buzlanma nedeniyle yollarda güçlükle ilerledi, bazı araçlar yolda kaldı.

Keltepe Kayak Merkezi ile Safranbolu Sarıçiçek Yaylası da beyaz örtüyle kaplandı.

Öte yandan kent merkezinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Ergenekon Mahallesi Gülgün Sokak'taki sitenin istinat duvarının bir bölümü çöktü.

BOLU'DA DOLUNUN ARDINDAN SAĞANAK BAŞLADI
Bolu'da ise sabah saatlerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

Kent merkezinde kısa süreliğine yağmurun yerini dolu aldı. İzzet Baysal Caddesi'nde doludan korunmak isteyenler, iş yerleri ve çatı altlarında bekledi.

Yaklaşık 5 dakika etkili olan dolunun ardından devam eden sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle deponun çatısı uçtu, bir araçta hasar oluştu.

Kentte gece saatlerinde kuvvetli rüzgarla sağanak etkili oldu.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Tokullu köyünde 300 metrekarelik bir deponun çatısı uçtu.

Çatıdan uçan parçaların üzerinde düştüğü otomobilde hasar oluştu.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta ise kar ve tipi nedeniyle 472 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da dün etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, 272 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Belediye karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlattı.

Beyaza bürünen kent merkezindeki cadde ve yollarda kar temizleme çalışmaları yürütülüyor.

32 KÖY VE 112 MEZRA YOLU KAPANDI
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 32 köy ve 112 mezra yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri de ana cadde ve yollarda kar küreme çalışması yapıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, yoğun kar nedeniyle akşam trafiğe kapatılan Yüksekova-Şemdinli kara yolu araç geçişlerine açıldı.

15 KÖY YOLU KAPANDI

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 15 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, yolların ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise Muş ve ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle 41 köy yolunun kapandığını bildirdi.

Vatandaşların mağdur olmaması için yolları kısa sürede açacaklarını ifade eden Yentür, acil durumlar için de ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

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