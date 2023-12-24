Evlerin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü! 472 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Fındıklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde de bir evin çatısı uçtu. Bölgedeki bazı araçlarda hasar oluştu.

Düşen çatı parçalarından otomobili zarar gören Ömer Ömeroğlu, gazetecilere, gece şiddetli rüzgar olduğunu belirterek, "Kuvvetli bir ses duyduktan sonra balkona çıktım. Apartmandaki arkadaşlar binanın çatısının uçtuğunu söylediler. Aşağıya indik. Benim arabaya da çatı parçası vurdu. Tahminen 7-8 araç zarar gördü. Binanın dış cephesinde de zarar oluştu. Rüzgar çok şiddetliydi." dedi.

Ordu'da ise il genelinde akşam saatlerinde başlayan rüzgar, bir süre sonra fırtınaya dönüştü. Sağanak ile birlikte etkili olan fırtına sonra Altınordu ve bazı ilçelerde binaların çatıları uçtu. Çatı uçmaları sonrası bazı mahalle yoları ulaşıma kapanırken, uçan çatılar ise park halindeki araçlara zarar verdi. İtfaiye, polis, Ordu Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri alanlarda çalışma başlattı.