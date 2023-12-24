CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, fondaş Halk TV’de PKK ve DEM’i akladı şehitlerimiz üzerinden küstah sözlerle hükümeti hedef aldı

Alçak terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Tüm Türkiye derin bir yasa boğulurken, PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM'e ve CHP yeni bir skandala daha imza attı.
Alçak terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Tüm Türkiye derin bir yasa boğulurken, PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM'e ve CHP yeni bir skandala daha imza attı.
ŞEHİTLER İÇİN ORTAK BİLDİRİ
TBMM Genel Kurulunda Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarına yönelik "ortak bildiri" yayımlanması gündeme geldi.
AK PARTİ VE MHP BİLDİRiYE DESTEK VERDİ
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Meclisin çalıştığı sırada ortak bildiri yayımlanmasının, terörle mücadelenin altının çizilmesinin doğru olacağını belirtti.
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül iseTBMM'de yansıyacak böyle bir iradeye her zaman katkı sağladıklarını ve sağlayacaklarını dile getirdi.
CHP VE ORTAĞI HDPKK/DEM KARŞI ÇIKTI
Her fırsatta HPKK ile aynı masaya oturan ve şimdi de yerel seçimler için aynı yolda yürüyen CHP'nin riyakalığı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Kandil'in siyasi uzantısı HPKK/DEM ve CHP skandal bir karara imza atarak, şehitlerimiz için yayımlanacak olan ortak bildiriye karşı çıktı.
PKK'YI AKLADI HÜKÜMETİ HEDEF ALDI
CHP ve HDP'nin imza attığı skandal karara tepkiler yağmaya devam ederken, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan fondaş Halk TV'de küstah sözlere imza attı.
PKK ve siyasi uzantınsını savunanarak, terörü hükümetin hortlattığını dile getiren CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Hortlayan terörü bugün 24 saat içinde 12 şehidimizin geldiği hale getirenlerle hızalanmayacağız. Tekrar altını çiziyorum bizi trolleriyle, bizi havuz medyalarıyla, besleme İletişim başkanlıklarıyla tehdit ediyorlar. Biz bu tehdide pabuç bırakmayız" diyerek HDPKK ile CHP'nin aldığı skandal ortak bildiri kararını savundu.
ŞEHİTLERİMİZ ÜZERİNDEN HÜKÜMETİ HEDEF ALDI
Bunula yetinmeyen CHP'li Akdoğan küstah sözlerini sürdürerek, "Buradaki temel mesele şu seçim dönemi geliyor, ne zaman seçim zamanı yaklaşsa, ne zaman iktidar sıkışsa şehit haberleri bir bir kerpiç evlere, sıvalı evlere, boyasız evlere düşüyor" ifadeleriyle şehitlerimiz üzerinden hükümeti hedef aldı.