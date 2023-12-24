CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, fondaş Halk TV’de PKK ve DEM’i akladı şehitlerimiz üzerinden küstah sözlerle hükümeti hedef aldı





CHP VE ORTAĞI HDPKK/DEM KARŞI ÇIKTI

Her fırsatta HPKK ile aynı masaya oturan ve şimdi de yerel seçimler için aynı yolda yürüyen CHP'nin riyakalığı bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Kandil'in siyasi uzantısı HPKK/DEM ve CHP skandal bir karara imza atarak, şehitlerimiz için yayımlanacak olan ortak bildiriye karşı çıktı.