A Haber Spikeri Merve Özkan Çakaloğlu gözyaşlarına hakim olmadı: Her şey vatan için, can için, canan için...

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden sürdürülüyor.
Hain teröristlerle mücadele sürerken Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinden peş peşe acı haberler geldi.
Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden sürdürülüyor.
Hain teröristlerle mücadele sürerken Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinden peş peşe acı haberler geldi.
Önceki gün Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 6 askerimiz şehit düşmüştü.
6 askerimizin şehadet haberi yüreklere kor gibi yakarken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), acı bir haber daha verdi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz de yaralandı.
İki günde 12 evi baba ocağına şehit ateşi düştü. Şehitlerin acı haberleri ailelerine ulaştı.
16 hain terörist ise tek tek etkisiz hale getirildi.
Önceki gün şehit olan Tokatlı Yasin Karaca'nın "Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için" mesajı ise duygulandırdı.
Haberi seslendiren A Haber Spikeri Merve Özkan Çakaloğlu'nun o anlarda boğazı düğümlendi ve gözyaşlarına hakim olamadı.