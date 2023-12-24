A Haber Spikeri Merve Özkan Çakaloğlu gözyaşlarına hakim olmadı: Her şey vatan için, can için, canan için...

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden sürdürülüyor.





Önceki gün Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 6 askerimiz şehit düşmüştü.

6 askerimizin şehadet haberi yüreklere kor gibi yakarken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), acı bir haber daha verdi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz de yaralandı.