A Haber Spikeri Merve Özkan Çakaloğlu gözyaşlarına hakim olmadı: Her şey vatan için, can için, canan için...

İki günde 12 evi baba ocağına şehit ateşi düştü. Şehitlerin acı haberleri ailelerine ulaştı.

16 hain terörist ise tek tek etkisiz hale getirildi.

Önceki gün şehit olan Tokatlı Yasin Karaca'nın "Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için" mesajı ise duygulandırdı.