SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Yasin Karaca'nın baba evi yeniden yapılacak! Bakanlık harekete geçti

Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca’nın baba evi gündem olmuştu. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü şehidin evinin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmalara başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 16:38 Güncelleme 23 Aralık 2023, 16:55
Irak’ın kuzeyinde şehit düşen Yasin Karaca’nın baba evi yeniden yapılacak! Bakanlık harekete geçti

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) acı haberi, Tokat'ın Almus ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Abisi 2016 yılında gazi oldu, kendisi şehit | Türkiyenin kalbine şehit ateşi düştü! Kahraman askerlerimizin hikayeleri yürekleri dağladıAbisi 2016 yılında gazi oldu, kendisi şehit | Türkiyenin kalbine şehit ateşi düştü! Kahraman askerlerimizin hikayeleri yürekleri dağladı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, şehit oldu. Karaca'nın acı haberi, Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Zahide ve Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan biri olan Yasin Karaca'nın memleketinde bugün son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

DEVLET YENİDEN YAPACAK
Şehit Karaca'nın Tokat'taki baba evinin fiziki durumu sosyal medyada gündem olmasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü şehidin evinin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmalara başladı.

Şehidin baba evinin yapımına yönelik süreçlerin en kısa sürede tamamlanacağı öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Şehidin sosyal medya profilinde "Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için" şeklinde yazdığı görüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yüzyılın Dönüşümü İstanbul... Başkan Erdoğan açıkladı! Vatandaşa ne kadar destek verilecek? Kaç konut dönüşecek?
MSB acı haberi duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 6 askerimiz şehit oldu! Terör örgütü PKK’ya bombardıman!
CHP’de Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu gerilimi tırmanıyor! PM karıştı: İzmir’de büyük sıkıntı var
SON DAKİKA