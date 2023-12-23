Irak’ın kuzeyinde şehit düşen Yasin Karaca’nın baba evi yeniden yapılacak! Bakanlık harekete geçti

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) acı haberi, Tokat'ın Almus ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) acı haberi, Tokat'ın Almus ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, şehit oldu. Karaca'nın acı haberi, Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Zahide ve Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan biri olan Yasin Karaca'nın memleketinde bugün son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
DEVLET YENİDEN YAPACAK
Şehit Karaca'nın Tokat'taki baba evinin fiziki durumu sosyal medyada gündem olmasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü şehidin evinin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmalara başladı.
Şehidin baba evinin yapımına yönelik süreçlerin en kısa sürede tamamlanacağı öğrenildi.
DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Şehidin sosyal medya profilinde "Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için" şeklinde yazdığı görüldü.