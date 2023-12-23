Boğaz manzaralı villada kaçak inşaat skandalı büyüyor! Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’ndan pişkin savunma!

Çifte mühre rağmen inşaatı durdurmayan Mahiroğlu, mühürleri sökerek bu kez villanın etrafını çelik konstrüksiyon ile çevreledi. Böylece villanın dış yapısını çelik konstrüksiyon içine alarak izinsiz inşaat faaliyetini sürdürdü.

İKİ SUÇ DUYURUSU

Mahiroğlu'ndan villasına giden ekiplerin 14 Eylül'de bir tutanak daha tuttuğu, kaçak inşaat faaliyetlerinin tekrar tespit altına alındığı anlaşıldı. Tutanak ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 18 Eylül ve 13 Ekim'de iki ayrı suç duyurusu yapıldığı belirlendi.

SUÇUNU İKRAR ETTİ

Sabah'ın haberine göre hakkında yapılan suç duyurusu üzerine ifade verdiği anlaşılan Mahiroğlu, binayı satın aldıktan sonra bina içerisinde güçlendirme amaçlı tadilatlar yaptıklarını, izin alınması gerektiğini bilmediğini iddia etti. Mahiroğlu'nun bu sözleri suçu ikrar olarak değerlendirildi.

CHP HALK TV'YE MİLYONLAR YAĞDIRDI

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem partinin Halk TV'yi beslediğini bir kez daha itiraf etti.

Erdem CHP-Halk TV arasındaki para ilişkisine ilişkin, "Halk TV'nin aylık 2 milyon liralık ödeneğini kestim" dedi.