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Boğaz manzaralı villada kaçak inşaat skandalı büyüyor! Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'ndan pişkin savunma!

Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu Boğaz manzaralı villasını kaçak inşaat ile büyüttü. İBB'nin göz yumduğu Cafer Mahiroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulurken savcılık ifadesi ortaya çıktı. Mahiroğlu, tadilatlar için izin gerektiğini bilmediğini iddia ederek pişkin bir savunma yaptı.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 07:02 Güncelleme 23 Aralık 2023, 07:20
Boğaz manzaralı villada kaçak inşaat skandalı büyüyor! Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’ndan pişkin savunma!

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Cumhuriyet Halk Partisi tarafından fonlanan Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun kaçak inşaat skandalında her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.

Mahiroğlu, kanalın sunucusu olan Ayşenur Arslan'ın önerisiyle aldığı öğrenilen, Sarıyer ilçesi Kireçburnu Mahallesi İshak Sokak'ta yer alan İzmirli Villaları Sitesi'ndeki Boğaz manzaralı villasında geçtiğimiz yıl kaçak inşa faaliyeti başlattı.

300 METRELİK VİLLAYI 600 METREYE ÇIKARDI
Olayın gündeme getirmesinin ardından bir süre faaliyetleri durduran Mahiroğlu, geçtiğimiz aylarda yeniden başladı. Mahiroğlu'nun bodrum, teras ve yapının ana iskeletinde yaptığı büyütmeler ile 300 metrelik villayı 600 metreye çıkardığı belirlendi.

ÇİFTE MÜHÜR MAHİR'İ DURDURAMADI
Boğaziçi kanununa tabi olan Boğaziçi öngörünümündeki villan, yapılan kaçak yapılaşmanın fark edilmesi üzerine önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, daha sonra da Boğaziçi öngörünümünde asil sorumluluk sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından mühürlendi.

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Çifte mühre rağmen inşaatı durdurmayan Mahiroğlu, mühürleri sökerek bu kez villanın etrafını çelik konstrüksiyon ile çevreledi. Böylece villanın dış yapısını çelik konstrüksiyon içine alarak izinsiz inşaat faaliyetini sürdürdü.


Kurulu iskele çalışmaların devam ettiğini gösteriyor

İKİ SUÇ DUYURUSU
Mahiroğlu'ndan villasına giden ekiplerin 14 Eylül'de bir tutanak daha tuttuğu, kaçak inşaat faaliyetlerinin tekrar tespit altına alındığı anlaşıldı. Tutanak ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 18 Eylül ve 13 Ekim'de iki ayrı suç duyurusu yapıldığı belirlendi.

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SUÇUNU İKRAR ETTİ
Sabah'ın haberine göre hakkında yapılan suç duyurusu üzerine ifade verdiği anlaşılan Mahiroğlu, binayı satın aldıktan sonra bina içerisinde güçlendirme amaçlı tadilatlar yaptıklarını, izin alınması gerektiğini bilmediğini iddia etti. Mahiroğlu'nun bu sözleri suçu ikrar olarak değerlendirildi.

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CHP HALK TV'YE MİLYONLAR YAĞDIRDI
Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem partinin Halk TV'yi beslediğini bir kez daha itiraf etti.

Erdem CHP-Halk TV arasındaki para ilişkisine ilişkin, "Halk TV'nin aylık 2 milyon liralık ödeneğini kestim" dedi.

ÖZGÜR KARABAT HEPSİNİ BİLİYOR
Halk TV'nin mamasını keserek partisini 5 ayda tasarrufa geçirdiğini öne süren Eren Erdem CHP Genel Saymanı Özgür Karabat'ı işaret ederek, "Hepsini biliyor. Hepsi defterlerde kayıtlı" dedi.

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Boğaz manzaralı villada kaçak inşaat skandalı büyüyor! Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’ndan pişkin savunma!
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