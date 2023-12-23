Yasa dışı tütün satıcılarına SİS-2 operasyonu: 37 milyonluk vergi kaybı engellendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 İlde Yasa Dışı Tütün Mamulü Üretimi ve Satışı yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİS-2 Operasyonlarında" 457 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Bakan Ali Yerlikaya, "37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi" dedi.
Detaylar gelecek...
81 İlde Yasa Dışı Tütün Mamulü Üretimi ve Satışı yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİS-2 Operasyonlarında" 4️⃣5️⃣7️⃣ şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 3️⃣7️⃣ Milyon TL'lik vergi kaybı engellendi ❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 23, 2023
Kaçakçılıkla ve kaçakçılarla mücadele etmek kayıt dışı… pic.twitter.com/5takxn8lku