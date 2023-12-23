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Yasa dışı tütün satıcılarına SİS-2 operasyonu: 37 milyonluk vergi kaybı engellendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 İlde Yasa Dışı Tütün Mamulü Üretimi ve Satışı yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİS-2 Operasyonlarında" 457 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Bakan Ali Yerlikaya, "37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi" dedi.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 08:20 Güncelleme 23 Aralık 2023, 08:32
Yasa dışı tütün satıcılarına SİS-2 operasyonu: 37 milyonluk vergi kaybı engellendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 İlde Yasa Dışı Tütün Mamulü Üretimi ve Satışı yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİS-2 Operasyonlarında" 457 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Bakan Ali Yerlikaya, "37 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi" dedi.

Detaylar gelecek...

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