Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu kaçak villasını bitirmek için gün sayıyor! İmamoğlu’nun desteğinin nedeni İngiltere’ye uzanan ilişki ağı mı?

Ses ve su kaçaklarının önlenmesi başta olmak üzere estetik görüntüsü ve dayanıklılığıyla bilinen epoksi zemin kaplamanın kaçak alana çatı görevi görmesi amacıyla yaptırıldığı öğrenildi.

İBB KAÇAĞA GÖZ YUMDU Kaçak villayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Müdürlüğü ekipleri ve İBB 'ye ait ekipler ayrı ayrı mühürlemişti. Mahiroğlu, iki mührü de sökerek kaçak inşaatını kamufle edip inşaat çalışmasına devam etti. 1 Eylül'de Boğaziçi İmar Müdürlüğü 'ne kaçak inşaatın durdurulmasıyla ilgili yazı da yazılmıştı. Ancak İBB'nin kaçağa göz yumduğu öğrenildi.

ADLİYEDEN BİLİRKİŞİ İNCELEME YAPTI Öte yandan çevre sakinlerinin şikayetleri üzerine Cafer Mahiroğlu hakkında Boğaziçi öngörünümündeki alanda kaçak inşaat yaptığına ilişkin dava açıldığı ve geçtiğimiz cuma günü İstanbul Adliyesi'nde görevli bir bilirkişi heyetinin villa ve çevresinde inceleme yaptığı öğrenildi.

Arslan'ın 5 yıl önce Sarıyer Kireçburnu İshak Sokak üzerinde bulunan İzmirli Villalarının karşısındaki apartmandan daire aldığı öne sürüldü, bölgeyi tanımasının ardından patronu Cafer Mahiroğlu'na villanın önceki sahibi olan Hayri Kundura'nın sahibi Bahattin Yıldız'ın vefat etmeden önce ticari olarak borçlandığı ve villanın da borçlara karşılık banka ipotekli olarak satışta olduğunu bahsetti.

MAHİROĞLU'NA NEDEN KİMSE DOKUNAMIYOR?

CHP'li belediyelerde kargaşa, kumpas, rüşvbet, adam kayırma ve siyasi operasyon bitmek bilmiyor. Yolsuzluk ve kaçak yapı konusunda da sınırları aşan CHP'li belediyeler kendilerini destekleyen fondaş medyaya arka çıkmaktan da geri durmuyorlar. Bu isimlerden birisi ise kuşkusuz İmamoğlu, İmamoğlu'nun medya desteğini arakasına aldığı ve algı operasyonlarına giriştiği bilinen bir gerçek. Bu gerçeğin en büyük destekçilerinden birisi ise Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu. Mahiroğlu ve İmamoğlu arasındaki kirli ilişkinin detaylarına dair Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bir yazı kaleme aldı. İşte o yazının ilgili bölümü;

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu. Mahiroğlu'nun İngiltere'den Türkiye'ye uzanan öyküsünde çok soru işareti var ama İmamoğlu ile hızlı ilişkisi daha çok soru işaretli...



Ne yapsa kimse "dur" diyemiyor. Birkaç solcu dışında Halk TV'den atılan o "özgür ve tarafsız" gazeteciler bile suskun.

Mahiroğlu, İBB'nin desteğiyle büyüdükçe büyüdü.