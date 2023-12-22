Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu adeta devlete meydan okuyor! Kaçak villasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

HER ŞEYE RAĞMEN DEVAM EDİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Yine Mahiroğlu hakkında bir başka suç duyurusunda ise 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapılması istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu suç duyuruları ile ilgili işlem başlattığı öğrenildi. Tüm suç duyurusu ve uyarılara rağmen Boğaz manzaralı villasını büyütmeye devam eden Cafer Mahiroğlu, devlete adeta meydan okuyor.

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