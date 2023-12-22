SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu adeta devlete meydan okuyor! Kaçak villasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Halk TV patronu, Cafer Mahiroğlu, kaçak inşaat çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, kaçak villayla ilgili iki ayrı suç duyurusu yapıldığı ortaya çıktı. Ancak 2 mühür ve iki ayrı suç duyurusuna rağmen inşaat hâlâ devam ediyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 07:01 Güncelleme 22 Aralık 2023, 07:27
Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu adeta devlete meydan okuyor! Kaçak villasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Bilindiği gibi Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın önerisi üzerine Cafer Mahiroğlu, Sarıyer Kireçburnu'ndan bir villa satın aldı. Geçtiğimiz yıl söz konusu villadaki kaçak inşaat faaliyetine başlayan Mahiroğlu, basında durumun gündeme getirilmesinin ardından bir süre faaliyetlerini durdurdu.

Geçtiğimiz aylarda yeniden kaçak yapılaşmaya başlayan Mahiroğlu, 300 metrelik villayı 600 metreye çıkardı. Kaçak inşaata kış bahçesi ve karşılama koridoru olarak değerlendirilen ayrı bir bölüm de ekledi.

İKİ AYRI SUÇ DUYURUSU YAPILDI
Kaçak yapının, önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, daha sonra da Boğaziçi öngörünümünde asil sorumluluk sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından mühürlendiği aktarıldı. Ancak çifte mühür Mahiroğlu'nu durdurmadı.

Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer'deki Boğaz manzaralı villasını adeta devlete kafa tutarak devam ettirdiği ortaya çıktı. Mahiroğlu'nun villasına giden ekiplerin 14 Eylül günü bir tutanak daha tuttuğu, kaçak inşai faaliyet yaptığının yine tespit altına alındığı anlaşıldı.

Tutanak ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 18 Eylül ve 13 Ekim'de iki ayrı suç duyurusu yapıldığı belirlendi. Yapılan suç duyurusunda "konulan mührün kaldırıldığı" belirtildi.

HER ŞEYE RAĞMEN DEVAM EDİYOR
Sabah'ta yer alan habere göre; Yine Mahiroğlu hakkında bir başka suç duyurusunda ise 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapılması istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu suç duyuruları ile ilgili işlem başlattığı öğrenildi. Tüm suç duyurusu ve uyarılara rağmen Boğaz manzaralı villasını büyütmeye devam eden Cafer Mahiroğlu, devlete adeta meydan okuyor.

Ekrem İmamoğlunun bitmeyen diyeti! Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu hukuk tanımıyor! Villasını 80 metrekare daha büyüttü

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini Takvim.com.tr’ye bozdu! Yeni partisini ne zaman kuruyor? İYİ Parti’deki istifalar, Akşener ile İmamoğlu-Yavaş savaşı ve Özgür Özel’li CHP hakkında bomba açıklamalar
İranlı kadın ajanlar, internetten İsrail askerlerine aşk tuzağı!
Trendyol
SON DAKİKA