SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: İki başkanlı parti CHP! Partililer bile isyan etti! Belediye başkan adayları Özgür Özel'i değil Ekrem İmamoğlu'nu arıyor

14 ve 28 Mayıs sonrasında ‘değişim’ diyerek CHP’nin Genel Başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel’in, Ekrem İmamoğlu’nun gölgesi altında başkanlık yaptığı geçtiğimiz günlerde İBB binasında yaşanan mikrofon yarışına girmesiyle gözler önüne serilmişti. Ekrem İmamoğlu’nun CHP Lideri gibi davranmasının partide büyük rahatsızlık yarattığı konuşuluyor. Önümüzdeki yerel seçimler için aday belirleme sürecinde olan CHP’de belediye başkan adaylarının Özgür Özel ile değil de Ekrem İmamoğlu’yla irtibat kurması ise iki başlılığı gösteriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 10:39 Güncelleme 22 Aralık 2023, 10:48
Son dakika: İki başkanlı parti CHP! Partililer bile isyan etti! Belediye başkan adayları Özgür Özel’i değil Ekrem İmamoğlu’nu arıyor

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde başkanlık yapmaya çalışıyor.

Siyaset kulislerinde Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun talimatlarını yerine getirdiği konuşulurken durumu normalleştirmeye çalışan Özel, "Sayın İmamoğlu'yla aramızda kardeşlik ilişkisi var bu ilişki bizi iktidara taşıyacak" dedi.

Ancak yaşananların hiç öyle olmadığı yerel seçimler için DEM'in kapısına giden Özgür Özel'e kullanılan ifade ile gözler önüne serildi.

İki başkanlı parti CHP!

"CHP EŞ BAŞKANI DİYESİM GELDİ"
Diğer yandan DEM Parti (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları yaptığı açıklamada Özgür Özel'e dönerek "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi..." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel bu sözler karşısında bir şok yaşarken durumu gülerek geçiştirmeyi tercih etti.

Konuya ilişkin bir köşe yazısı kaleme kalan Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi CHP içindeki İmamoğlu-Özel çekişmesini değerlendirdi.

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında gerilim büyüyor: İzmir ve İstanbulda aday savaşları! Bir kazık da Muharrem İnceye!

CHP LİDERİ GİBİ HAREKET EDİYOR
Kurultaydan sonra Ekrem İmamoğlu'nun CHP lideri gibi hareket etmesinin partide yarattığı rahatsızlık büyüyor.

Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini Takvim.com.trye bozdu! Yeni partisini ne zaman kuruyor? İYİ Partideki istifalar, Akşener ile İmamoğlu-Yavaş savaşı ve Özgür Özelli CHP hakkında bomba açıklamalar

İZMİR İÇİN KAPIŞMA VAR
CHP'de 11 milletvekilin yaptığı toplantı o açıdan bir başlangıç. Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haber doğru. Adayların belirlenme sürecinde bu sorunun daha da büyümesi bekleniyor. Çünkü İmamoğlu, büyükşehir belediye başkan adaylarına müdahale ediyor. Özgür Özel İzmir için Özlem Çerçioğlu'na söz vermiş. İmamoğlu ise Buğra Gökçe'yi istiyor. Bu nedenle İzmir adayı açıklanamıyor. Bu tek bir örnek.

Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini takvim.com.tr'ye bozdu!

ADAYLAR İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞÜYOR
Belediye başkan adayları Özgür Özel'le değil, Ekrem İmamoğlu ile irtibat kuruyor. Bu da partide çift başlılığa ve huzursuzluğa neden oluyor. O nedenle CHP'li 11 milletvekilinin toplantısında dile getirilen eleştirilerin azı var çoğu yok:

1- Ekrem İmamoğlu, CHP'den büyük değil. İmamoğlu partiyi uçuruma sürüklüyor. CHP için bir beka sorunu halini almaya başladı.

HDP/DEM CHPden nereleri istiyor? DEM Sözcüsü Ayşegül Doğan o ilçeleri açıkladı! Ekrem İmamoğlu...

İYİ PARTİ KAVGASI

2- İYİ Parti ile girdiği polemik doğru değil. Güçlükle kurulan ittifaklar boşa harcanıyor. Kişisel hırsları için bunu yapıyor.

3- CHP Grubu'nda milletvekilleri arasında bu konuda çok rahatsızlık var. İmamoğlu'nun geri çekilmesi bile düşünülebilir

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özele taktik verdi: Ekrem İmamoğluna Önder Sav tarifesi mi? İsmail Küçükkaya o görüşmeyi anlattı!

ÖZGÜR ÖZEL DAHİ

Bir grup CHP milletvekilinin rahatsızlıkları bunlar. Ama İmamoğlu'nu engelleyebilmeye güçleri yeter mi? Sanmam. Ama böyle giderse önümüzdeki seçimde İmamoğlu onların milletvekilliğini engeller. Çünkü CHP'de bütün ipler İmamoğlu'nun elinde. Özgür Özel, İmamoğlu'na rağmen bir belediye başkanını bile belirleyemez.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini Takvim.com.tr’ye bozdu! Yeni partisini ne zaman kuruyor? İYİ Parti’deki istifalar, Akşener ile İmamoğlu-Yavaş savaşı ve Özgür Özel’li CHP hakkında bomba açıklamalar
Asgari ücrette milyonların gözü üçüncü toplantıda! Rakam masaya geliyor: Taraflar tekliflerini açıklayacak
Trendyol
SON DAKİKA