Son dakika: İki başkanlı parti CHP! Partililer bile isyan etti! Belediye başkan adayları Özgür Özel’i değil Ekrem İmamoğlu’nu arıyor

CHP LİDERİ GİBİ HAREKET EDİYOR
Kurultaydan sonra Ekrem İmamoğlu'nun CHP lideri gibi hareket etmesinin partide yarattığı rahatsızlık büyüyor.
İZMİR İÇİN KAPIŞMA VAR
CHP'de 11 milletvekilin yaptığı toplantı o açıdan bir başlangıç. Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haber doğru. Adayların belirlenme sürecinde bu sorunun daha da büyümesi bekleniyor. Çünkü İmamoğlu, büyükşehir belediye başkan adaylarına müdahale ediyor. Özgür Özel İzmir için Özlem Çerçioğlu'na söz vermiş. İmamoğlu ise Buğra Gökçe'yi istiyor. Bu nedenle İzmir adayı açıklanamıyor. Bu tek bir örnek.
ADAYLAR İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞÜYOR
Belediye başkan adayları Özgür Özel'le değil, Ekrem İmamoğlu ile irtibat kuruyor. Bu da partide çift başlılığa ve huzursuzluğa neden oluyor. O nedenle CHP'li 11 milletvekilinin toplantısında dile getirilen eleştirilerin azı var çoğu yok:
1- Ekrem İmamoğlu, CHP'den büyük değil. İmamoğlu partiyi uçuruma sürüklüyor. CHP için bir beka sorunu halini almaya başladı.
İYİ PARTİ KAVGASI
2- İYİ Parti ile girdiği polemik doğru değil. Güçlükle kurulan ittifaklar boşa harcanıyor. Kişisel hırsları için bunu yapıyor.
3- CHP Grubu'nda milletvekilleri arasında bu konuda çok rahatsızlık var. İmamoğlu'nun geri çekilmesi bile düşünülebilir
ÖZGÜR ÖZEL DAHİ
Bir grup CHP milletvekilinin rahatsızlıkları bunlar. Ama İmamoğlu'nu engelleyebilmeye güçleri yeter mi? Sanmam. Ama böyle giderse önümüzdeki seçimde İmamoğlu onların milletvekilliğini engeller. Çünkü CHP'de bütün ipler İmamoğlu'nun elinde. Özgür Özel, İmamoğlu'na rağmen bir belediye başkanını bile belirleyemez.