Son dakika: İki başkanlı parti CHP! Partililer bile isyan etti! Belediye başkan adayları Özgür Özel’i değil Ekrem İmamoğlu’nu arıyor

İZMİR İÇİN KAPIŞMA VAR

CHP'de 11 milletvekilin yaptığı toplantı o açıdan bir başlangıç. Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haber doğru. Adayların belirlenme sürecinde bu sorunun daha da büyümesi bekleniyor. Çünkü İmamoğlu, büyükşehir belediye başkan adaylarına müdahale ediyor. Özgür Özel İzmir için Özlem Çerçioğlu'na söz vermiş. İmamoğlu ise Buğra Gökçe'yi istiyor. Bu nedenle İzmir adayı açıklanamıyor. Bu tek bir örnek.

ADAYLAR İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞÜYOR

Belediye başkan adayları Özgür Özel'le değil, Ekrem İmamoğlu ile irtibat kuruyor. Bu da partide çift başlılığa ve huzursuzluğa neden oluyor. O nedenle CHP'li 11 milletvekilinin toplantısında dile getirilen eleştirilerin azı var çoğu yok:

1- Ekrem İmamoğlu, CHP'den büyük değil. İmamoğlu partiyi uçuruma sürüklüyor. CHP için bir beka sorunu halini almaya başladı.