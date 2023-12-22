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Son dakika: Kudüs Tugayları İsrail'in insansız hava aracını imha ettiği görüntüleri paylaştı! Kod adı: No:528

Son dakika haberleri... İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı devam ederken Kudüs Tugayları Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düşürdükleri bir insansız hava aracının görüntüsünü yayınladı. Gökyüzü Yarışçısı adlı drone'un 150 saniyeyi aşan detaylı videosu sosyal medyada büyük ses getirdi. İsrail insansız hava aracının bir diğer adı No.528. Öte yandan İsrail basını Golan Tugay'ın aldığı büyük kayıplar sonrası Gazze Şeridi'nden çekildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 09:42 Güncelleme 22 Aralık 2023, 09:53
Son dakika: Kudüs Tugayları İsrail’in insansız hava aracını imha ettiği görüntüleri paylaştı! Kod adı: No:528

İsrail basını, Golani Tugayının, büyük kayıplar verdikten sonra Gazze Şeridi'nden geçici olarak çekildiğini duyurdu.

İsrail Kanal 13 Televizyonunun haberinde, İsrail ordusu içindeki seçkin piyade tugaylarından Golani'ye bağlı askerlerin, "saflarını yeniden düzenlemek ve canlanmak" için Gazze'den ayrıldığı kaydedildi.

Walla internet sitesi ise "70 günden uzun süre geçirdikten ve 44 askerini kaybettikten sonra Golani Tugayının birkaç günlüğüne ailelerini ziyaret etmek için Gazze'den ayrıldığı" belirtildi.

Haberde, askerlerin ailelerinin yanına gitmeden önce bir yerde konaklayıp şarkılar eşliğinde kutlama yaptığı ifade edildi.

Kanal 12 Televizyonu'nun haberinde de Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde, komutanları Yarbay Tomer Greenberg ile 8 askerin öldürüldüğü 9 günlük zor bir çatışmanın ardından Golani Tugayı askerlerinin Gazze'den çıktığı bilgisi yer aldı.

Haberde, askerlerin Gazze'ye dönmek için emir beklediği aktarıldı.

Basında ayrıca, Gazze'nin kuzey ve güneyinde faaliyet gösteren Paraşütçü Tugayından taburların da Gazze'den çekildiği bilgisi yer aldı.

İsrail basınında 13 Aralık'ta yer alan haberlerde, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, Şucaiyye Mahallesi'nde kurduğu pusuda çok sayıda askerin öldüğü ve yaralandığı bilgisi geçilmişti.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, kurulan pusuda Golani Tugayından 9 askerin öldüğünü, 4'ünün de ağır yaralandığını duyurmuştu.

Kudüs tugayları no.528'i imha etti

NAM-I DİĞER NO.528 İMHA EDİLDİ
Öte yandan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, bugüne kadar onlarca İsrail tankının ya da zırhlı aracının vurulduğu görüntü paylaştı. Telegram hesabını aktif şekilde kullanan grup, saldırı görüntülerinin yanı sıra füze ya da silah imal ettiği videolar da yayınladı.

Gazze'deki işgali yakından izleyen Savaş Araştırmaları Enstitütüsü (ISW), Perşembe günü İsrail'in başkenti Tel Aviv'e doğru uçan roketlere vurgu yapıyor. Hamas'ın büyük roket salvosunun Filistinli grupların İsrail işgaline rağmen bazı roket kabiliyetlerini muhafaza ettiğini kaydeden ISW, aynı zamanda Han Yunus yakınlarında tespit edilen füze yüklü bir fırlatma rampasını hatırlatıyor.

İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Tugayları ise, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düşürdükleri bir insansız hava aracının görüntüsünü yayınladı. Gökyüzü Yarışçısı adlı drone'un 150 saniyeyi aşan detaylı videosu sosyal medyada büyük ses getirdi. İsrail insansız hava aracının bir diğer adı No.528.

ÖLENLERİN SAYISI YÜKSELDİ
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57 oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in saldırılarında son 48 saatte 390 Filistinlinin öldüğü, 734 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda yaralananların sayısının ise 53 bin 320'ye yükseldiği ifade edildi.

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