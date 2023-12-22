Son dakika: Kudüs Tugayları İsrail’in insansız hava aracını imha ettiği görüntüleri paylaştı! Kod adı: No:528

Basında ayrıca, Gazze'nin kuzey ve güneyinde faaliyet gösteren Paraşütçü Tugayından taburların da Gazze'den çekildiği bilgisi yer aldı. İsrail basınında 13 Aralık'ta yer alan haberlerde, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, Şucaiyye Mahallesi'nde kurduğu pusuda çok sayıda askerin öldüğü ve yaralandığı bilgisi geçilmişti.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, kurulan pusuda Golani Tugayından 9 askerin öldüğünü, 4'ünün de ağır yaralandığını duyurmuştu. Kudüs tugayları no.528'i imha etti NAM-I DİĞER NO.528 İMHA EDİLDİ

Öte yandan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, bugüne kadar onlarca İsrail tankının ya da zırhlı aracının vurulduğu görüntü paylaştı. Telegram hesabını aktif şekilde kullanan grup, saldırı görüntülerinin yanı sıra füze ya da silah imal ettiği videolar da yayınladı.

Gazze'deki işgali yakından izleyen Savaş Araştırmaları Enstitütüsü (ISW), Perşembe günü İsrail'in başkenti Tel Aviv'e doğru uçan roketlere vurgu yapıyor. Hamas'ın büyük roket salvosunun Filistinli grupların İsrail işgaline rağmen bazı roket kabiliyetlerini muhafaza ettiğini kaydeden ISW, aynı zamanda Han Yunus yakınlarında tespit edilen füze yüklü bir fırlatma rampasını hatırlatıyor.

İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Tugayları ise, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düşürdükleri bir insansız hava aracının görüntüsünü yayınladı. Gökyüzü Yarışçısı adlı drone'un 150 saniyeyi aşan detaylı videosu sosyal medyada büyük ses getirdi. İsrail insansız hava aracının bir diğer adı No.528.