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CHP şaşırtmadı! Eski yönetim kayıplara karıştı: 160 milyon liralık borç çıktı

CHP’de derin ilişkiler ağı çözülemiyor. Kılıçdaroğlu gitti, Özgür Özel geldi. Eski yönetim kayıplara karışırken, 160 milyon liralık borç çıktı. İddiaya göre bu para troll hesaplar oluşturmak için kullanıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Aralık 2023 Güncelleme 02 Aralık 2023, 07:01
CHP şaşırtmadı! Eski yönetim kayıplara karıştı: 160 milyon liralık borç çıktı

CHP bildiğiniz gibi... Değişim diye yola çıkanlarla, ortalıktan kaybolanların savaşı sürüyor... CHP'de 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi bitti, Özgür Özel partinin yeni genel başkanı oldu. Özel'in genel başkanlık görevini devralmasıyla birlikte partinin ekonomik tablosu incelendi. Son olarak eski yönetimden devrolunan hesaplarda, eski parayla 160 trilyonun (160 milyon lira) kimlere verildiği belirsiz olan bir borç çıktı. Bir iddiaya göre paralar, Genel Başkanlık yarışı sırasında Kılıçdaroğlu'nun bir kurmayı tarafından troll hesaplar oluşturmak için kullanıldı.




4 SAATLİK TOPLANTI
CHP bu durumla boğuşurken bu kez 40 milyon liralık faturanın reklam harcaması ile oluşan borç olduğunu öne süren iki ayrı şirket, CHP'den para istedi. Genel Merkez yönetimi iki faturayı ödemeyi reddetti. Kulis bilgilerine göre Genel Merkez'e sürekli her biri milyonları bulan bu tür sözleşmesi olmayan ödeme istekleri geliyor. Özgür Özel ile Selin Sayek Böke'nin bu konuyla ilgili 4 saati aşan bir toplantı yaptığı da ortaya çıktı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU HALA SESSİZ
Sosyal medyada, binlerce kişi Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklama yapmasını istiyor.




Elinde belgesi olan şirket, CHP Genel Merkezi'ne gidip, ücretinin ödenmesini istiyor.

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