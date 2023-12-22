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AK Parti ve MHP arasında mutabakat! Feti Yıldız: 28 büyükşehirde AK Parti, 2 şehirde MHP adayı olacak

SON DAKİKA HABERLERİ... MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti ile MHP heyetleri arasında yapılan görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu. AK Parti ile görüşmelerin mutabatla yapıldığınığını söyleyen Yıldız, "30 büyükşehirden 28'inde AK Parti, 2'sinde ise MHP aday gösterecek" dedi. Öte yandan Feti Yıldız, "Kalan 51 ilin 29'unda ittifak ortak aday gösterecek" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 20:06 Güncelleme 22 Aralık 2023, 20:38
AK Parti ve MHP arasında mutabakat! Feti Yıldız: 28 büyükşehirde AK Parti, 2 şehirde MHP adayı olacak

SON DAKİKA HABERLERİ... MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti ile MHP heyetleri arasında yapılan görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu. AK Parti ile görüşmelerin mutabatla yapıldığınığını söyleyen Yıldız, "30 büyükşehirden 28'inde AK Parti, 2'sinde ise MHP aday gösterecek" dedi.

AK Parti ile MHP arasında yerel seçim mutabakatı!



ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Yerel seçimler için aylar öncesinden hazırlıklara başlayan AK Parti'de, çalışmalar aralıksız devam ediyor.

31 Mart öncesi kampanya sürecinin çerçevesini belirleyen AK Parti 'Gerçek Belediyecilik' sloganıyla bir kampanya başlatmaya hazırlanıyor. Kampanyanın detayları ise şu şekilde;


AK Parti'nin belediye başkan adayları 27 Aralık'tan itibaren açıklanmaya başlanacak.

Aday tanıtım toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan 30 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını açıkladığı 15 Ocak 1994 tarihine ithafen 15 Ocak'ta yapılacak.

3 AŞAMADA YÜRÜTÜLECEK
Sabah'ta yer alan habere göre; seçim beyannamesi de ilk kez bu tarihte açıklanacak. Kampanya süreci "Kabul, Kanaat, Karar" doğrultusunda üç aşamada yürütülecek.

Kabul aşamasında yönetimi muhalefette olan yerlerde 2019 seçimlerinde söz verilen, ancak yapılmayan vaatler anlatılacak.

Kanaat sürecinde, "gerçek belediyecilik" teması işlenecek.

Başkan Erdoğan, AK Parti belediyeciliğinin tüm yurtta vatandaşlara sunulmasını istiyor.

AK Parti teşkilatı yeni yılla birlikte seçim çalışmalarına hız verecek. 2019 seçimlerinin ardından muhalefetin algı belediyeciliğiyle vatandaşlara sunulmayan belediyecilik hizmetleri anlatılacak.

Kadın ve gençlik kolları başta olmak üzere vatandaşın gönlüne girmek için vekillerden genel başkan yardımcılarına kadar topyekûn bir çalışma yürütülecek. Bu arada AK Parti ve MHP'nin aday belirleme komisyonu önceki gün son toplantısını gerçekleştirdi. Listelere son şeklini vermesi için Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu hafta bir araya gelmesi bekleniyor.

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BAKANLIKLAR TEK TEK ZİYARET EDİLECEK
Kampanyayı daha önceki seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanyalarını yapan Ertan Aydın yürütecek.

Kampanya kapsamında vatandaşın hayatına sosyal ve ekonomik yönde katkı sağlayacak projeler üzerinde durulacak.
Kampanya ekibinin de bu doğrultuda tüm bakanlıkları tek tek ziyaret ederek, "Seçim sürecinde öne çıkartabileceğimiz projeleriniz neler?" diye sorduğu belirtildi.



EMEKLİLERE ÖZEL KART
Bu kapsamda emeklilere özel kart çıkartılması da projelerden biri olacak. Emeklilere ulaşım, alışveriş ve özel hastanelerde indirim gibi imkânlar sunacağı belirtilen projenin detayları 15 Ocak'ta kamuoyu ile paylaşılacak.



ERDOĞAN SAHAYA İNECEK
Kampanya kapsamında Başkan Erdoğan'ın miting programları da hazırlandı. Başkan Erdoğan'ın 1 Ocak itibarıyla sahalara inerek vatandaşlarla bir araya gelmesi planlanıyor.

Erdoğan, seçimlere kadar 30 büyükşehir ile birlikte toplam 50 ili ziyaret edecek. İstanbul ve Ankara gibi illerde ise ilçeler için özel miting programı planlanacak.

Başkan Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü sürecinde ise başta Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya olmak üzere deprem bölgesindeki illeri ziyaret edecek.

AK Parti, deprem bölgesinde de farklı bir dil ile sahaya inecek. Deprem illerinde yeniden dönüşüm ve inşa söylemi ön planda olacak.

Başkan Erdoğandan AK Parti teşkilatına net mesaj: Tek hedefimiz şehirlerimizi hizmetle buluşturmak

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