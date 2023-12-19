Başkan Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına net mesaj: Tek hedefimiz şehirlerimizi hizmetle buluşturmak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Ankara , İstanbul, İzmir milletvekilleri ve teşkilat yöneticileriyle bir araya geldiği toplantılarda, "Tek hedefimiz, şehirlerimizi yeniden hizmetle buluşturmak ve bunun için seçimi kazanmak. Milletvekillerinden aday göstermeyi düşünmüyoruz" mesajı verdiği belirtildi.

MEMNUNİYETLERİ SORULDU

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta üç büyük şehrin belediye başkan adaylarını belirlemek için istişare süreci yürüttü.

Bu illerin milletvekili ve teşkilat yöneticileriyle ayrı ayrı toplantılar yapan Erdoğan, formlar dağıttı. Bu formlarda üç aday isminin yanı sıra AK Parti'de olan ilçe belediye başkanlarından memnuniyetleri soruldu.



MİLLETVEKİLLERİNDEN ADAY YOK

Erdoğan'ın hem bu toplantılar hem de MKYK'da yaptığı konuşmalarda, milletvekillerinden belediye başkanı adayı göstermeyi düşünmediğini belirterek "Bizim milletvekili arkadaşlarımızın dışında da çok donanımlı arkadaşlarımız var" dediği kaydedildi.