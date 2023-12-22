İstanbul Valisi Davut Gül duyurdu: Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı

Özburun'un medyaya yansıyan görüntülerinin derin üzüntüye sebep olduğunu belirten Gül, "Sebebi ne olursa olsun kabul edilmesi mümkün olmayan bu olay nedeniyle Murat Özburun, Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevinden alınmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmekte olup, olayın incelenmesi için müfettiş talebinde bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.