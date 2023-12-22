AK Parti yerel seçimler için çalışmalara başladı! Başkan Erdoğan sahaya iniyor! Şehir şehir gezecek

ERDOĞAN SAHAYA İNECEK Kampanya kapsamında Başkan Erdoğan'ın miting programları da hazırlandı. Başkan Erdoğan'ın 1 Ocak itibarıyla sahalara inerek vatandaşlarla bir araya gelmesi planlanıyor. Erdoğan, seçimlere kadar 30 büyükşehir ile birlikte toplam 50 ili ziyaret edecek. İstanbul ve Ankara gibi illerde ise ilçeler için özel miting programı planlanacak.

Başkan Erdoğan, 6 Şubat deprem lerinin yıldönümü sürecinde ise başta Kahramanmaraş , Hatay , Adıyaman ve Malatya olmak üzere deprem bölgesindeki illeri ziyaret edecek. AK Parti, deprem bölgesinde de farklı bir dil ile sahaya inecek. Deprem illerinde yeniden dönüşüm ve inşa söylemi ön planda olacak.

GERÇEK BELEDİYECİLİK Kampanyanın ana sloganı ise 'gerçek belediyecilik' olacak. Gerçek belediyecilik, şeffaf, adaletli, eşitlikçi, üretken, vizyoner belediyecilik gibi 15 kavramla halka anlatılacak. Muhalefete ise, 'algı belediyeciliği', 'sözde belediyecilik ' ifadeleriyle yüklenilecek.





HEP YENİ HEP İLERİ

Kampanya ekibi seçim müzikleri için de çalışmalar yaptı. Şarkıda 'Hep yeni hep ileri' sözleri yer alacak.



Sabah'ta yer alan habere göre; AK Parti'nin efsane seçim müziklerinden biri olan 'Haydi Bir Daha'nın bestecisi Özhan Eren yerel seçimler için de AK Parti'ye şarkı besteledi.



Mayıs seçimlerinde olduğu gibi gençlerin sevdiği ve dinlediği rap parçalar da yine seçim meydanlarında yükselecek.