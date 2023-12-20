Çocuklar ve gençler için büyük risk! Tütün ürünlerine karşı bir adım daha atıldı

Tütün ürünlerinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede önemli bir adım daha atıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve halk sağlığı uzmanı Tuba Durgut'un öncülüğünde, Çocukları Tütün Ürünlerinin Zararlı Etkilerinden Koruma İnisiyatifi, elektronik sigaralar ve ısıtılmış tütün ürünlerinin ticaretine karşı mücadele stratejilerini görüşmek üzere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.

GENÇLER İÇİN ÖNEMLİ BİR RİSK

Sağlık otoriteleri ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan heyet, tütün endüstrisinin Türkiye'de bu ürünlerin satışını yasallaştırmak için sürekli lobi faaliyetinde bulunduğu konusunda endişelerini dile getirdi. Mevcut yasağa rağmen, elektronik sigaralar ve ısıtılmış tütün ürünlerinin artan bir ticaretinin olduğu ve bu durumun özellikle gençler için önemli bir risk oluşturduğu dile getirildi.

Halk sağlığı alanında öne çıkan önemli isimlerden oluşan grup, Türkiye'de satışı yasak olan elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin piyasaya girmesini engellemek için etkili önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Kaçakçılıkla mücadelede daha sıkı denetimlerin yapılması ve gençleri bu ürünlerin zararları konusunda bilinçlendirme çalışmalarının önemi üzerinde duruldu.

E-SİGARANIN ZARARLARI

E-sigaraların çoğunluğu, yüksek derecede bağımlılık yapıcı bir madde olan nikotin içerir. Bu ürünlerin kullanımı, çocuklar ve ergenler de dahil olmak üzere yüksek düzeyde nikotin bağımlılığına yol açar. Çocuklarda ve ergenlerde nikotin tüketimi, beyin gelişimi üzerinde uzun vadeli sonuçlara yol açan ve potansiyel olarak öğrenme ve kaygı bozukluklarına neden olan zararlı etkilere sahiptir. Hamile kadınlarda, fetüsün beyin gelişimi üzerinde benzer sonuçlar doğurabilir.

Son çalışmalar, e-sigaraların bronşiolit (akciğer iltihabı) ve yağlı zatürreye (lipid pnömoni) ek olarak kardiyovasküler hastalıklar üzerinde olumsuz akut etkileri olduğunu göstermektedir. Günlük e-sigara kullanımı, artmış miyokard enfarktüsü riski ile ilişkilendirilmiştir. E-sigara kullanıcılarının solunum yolu hastalığı geliştirme olasılığı daha yüksektir. Kullanımları astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile ilişkilidir. İlk çalışmalar ayrıca diyabet riskine katkıda bulunduklarını göstermektedir.

Elektronik sigaralar tütün tüketimine bir "geçiş kapısı"dır. Yakın zamanda yapılan küresel bir sistemik incelemede, elektronik sigara deneyen çocukların ve ergenlerin düzenli olarak geleneksel sigara kullanımına geçme olasılığının iki ila üç kat daha fazla olduğunu ortaya koymuştur.

İnisiyatifin gündeminde ayrıca Türkiye'nin taraf olduğu Tütün Kontrolü çerçeve sözleşmesi kapsamında hayata geçirilen yasaların etkin uygulanması da vardı. Gerekli denetimlerin düzenli yapılması dumansız hava sahasının korunması ve toplumun bilgi ve farkındalığının artırılması gibi talepleri de dile getiren uzmanlar, bu yönde atılacak adımların halk sağlığını korumak için hayati önem taşıdığına dikkat çekti. İnisiyatif, yetkililere bu konuda da kararlı adımlar atılması çağrısında bulundu.

ÇOCUKLARI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLI ETKİLERİNDEN KORUMA İNİSİYATİFİ

Küresel tütün epidemisinin zararları ve tütün endüstrisinin oyunlarına karşı çocuk ve gençlerin korunması amacıyla Türkiye'de önemli halk sağlığı STK'ları, araştırmacılar, kurum temsilcileri ve kamu yöneticilerinin katılımı ile kurulmuştur.

İnisiyatifin amaçları; sigara bağımlılığını önlemek ve tütün endüstrisine karşı ulusal savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirmek, toplumsal bilinç oluşturan iletişim kampanyaları düzenlemek, tütünle mücadelede bilimsel yaklaşım ve kanıta dayalı halk sağlığı politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.