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6,2'lik deprem sonrası Türkiye'den Çin'e başsağlığı mesajı: Can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu ve Çinghay eyaletlerinde meydana gelen deprem nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti’nin Gansu ve Çinghay eyaletlerinde 18 Aralık 2023'te gerçekleşen deprem sonucu meydana gelen can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 16:57 Güncelleme 19 Aralık 2023, 16:57
6,2’lik deprem sonrası Türkiye’den Çin’e başsağlığı mesajı: Can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu ve Çinghay eyaletlerinde meydana gelen deprem nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Gansu ve Çinghay eyaletlerinde 18 Aralık 2023'te gerçekleşen deprem sonucu meydana gelen can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yaşamlarını yitirenlerin ailelerine, Çin halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dilendiği belirtildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, merkez üssü Cişışan Bao'an Donşiang ve Salar Özerk İlçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

Depremde ilk belirlemelere göre Gansu eyaletinde 105, komşu Çinghay eyaletinde 13 kişi yaşamını yitirmişti.

Çinde 6,2 büyüklüğünde deprem! Ölü sayısı her geçen dakika artıyor!

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