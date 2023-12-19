Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov Ankara’da anıldı

Büyükelçi Yerhov, şunları kaydetti:

"Bugün yoldaşımız, dostumuz, öğretmenimiz Andrey Karlov'un aramızdan ayrılışının 7. yılı. Bugün çiçek bırakıyoruz ve onun nasıl bir insan olduğunu hatırlıyoruz. Bu 7 yılda Türkiye'de çok şey değişti, ülkemizde de çok şey değişti. Havalar değişiyor, geçen sene soğuktu, bazen yağmur yağdı, bazen güneşli oluyor, tıpkı bugünkü gibi. Andrey Gennadievich'e olan sevgimiz ve sonsuz saygımız değişmeden kalıyor. Onu anıyor, saygı duyuyor, seviyor ve onun davasını devam ettiriyoruz.