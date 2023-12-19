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Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı! Adaylar için tarih verdi... CHP'ye İP'e DEM'e: Bizde kavga, gürültü yok, rahatız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Merakla beklenen Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarına ilişkin konuşan Erdoğan temayyül yoklamalarının yapıldığını belirterek, "Ay sonuna kadar da peyderpey aldığımız bu temayüllerin neticelerini açıklamaya başlayacağız." dedi. CHP İYİ Parti ve DEM arasında devam eden kriz ve pazarlıklara ilişkin de konuşan Başkan Erdoğan, "Bizde kavga, gürültü yok, rahatız. Ama diğer ittifaktaki durumu zaten izliyorsunuz, benim size anlatmama gerek yok. Kavgayla, gürültüyle zaten bir yere varılmaz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 13:58 Güncelleme 19 Aralık 2023, 14:14
Başkan Erdoğan’dan yerel seçim mesajı! Adaylar için tarih verdi... CHP’ye İP’e DEM’e: Bizde kavga, gürültü yok, rahatız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yerel seçimlere ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın yolcuğunun devam ettiğini belirterek merakla beklenen büyükşehir adaylarına ilişkin "tarih" bilgisi verdi.

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Erdoğan, CHP'nin İYİ Parti ile yaşadığı krize HDP/DEM ile yürüttüğü pazarlığa ilişkin ise "Bizde kavga, gürültü yok, rahatız. Ama diğer ittifaktaki durumu zaten izliyorsunuz, benim size anlatmama gerek yok. Kavgayla, gürültüyle zaten bir yere varılmaz." ifadelerini kullandı.

İşte sorulan o soru ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

Soru: 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra Millet İttifakı darmadağın bir durumda. Bunda seçimin odağına sadece size karşı tavır almayı yerleştirdikleri için amaçlarının tükenmesinin etkisi olduğu yorumları da yapılıyor. İYİ Parti, CHP ile ittifak ve iş birliği konusunda tamamen ilişiğini kesti, seçime tek başına gireceğini açıkladı. İYİ Parti ile CHP arasında bu konuda düellolar yaşanıyor. CHP de bir çıkış noktası olarak DEM'e yönelmeye çalışıyor. Seçimlerin hemen ardından muhalefetteki bu dağınıklığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu durum 2024 Mart seçimlerini nasıl etkileyecek?

Biz bu konuda kendimize bakıyoruz, diğerleri ne yapmış, ne yapıyor bunun üzerinde durmuyoruz. Bizim şu anda Cumhur İttifakı olarak biliyorsunuz bir yolculuğumuz var. Burada da Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti olarak beraber bu yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. Görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz. Geçen hafta içinde malum gerek Yeniden Refah Partisi gerek HÜDA PAR gerek diğer iki ortağımızla da görüşmelerimizi yaptık. Şu an itibarıyla ekiplerimiz birbirleriyle temas halinde.

Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala ile Genel Başkan Yardımcılarımız Ali İhsan Yavuz ve Yusuf Ziya Yılmaz bizim bu görüşmelerle görevlendirilmiş arkadaşlarımızdır. Bu arkadaşlarımıza gösterilen muhataplar kimlerse onlarla arkadaşlarımız görüşmeleri yapıyorlar. Biz de bu arada illerimizi, büyükşehirlerden başlamak üzere davet ediyor görüşlerini alıyoruz.

ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK
Ankara, Adana, İzmir ve Pazar günü de İstanbul'da bütün arkadaşları davet ettik. Bu arkadaşlarımızla İstanbul'da toplantımızı yaptık. Şimdi, yarından itibaren tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ay sonuna kadar da peyderpey aldığımız bu temayüllerin neticelerini açıklamaya başlayacağız.

BİZDE KAVGA GÜRÜLTÜ YOK
Bütün bunlarla beraber Cumhur İttifakı'nda ilçelerde kimlerle gireceğiz, Meclis üyeliklerinde kimleri Meclis üyesi olarak belirleyeceğiz, bunları arkadaşlarımız da birer birer görüşüyorlar. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadan çalışmalarımız devam ediyor. Bizde kavga, gürültü yok, rahatız. Ama diğer ittifaktaki durumu zaten izliyorsunuz, benim size anlatmama gerek yok. Kavgayla, gürültüyle zaten bir yere varılmaz. İnşallah sonu iyi olacak.

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