Ersan Şen’den Özgür Özel’e HDP/DEM tepkisi: Millet hesabını sorar! İsmail Saymaz aklama peşine düştü

ŞEHİT CENAZESİNDE ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: SELO'YA SELAM YOLLAYAN NE YÜZLE BURAYA GELİYOR Şehit Emir için düzenlenen törene 25 Kasım 2022'de şehit düşen Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in annesi Gülcan Öztürkmen de katıldı. Anne Gülcan Öztürkmen, Özgür Özel'e "Selahattin Demirtaş'a selam söyleyenlere de ben söylüyorum; Demirtaş'ı da asılırken göreceğiz inşallah" sözleriyle tepki gösterdi. Şehit annesi Öztürkmen, cenaze töreninden sonra alandan ayrılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel için "Meclis'te Demirtaş'a selam yollayanlar hangi yüzle buraya geliyor?" dedi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için düzenlenen törene katılan Özgür Özel'i tören sonrası terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM'i ziyaret etti.

Özgür Özel 'in şehit için düzenlenen törenden ayrılıp "Kandil kapısında" ittifak için pazarlık yoklaması yapması muhalif tavrıyla bilinen Ersan Şen'in de tepkisini çekti.

Şen tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

"Sen şehit cenazesinden çıkıp o partiye gidemezsin. O şehit nerede şehit olmuş? Irak'ın kuzeyinde. Kim için şehit olmuş Türk milleti için! Türkiye Cumhuriyeti için. HEDEP, DEM, HDP... Terör örgütüyle ilgili ne demiş kardeşim? Sandıkta hesaplaşacağız. Sen yüzde 85'i 90'u bir kenara bırakıyorsun. Kendi başına tabanından kopup gidiyorsun. O millet de onu yutacak.. Şehit cenazesinden çıkıp orada güle oynayarak toplantı yapamazsın. Sandıkta göreceğiz. Bu halk sandıkta sana hesabını sorar."

İSMAİL SAYMAZ DEM'İ AKLAMAYA ÇALIŞTI

CHP yandaşı İsmaiş Saymaz ise CHP/DEM temasını aklama çabasına girdi. Saymaz "Burada sadece şeye mi itiraz ettiniz? Aynı gün hem şehit cenazesi hem görüşme olmaz. Buna mı tepki gösteriyorsunuz" dedi.

Şen de, "Evet. Olmayacak. İçim kan ağlıyor. O gittiğin parti o terör örgütünü destekliyor. Benim askerim, yiğidim şehit olmuş. ifadelerini kullandı.

Saymaz ise HDP/DEM'i savunmaya çalışarak "Hepsini genellemeyelim. Haksızlık olur" deyince Ersan Şen, "Çıksın biri desin ki, 'Bu bir terör örgütüdür kınıyoruz. Hiçbiriyle ilgimiz yoktur. Adaletin bu örgüte yapması gereken neyse bu milletin yanındayız' desin. Bu millet bunu affetmeyecek" ifadeleriyle tepkisini sürdürdü.