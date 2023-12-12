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İP'te bir sökük daha! İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan istifa etti... Biletini Meral Akşener kesti

CHP ile İYİ Parti arasında patlayan kriz daha da derinleşiyor. Meral Akşener'in seçimlere "müstakil" girme kararının ardından CHP ile işbirliğini savunan isimler parti ile bağını koparıyor. Son olarak İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan istifa etti. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Özkan'ın istifasını Akşener'in istediği öğrenildi. İbrahim Özkan, Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmesinin ardından Ekrem İmamoğlu'nu savunmaya çalışmış ve "Meral Hanımın büyükşehirlerde ulaşım problemi var söylemi beni arayıp sormadığına göre İstanbul’u kastetmiyor." demişti. Öte yandan Şeyh Said ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul milletvekili Salim Ensarioğlu da disipline sevk edildi.

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 16:09 Güncelleme 12 Aralık 2023, 17:16
İP’te bir sökük daha! İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan istifa etti... Biletini Meral Akşener kesti

CHP - İYİ Parti hattında yaşanan kaos her gün yeni bir krizi tetikliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'seçimlere tek girme' kararıyla eş güdümlü olarak partide taciz iddiaları, akçeli işler ve istifalar gündeme geldi.

Partinin ağır toplarından Bahadır Erdem, Adnan Beker Durmuş Yılmaz istfa etti. Ümit Dikbayır ise olay iddialarından ardından ihraç edildi.

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İSTANBUL'DA PEŞ PEŞE İSTİFALAR
İYİ Parti'nin "Hür ve Müstakil seçim" kararını GİK'te tescillemesinin ardından İstanbul'da da dikkat çeken istifalar geldi.

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu geçtiğimiz hafta istifa etti.

Yanıkömeroğlu'nun ardından bir istifa daha geldi. CHP ile işbirliğini savunan İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan Akşener'in isteği ile partiden ayrıldı.

İBB İYİ PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ ÖZKAN İSTİFA ETTİ
Özkan, "Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık "Hür ve Müstakilim" İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum." dedi.

AKŞENER EKREM İMAMOĞLU'NA SALLAMIŞTI
Geçtiğimiz gün Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, "Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.





CHP'Lİ İBB'YE 'NİTELİKSİZ' GÖNDERMESİ: PARİS DEYİP CAKARTA'YA MAHKUM EDİYOR
CHP'li İBB'nin 'niteliksiz' ve 'yetersiz' olduğunu ima eden Meral Akşener, "Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerle kıyasladığımızda ulaşım hizmetleri hem nitelik hem nicelik açısından beklentileri karşılayamıyor. Berlin'i, Paris'i vadediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar." ifadelerini kullandı.



MANSUR YAVAŞ'A "KORKAK" DEDİ
İBB Başkanı İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Başkalarının siyasi kariyerlerine, zıplama tahtası olmayız" diyerek rest çeken Akşener, Mansur Yavaş'a da 'korkak' göndermesi yaptı. Bir şiirden alıntı yapan Akşener, "Kopunca bir büyük savaş, Er tez gider, korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş. Erlere meydan görünür" ifadelerini kullanırken 'Yavaş' kelimesine vurgu yaptı.

İMAMOĞLU'NDAN "AKŞENER'İ CİDDİYE ALMADIM" GÖNDERMESİ
Ekrem İmamoğlu ise Akşener'i ciddiye almadığını ima etti.

"ÜSTÜME ALINMADIM"
Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada "İstanbul adı geçti mi? Ben üstüme alınmadım. Belki Akşener başka bir şeyi kastetmiştir. Genelleme yaparak bir tespitte bulunduğunu düşünüyorum. Hiç üstüme alınmadım. Çünkü biz Sayın Akşener'le çok önemli metro hatlarını beraber açtık, inşallah daha da açarız. Gururlu bir 5 yıl yaşatttık. Hiç üstüme alınmadım. Akşener'in bizi kastettiğini düşünmüyorum" İfadelerini kullandı.

İBRAHİM ÖZKAN DA EKREM İMAMOĞLU'NU SAVUNMUŞTU
Yaşananlar sonrası İbrahim Özkan Akşener'e karşı Ekrem İmamoğlu'nu savunmaya çalışmış ve "Meral Hanımın büyükşehirlerde ulaşım problemi var söylemi beni arayıp sormadığına göre İstanbul'u kastetmiyor." demişti.

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ENSARİOĞLU DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
Öte yandan Şeyh Said'le ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun da disipline sevk edildiği açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "İstanbul Milletvekili Ensarioğlu'nun, İYİ Partinin kuruluşundaki temel değerlerini ve bugüne kadar sürdürdüğü siyasi mücadele ve tutumunu yok sayan bu açıklamasını asla kabul etmiyoruz. Milli Mücadele'nin ruhuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesinin ortaya koyduğu tarihi ve milli gerçeklere aykırı paylaşımını reddediyoruz. Böyle bir anlayışın partimizle hiçbir ilişkisi yoktur ve bundan sonra da olamayacaktır. Söz konusu paylaşımla alakalı, Genel Başkan'ımızın talimatlarıyla, gereken disiplin süreci ivedilikle başlatılmıştır." dedi.

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