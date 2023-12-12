MANSUR YAVAŞ'A "KORKAK" DEDİ İBB Başkanı İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Başkalarının siyasi kariyerlerine, zıplama tahtası olmayız" diyerek rest çeken Akşener, Mansur Yavaş'a da 'korkak' göndermesi yaptı. Bir şiirden alıntı yapan Akşener, "Kopunca bir büyük savaş, Er tez gider, korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş. Erlere meydan görünür" ifadelerini kullanırken 'Yavaş' kelimesine vurgu yaptı.

İMAMOĞLU'NDAN "AKŞENER'İ CİDDİYE ALMADIM" GÖNDERMESİ

Ekrem İmamoğlu ise Akşener'i ciddiye almadığını ima etti.

"ÜSTÜME ALINMADIM"

Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada "İstanbul adı geçti mi? Ben üstüme alınmadım. Belki Akşener başka bir şeyi kastetmiştir. Genelleme yaparak bir tespitte bulunduğunu düşünüyorum. Hiç üstüme alınmadım. Çünkü biz Sayın Akşener'le çok önemli metro hatlarını beraber açtık, inşallah daha da açarız. Gururlu bir 5 yıl yaşatttık. Hiç üstüme alınmadım. Akşener'in bizi kastettiğini düşünmüyorum" İfadelerini kullandı.

İBRAHİM ÖZKAN DA EKREM İMAMOĞLU'NU SAVUNMUŞTU

Yaşananlar sonrası İbrahim Özkan Akşener'e karşı Ekrem İmamoğlu'nu savunmaya çalışmış ve "Meral Hanımın büyükşehirlerde ulaşım problemi var söylemi beni arayıp sormadığına göre İstanbul'u kastetmiyor." demişti.

ENSARİOĞLU DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Öte yandan Şeyh Said'le ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun da disipline sevk edildiği açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "İstanbul Milletvekili Ensarioğlu'nun, İYİ Partinin kuruluşundaki temel değerlerini ve bugüne kadar sürdürdüğü siyasi mücadele ve tutumunu yok sayan bu açıklamasını asla kabul etmiyoruz. Milli Mücadele'nin ruhuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesinin ortaya koyduğu tarihi ve milli gerçeklere aykırı paylaşımını reddediyoruz. Böyle bir anlayışın partimizle hiçbir ilişkisi yoktur ve bundan sonra da olamayacaktır. Söz konusu paylaşımla alakalı, Genel Başkan'ımızın talimatlarıyla, gereken disiplin süreci ivedilikle başlatılmıştır." dedi.