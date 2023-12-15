Son dakika: Cumhur İttifakı büyükşehir adaylarını ne zaman açıklayacak? Başkan Erdoğan tarih verdi

"BİR İNSANLIK SUÇU VAR, ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Biden'la görüşmesinde ele alınan, Amerika'nın Gazze hakkındaki tutumuyla ilgili soruyu da cevaplayan Erdoğan, şunları dile getirdi:
"Özellikle Gazze konusunu Biden'la etraflıca ele aldık. Gazze'deki gelişmelerde, şu an itibarıyla 18 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlı, okullar, camiler, bunun yanında kiliseler, bunların yıkılmasının ne denli insani olduğunu... Bu noktada özellikle Amerika'nın, başta siz olmak üzere buraya müdahil olmanız gerekiyor dedik. Buna sizin müdahil olmamanız halinde bir insanlık suçu var, vicdani suç var. Bizim de burada tabii elimiz, kolumuz bağlı duramayız. Bizler de elimizden geleni yapmaya yine aynı şekilde devam ediyoruz, devam edeceğiz dedik. Bunları da kendileriyle değerlendirdik."
Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'de ateşkes olmayacağına dair açıklamasının hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:
"Yani İsrail'den bu noktada iyi niyet beklemek mümkün değil. Fakat İsrail'den iyi niyet beklemekten öte şu anda tüm dünyanın İsrail'e nasıl baktığını görmemiz lazım. Nitekim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hatırlayın, önce 121 (ülke) burada İsrail'in tamamıyla karşısında yer aldı ve bu 121 bizimle beraber hareket etti. O zaman 40 (ülke) çekimser kalmıştı, 10 (ülke) Amerika'yla beraber İsrail'in yanında yer almıştı. Ama şimdi devran değişti ve bu 121 ciddi manada artarak bizlerle beraber hareket etti. Bu da gösteriyor ki, İsrail artık bir yalnızlığa doğru gidiyor. Bundan sonraki süreçte de İsrail'in bu yalnızlığı daha da artacak."
Eurofighter Typhoon uçaklarının alımıyla ilgili gelişme olup olmadığına dair soruya da Erdoğan, "Şu anda Eurofighter'lar ile ilgili Savunma Bakanlığımız muhataplarıyla görüşmelerini yapıyor. Bu görüşmeler devam ediyor. Temenni ederiz ki inşallah bu görüşmeler olumlu istikamette seyreder." cevabını verdi.