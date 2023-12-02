Dilan- Engin Polat çifti kimin kara parasını akladı? Halil Falya’nın ölümü rotayı değiştirdi! Şüphe okları Sibel Bal Kotan’a çevrildi

HEPSİ GÜRCİSTAN'DA TOPLANDI

Falyalı'nın en yakınlarından Veysel Şahin de tutuklanınca devreye başka bir isim olan Sibel Bal Kotan girdi. Yasa dışı sanal bahis organizasyonunun merkez üsleri KKTC, Karadağ ve Gürcistan. Ama Kıbrıs'taki Falyalı cinayeti ve ekibinin deşifre olmasıyla hepsi Gürcistan'da toplandı.

Sanal bahis kraliçesi Sibel Balkotan, işleri yoluna koyduktan sonra 23 Aralık 2019'da Karayipler'den para ödeyerek vatandaşlık aldı.

Bu noktadan sonra da yasa dışı sanal bahisle güzellik merkezlerinin yani Dilan ve Engin Polat çiftinin yolları kesişti. Çünkü Balkotan iddiaya göre Dilan Polat'ın en iyi müşterisiydi.