Dilan- Engin Polat çifti kimin kara parasını akladı? Halil Falya’nın ölümü rotayı değiştirdi! Şüphe okları Sibel Bal Kotan’a çevrildi

HEPSİ GÜRCİSTAN'DA TOPLANDI
Falyalı'nın en yakınlarından Veysel Şahin de tutuklanınca devreye başka bir isim olan Sibel Bal Kotan girdi. Yasa dışı sanal bahis organizasyonunun merkez üsleri KKTC, Karadağ ve Gürcistan. Ama Kıbrıs'taki Falyalı cinayeti ve ekibinin deşifre olmasıyla hepsi Gürcistan'da toplandı.
Sanal bahis kraliçesi Sibel Balkotan, işleri yoluna koyduktan sonra 23 Aralık 2019'da Karayipler'den para ödeyerek vatandaşlık aldı.
Bu noktadan sonra da yasa dışı sanal bahisle güzellik merkezlerinin yani Dilan ve Engin Polat çiftinin yolları kesişti. Çünkü Balkotan iddiaya göre Dilan Polat'ın en iyi müşterisiydi.
KAYINVALİDESİNE GÜZELLİK MERKEZİ AÇTI
İddaya göre; yasa dışı sanal bahis lideri, güzellik merkezindeki para akşını görünce kayınvalidesine Gebze'de bir güzellik merkezi açtı. O merkezde Dilan Polat'ın ürünleri satılmaya başlandı.
Sonrasında kendisine bir Instagram hesabı açtı ve ilk olarak Dilan Polat'ı takip etti. Bu şekilde çete lideriyle yolları kesişen Polat çifti, iddialara göre Balkotan'la birlikte çalışmaya başladı.
KİRALADIĞI ARAÇLAR ENGİN POLAT'IN YAKIN AKRABASINA AİTTİ
Sanal bahis kraliçesi, elde ettiği paraları kuryelerden toplayarak, onları hukuk bürosuna taşımak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan bir firmadan lüks araçlar kiralıyordu.
Kiraladığı araç firmasıysa yine iddiaya göre Engin Polat'ın yakın akrabalarından birine aitti.
KİRLİ PARAYI ORADA TOPLAMAK İSTEDİ
Balkotan'ın birden fazla hukuk bürosu olduğu da yine iddialar arasında. Nedenise kirli parayı orada toplamak. Çünkü hukuk büroları, savcılık talimatı olmadan polis tarafından aranamıyor. Balkotan iddiaya göre; bir hukuk bürosuna 800 bin dolar vererek ortaklık istedi, ama karşı taraf bunu reddetti.