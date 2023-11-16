Fenomenler kara parayı nasıl aklıyorlar? Önce Dilan-Engin Polat çifti, sonra Bahar-Nihal Candan kardeşler... İşte tüm detaylar

Bu para müşteri havuzunda bilgileri olanlar üzerinde faturalandırılarak yasal hale getiriliyor. Kayıt dışı olan 5 milyon lira kayıt altına alınırken, güzellik merkezi bu paradan komisyon alıyor.

TAKİBİ NASIL YAPILIYOR? Şüpheli para trafiğini takip eden MASAK, çalışma yapıyor. Hesap hareketlerinde anormal durum tespiti halinde gerekli rapor hazırlanıyor. MASAK raporunun ardından ise Cumhuriyet Savcılıkları'nın talimatıyla Emniyet Mali Suçlarla Mücadele ekipleri soruşturma yürütüyor. Detaylı hesap incelemeleri ve şüphelilerin birbirleriyle bağlantıları ortaya çıkarılarak, örgütlü suçtan işlem başlatıyor. Burada ise iki suç öne çıkıyor. Birincisi " Vergi Kanunu'na muhalefet" ikincisi ise "suç örgütü kurmak" oluyor.

NEDEN DUBAİ?

Fenomenlerin Dubai'yi seçmesinin de özel bir nedeni var. Dubai vergi cennetlerinden birisi. Gri listede bulunuyor. Fenomenler buraya paralarını rahatlıkla götürebiliyorlar. Dubai'nin konum olarak Türkiye'ye yakın olması da bir neden.

ORTAK ÖZELLİKLERİ NELER?

Fenomenler bazı ortak özelliklere sahip. O özellikler şu şekilde;

-Sosyal medya fenomenliği

-Güzellik merkezi

-Çok şube açma

-Dubai-Gürcistan-Türkiye arasında gidip gelme

-Umre

-Estetik Operasyon

-Namaz kılarken fotoğraf