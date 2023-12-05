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Bahis patroniçesi olduğu iddia edilen Sibel Bal Kotan konuştu! 'Dilan Polat'ı tanımıyorum' dedi! Çelişkili ifadeleri dikkat çekti

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı davada süreç devam ederken dosyada yer alan ve Polat çiftinin akladığı iddia edilen kara paranın bahis pantoniçesi Sibel Bal Kotan'a ait olabileceği iddia edilmişti. Sibel Bal Kotan iddialara ilişkin atv Haber'e konuştu.Çelişkili ifadeler veren Kotan, sosyal medyadan takip ettiği Dilan Polat için 'Tanımıyorum' dedi. Öte yandan Kotan Saint Lucia vatandaşılığı için 20 bin dolar ödediğini söyledi. Ancak Saint Lucia vatandaşlık ücretine başvurunun en az 100 bin dolar olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 09:18 Güncelleme 05 Aralık 2023, 09:45
Bahis patroniçesi olduğu iddia edilen Sibel Bal Kotan konuştu! ’Dilan Polat’ı tanımıyorum’ dedi! Çelişkili ifadeleri dikkat çekti

Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftine yönelik yürütülen soruşturmada 'yasa dışı bahis' iddiaları da araştırılmaya başlandı.

Geçtiğimiz günlerde savcılığa gelen bir ihbar mektubunda, Engin Polat'ın yasa dışı bahis suçlamasıyla cezaevinde olan Veysel Şahin ve sağ kolu Derkan Başer'in sanal bahis şirketleri üzerinden kazandığı paraları şirketi aracılığıyla akladığı iddia edilmişti.

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Bu iddiaların ardından Türkiye'nin günlerdir konuştuğu olayda Dilan Polat ve Engin Polat davasında gözler Kıbrıs, Karadağ ve Gürcistan üçgenine çevrildi.

Bu üç ülkeyle birlikte sanal bahis ve Sibel Bal Kotan birlikte anılınca Polat çiftinin akladığı iddia edilen kara paranın şifresi çözüldü. Kara paranın kaynağının bahis patroniçesi Sibel Bal Kotan olduğu iddia edildi.

"TANIMIYORUM"
Sibel Bal Kotan'ın adı bundan 2 yıl önce yasa dışı bahis operasyonuyla gündeme gelmişti. Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasıyla bu isim yeniden anılmaya başlandı. Kotan, Polatların akladığı söylenen kara paranın kaynağı olarak gösterilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Kotan, sosyal medyadan takip ettiği Dilan Polat için 'Tanımıyorum' dedi.

"2019 MODEL ARABAYA BİNİYORUM"
Sibel Bal Kotan, Dilan ve Engin Polat'ın akladıkları paranın kaynağı olarak gösterilmişti. 2021 yılında Kotan, sanal bahisten tutuklanmıştı. İddialara ilgili Kotan açıklama yaptı.

Kotan şunları söyledi:

"Ben yasadışı bahisçi de olabilirim, suçlu da olabilirim. Sonuna kadar suçlu da olabilirim ama benim Dilan Polat ile alakam yok. Ben bu kadını hayatımda görmedim, tanımıyorum, bilmiyorum, hayatımda adı geçmedi. Ben Dilan Polat'ın nasıl patronu olayım, 2019 model arabaya biniyorum. Benim kadını tanıma şansım yok.

TUTUKLANMADAN ÖNCE YAPTIĞI AÇIKLAMARI BEĞENMİŞ
Kotan eski hesabından Engin Polat'ın tutuklanmadan önce kendilerine açılan soruşturma hakkında yaptığı açıklamaları da beğenmiş.

Kotan, yasadışı bahisten elde ettiği paraları toplayıp hukuk bürosuna taşımak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan bir firmadan lüks araçlar kiralıyordu. O araç firması da iddiaya göre Engin Polat'ın yakın akrabalarından birine aitti.

"ARABA KİRALAMADIM"
Konuyla ilgili Kotan "Yemin ederim ben hayatımda araba kiralamadım. Bir kere mi ne kiraladılar, bizim araba başka bir yerdeydi. Araba kiralayın gelin beni alın dedim. Yemin ediyorum hiçbir alakası yok" dedi.

"20 BİN DOLARA VATANDAŞLIK VAR, ALALIM O ZAMAN DEDİK"
ATV Haber'in özel haberine göre Kotan, Karayipler'de bulunan Saint Lucia vatandaşı olduğunu kabul etti. Açıklamasının devamında Kotan şunları dedi:

"2 tane oğlum var. Ben bunları dedim ABD'de okutacağım. Bana bir teklif geldi, Saint Lucia'da vatandaşlık var, 20 bin dolar, dedik ki alalım o zaman. Çocuklarını zorla okutan. İki kuruşu üst üste getiren bir kadınım ben. Çocuğumu ABD'de okutuyorum elimden geleni yapıyorum."

Ancak Kotan'ın açıklamalarının aksine Saint Lucia vatandaşlık ücretine başvurunun en az 100 bin dolar olduğu biliniyor.

Kotan, Veysel Şahin'i de tanımadığını belirterek, "Veysel Şahin'in karısını bir iki kere yemekte gördüm."

Kayınvalidesinin güzellik merkezi hakkında da konuşan Kotan, "Kadın bir tane makine alıyor. Hala borçlarını ödüyor. İşleri şu an iyi değil. Dilan Polat'tan krem almadı" dedi.

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