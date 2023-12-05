Bahis patroniçesi olduğu iddia edilen Sibel Bal Kotan konuştu! ’Dilan Polat’ı tanımıyorum’ dedi! Çelişkili ifadeleri dikkat çekti

"TANIMIYORUM" Sibel Bal Kotan 'ın adı bundan 2 yıl önce yasa dışı bahis operasyonuyla gündeme gelmişti. Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasıyla bu isim yeniden anılmaya başlandı. Kotan, Polatların akladığı söylenen kara paranın kaynağı olarak gösterilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Kotan, sosyal medyadan takip ettiği Dilan Polat için 'Tanımıyorum ' dedi.

"2019 MODEL ARABAYA BİNİYORUM" Sibel Bal Kotan , Dilan ve Engin Polat 'ın akladıkları paranın kaynağı olarak gösterilmişti. 2021 yılında Kotan, sanal bahisten tutuklanmıştı. İddialara ilgili Kotan açıklama yaptı.

Kotan şunları söyledi:

"Ben yasadışı bahisçi de olabilirim, suçlu da olabilirim. Sonuna kadar suçlu da olabilirim ama benim Dilan Polat ile alakam yok. Ben bu kadını hayatımda görmedim, tanımıyorum, bilmiyorum, hayatımda adı geçmedi. Ben Dilan Polat'ın nasıl patronu olayım, 2019 model arabaya biniyorum. Benim kadını tanıma şansım yok.

TUTUKLANMADAN ÖNCE YAPTIĞI AÇIKLAMARI BEĞENMİŞ

Kotan eski hesabından Engin Polat'ın tutuklanmadan önce kendilerine açılan soruşturma hakkında yaptığı açıklamaları da beğenmiş.

Kotan, yasadışı bahisten elde ettiği paraları toplayıp hukuk bürosuna taşımak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan bir firmadan lüks araçlar kiralıyordu. O araç firması da iddiaya göre Engin Polat'ın yakın akrabalarından birine aitti.