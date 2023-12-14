Son dakika: YSK’dan flaş yerel seçim kararı! Seçmen sayısı 350’yi geçemeyecek

15 Ocak Pazartesi Ön seçim ilçe seçim kurulu oluşturulması çalışmaları bitirilecek ve kurullarda görev alacaklara tebligat yapılacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ön seçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesi tamamlanacak. Ön seçim yapacak siyasi partiler üye kayıt defterlerini ilgili ön seçim ilçe seçim kuruluna teslim edecek. 17 Ocak Çarşamba Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek. Bina bazında seçmen kayıtlarının "www.ysk.gov.tr" adresinden ve e-Devlet sisteminden sorgulanması sona edecek. Seyyar sandıkta oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuru süreci son bulacak.

20 Ocak Cumartesi Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı seçmen kütüğü ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazlar karara bağlanacak. 23 Ocak Salı Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan sandık bölgesi askı listeleri SİPPORT üzerinden siyasi partilerin erişimine açılacak. Ayrıca talepleri halinde siyasi partilerin genel merkez yetkililerine tutanak karşılığında elden teslim edilecek. 27 Ocak Cumartesi Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek. Ön seçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacak seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen listeler ile ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacak seçim çevrelerine ilişkin listeler askıya çıkarılacak.

29 Ocak Pazartesi Sandık bölgesi askı listelerinde askı süresi içinde yapılan değişikliklere yönelik itirazlar ilgili ilçe seçim kurullarınca karara bağlanacak. Ön seçim-aday yoklaması seçmen listeleri askıdan indirilecek ve ön seçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanacak. 31 Ocak Çarşamba Sandık bölgesi askı listelerinde değişikliklere yapılan itirazlar nedeniyle ilçe seçim kurullarınca verilen karara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazlar tamamlanacak. Ön seçim-aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazlar ön seçim ilçe seçim kurullarınca kesin sonuca bağlanacak ve ön seçim-aday yoklaması seçmen listeleri kesinleşecek. Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve yazımı tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanacak. Siyasi partiler aday listelerini; büyükşehir belediye başkanı seçimiyle ilgili olanlarını il seçim kurullarına, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimiyle ilgili olanları ise ilçe seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında verecek.

3 Şubat Cumartesi Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenecek ikinci liste ile karşılaştırılarak değişiklikler SEÇSİS'e işlenecek. Ön seçim sandık kurullarının oluşumu tamamlanacak ve görev alacaklara bildirim yapılacak. Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek. 7 Şubat Çarşamba Seçmen kütükleri kesinleşecek ve seçmenlerin oy vereceği yerler ile sandıkların belirlenmesine başlanacak. 11 Şubat Pazar Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenme süreci tamamlanacak. İlçe seçim kurullarınca sandık ataması kontrol raporu alınarak kontroller yapılacak. 20 Şubat Salı Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini, büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini en geç saat 17.00'ye kadar verecek.