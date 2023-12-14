HAVA DURUMU | Meteoroloji 7 kenti sarı ve turuncu kodla uyardı! Balkanlar üzerinden geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı? | 15 Aralık 2023 hava durumu

7 KENTE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji'den peş peşe 7 kent için sarı ve turuncu uyarı geldi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava beraberinde sağanak ve kar yağışını da getirecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Aralık Cuma günü sarı ve turuncu uyarıda bulunduğu 7 kentimiz şu şekilde:
Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Kırklareli.
İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL UYARDI
İstanbul Valiliği, cuma sabahı için uyarı mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda, "Yapılan son değerlendirmelerde; İstanbul'da Cuma sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2) yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi. İstanbul Valisi Davut Gül de paylaşımı alıntılayarak, "Lütfen tedbirli olalım…" açıklamasında bulundu.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile İstanbul ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Kırklareli, yarın (Cuma) Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde batısında güney, gece saatlerinden itibaren Trakya ile zamanla bölge batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 10°C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Batısında, öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde güney, yarın (Cuma) kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KIRKLARELİ 8°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, gece yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatleri ile yarın (Cuma) kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 11°C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
EGE
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Muğla çevreleri ile yarın (Cuma) Kıyı Ege ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
DENİZLİ 10°C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu
İZMİR 14°C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
MANİSA 11°C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölge genelinin çok bulutlu, yarın (Cuma) Antalya ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla çok bulutlu
ANTALYA 13°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) doğusu iler öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı
HATAY 13°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla çok bulutlu
MERSİN 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla güneybatısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
ESKİŞEHİR 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
KONYA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
SİVAS 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu