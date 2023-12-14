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HAVA DURUMU | Meteoroloji 7 kenti sarı ve turuncu kodla uyardı! Balkanlar üzerinden geliyor! İstanbul'a kar yağacak mı? | 15 Aralık 2023 hava durumu

Son dakika hava durumu tahminleri... Aralık ayının sonlarına doğru yaklaşırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini yayınladı. Tekirdağ’dan giriş yapacak olan yağış cumartesi günü yerini kara çevirecek. İstanbul dahil birçok kentte sıcaklık 10 derece birden düşecek. Öte yandan son dakika mesajına göre İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından İstanbullulara '"Tedbirli olalım" uyarısında bulundu. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 10:06 Güncelleme 14 Aralık 2023, 23:34
HAVA DURUMU | Meteoroloji 7 kenti sarı ve turuncu kodla uyardı! Balkanlar üzerinden geliyor! İstanbul’a kar yağacak mı? | 15 Aralık 2023 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Edirne, Kırklareli çevreleri, Ağrı ve Van'ın doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı ve Van'ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların gece saatlerinde Kırklareli, yarın (Cuma) Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul çevreleri ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Genellikle güneyli, yarın (Cuma) kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat) fırtına şeklinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YARIN TRAKYA VE MARMARA'NIN BATISINDAN GİRİŞ YAPACAK
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Perşembe Ülkede yağış yok. Rüzgar, Kuzey Ege ve Marmara'nın batısında lodos (güney batı) yönünden öğleden sonra kuvvetli esecek. Sıcaklıklar bugün 3-4 derece daha artıyor. İstanbul 18 derece. İzmir 21, Antalya 20, Ankara 14 derece.

Cuma sabah Trakya ve Marmara'nın batısında yağış başlıyor. İstanbul'a yağmur akşama doğru gelir. Akşam Ege ve Akdeniz bölgesini kapsar. Yarın sıcaklıklar 3-4 derece azalacak" ifadelerini kullandı.

PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA KAR VAR MI?

Prof. Dr. Şen, "Cumartesi daha da azalmasıyla Trakya ve Marmara'nın güneydoğusunda Batı Karadeniz iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar var.

Pazar günü Anadolu'da kar yağışı genişleyecek. Bu sistemde İstanbul'da kar yağışı görülmeyecek. Cuma günü İstanbul'da yağmur kuvvetli 16 derece, sıcaklık cumartesi pazar 7-8 dereceye düşecek." dedi.

7 KENTE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji'den peş peşe 7 kent için sarı ve turuncu uyarı geldi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava beraberinde sağanak ve kar yağışını da getirecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Aralık Cuma günü sarı ve turuncu uyarıda bulunduğu 7 kentimiz şu şekilde:
Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Kırklareli.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL UYARDI
İstanbul Valiliği, cuma sabahı için uyarı mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda, "Yapılan son değerlendirmelerde; İstanbul'da Cuma sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2) yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi. İstanbul Valisi Davut Gül de paylaşımı alıntılayarak, "Lütfen tedbirli olalım…" açıklamasında bulundu.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile İstanbul ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Kırklareli, yarın (Cuma) Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde batısında güney, gece saatlerinden itibaren Trakya ile zamanla bölge batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 10°C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Batısında, öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde güney, yarın (Cuma) kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KIRKLARELİ 8°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, gece yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatleri ile yarın (Cuma) kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 11°C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Muğla çevreleri ile yarın (Cuma) Kıyı Ege ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

DENİZLİ 10°C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer puslu

İZMİR 14°C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

MANİSA 11°C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölge genelinin çok bulutlu, yarın (Cuma) Antalya ve Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla çok bulutlu

ANTALYA 13°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) doğusu iler öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı

HATAY 13°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla çok bulutlu

MERSİN 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla güneybatısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

ESKİŞEHİR 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

KONYA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

SİVAS 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

DÜZCE 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

KASTAMONU 2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

ZONGULDAK 11°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

SAMSUN 14°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

TOKAT 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

TRABZON 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

KARS -4°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

MALATYA 2°C, 11°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

VAN -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 14°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

GAZİANTEP 3°C, 16°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

MARDİN 3°C, 12°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

ŞANLIURFA 8°C, 15°C
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

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