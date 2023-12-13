Özgür Özel pazarlık peşinde: PKK’nın partisi DEM’i ziyaret edecek! Pazarlıkta kim ne istiyor?

İP KOPTU HDP/DEM'E YANLAMA DAHA DA HIZLANDI

PKK'nın siyasi kanadana göz kırpan Özgür Özel diğer yandan da"Meral Ablam" diyerek İYİ Parti'ye göz kırpıyordu ancak Akşener "81 ilde kendi adayımızı çıkaracağız" diyerek CHP'ye kapıyı kapattı.

Yaşanan gelişmelerle birlikte Özgür Özel DEM'e "Bekliyoruz" mesajı gönderererek "görüşelim" mesajı verdi.

HEDEP eş başkanlarının tebrik için aradığı ve ziyaret için de randevu almak istediklerini söyleyen Özgür Özel, bu randevu talebini beklediklerini söyledi.

Özel geçtiğimiz hafta şunları söyledi:

"HEDEP'in eş genel başkanları bana tebrik için ayrı ayrı telefon açmışlardı. 'Ziyaretinize de gelmek isteriz' dediler. 'Halk buluşmaları takvimimiz yoğun, sonrasında bir randevu talep edeceğiz' dediler. Onlar 'Randevu talep edeceğiz' dedikleri için bekliyoruz. Talep ettiklerinde randevu vereceğiz ve görüşeceğiz."

ÖZGÜR ÖZEL AYAKLARINA GİDECEK

Yaşananlar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün DEM'i ziyaret edeceği öğrenildi.

CHP yandaşı Duvar'ın aktardığına göre Özel yarın 12:30'da DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı ziyaret edecek.