Tanju Özcan’ın HDP çelişkisi: CHP’ye geri döndü

13 Haziran 2022'de MYK kararı ve kesin ihraç talebiyle oy birliği ile sevk edildiği Yüksek Disiplin Kurulunca 26 Eylül 2022'de "partiden bir yıl geçici çıkarma" cezası verilmişti. Daha sonra 26 Temmuz 2023'de toplanan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Özcan'a partiden "kesin çıkarma" cezası vermişti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'na ve partinin HDP ile temaslarına tepki gösteren Özcan "Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle" CHP'den ihraç edilmişti.

KILIÇDAROĞLU'NA HDP İLE YÜKLENDİ: TERÖRLE MÜCADELE EDECEĞİM BİLE DİYEMEDİN Tanju Özcan takip eden süreçte sonra Bolu'dan "değişim" yürüyüşü başlatarak CHP Genel Merkezi önüne yürüdü ve her fırsatta Kılıçdaroğlu'na HDP üzerinden yüklendi. Özcan Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Milli savunma konusunda bir şeyler bekliyordu ama sen HDP'yi küstürürüm diye 'terörle mücadele etmeye devam edeceğim' bile diyemedin." dedi.

Bolu Belediye Başkanı yaptığı bir sosyal medya paylaşımında ise, "Ben Türk'üm,Türkçü'yüm, ATATÜRK'çüyüm. Ulus Devlet milliyetçisiyim!Ümmetçi değilim, HDP'den medet uman,2.Cumhuriyetçilerden hiç değilim.Fetö nün ne mal olduğunu iyi bilenim.Bu adam kimdir diyenlere selam olsun!" ifadeleriyle yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

KILIÇDAROĞLU KOLTUKTAN KALTI ÖZCAN GERİ GELDİ

CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in "değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuktan kaldırmasının ardından Tanju Özcan CHP'ye geri döndü.

"BABA EVİNE DÖNDÜM"

Özcan yaptığı paylaşımda, "Az önce güzel haberi Bolu İl Başkanımız Tahsin Mert Karagöz'den aldım. Baba Evi'ne döndüm. Başta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in Parti Meclisi üyelerine şükranlarımı sunarım. Atatürk'ün partisinde ve onun ilkeleri çerçevesinde siyaset yapmaya devam edeceğim. Her şey çok daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.