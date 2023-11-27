Tanju Özcan’ın HDP çelişkisi: CHP’ye geri döndü

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kovulduğu CHP'ye geri döndüğünü açıkladı.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve partinin HDP ile temaslarına tepki gösteren Özcan "Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle" CHP'den ihraç edilmişti.
13 Haziran 2022'de MYK kararı ve kesin ihraç talebiyle oy birliği ile sevk edildiği Yüksek Disiplin Kurulunca 26 Eylül 2022'de "partiden bir yıl geçici çıkarma" cezası verilmişti. Daha sonra 26 Temmuz 2023'de toplanan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Özcan'a partiden "kesin çıkarma" cezası vermişti.