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Tanju Özcan'ın HDP çelişkisi: CHP'ye geri döndü

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'nin HDP ile temaslarını eleştirdikten sonra CHP'den kesin olarak ihraç edilen Tanju Özcan CHP'ye geri döndü. Yeni CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in HDP'ye yanaşmasını görmezden gelen Tanju Özcan, "Baba evine döndüm. Atatürk’ün partisinde ve onun ilkeleri çerçevesinde siyaset yapmaya devam edeceğim." dedi. Özcan'ın tavrı tepki çekti.

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 18:47 Güncelleme 27 Kasım 2023, 19:13
Tanju Özcan’ın HDP çelişkisi: CHP’ye geri döndü

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kovulduğu CHP'ye geri döndüğünü açıkladı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve partinin HDP ile temaslarına tepki gösteren Özcan "Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle" CHP'den ihraç edilmişti.

13 Haziran 2022'de MYK kararı ve kesin ihraç talebiyle oy birliği ile sevk edildiği Yüksek Disiplin Kurulunca 26 Eylül 2022'de "partiden bir yıl geçici çıkarma" cezası verilmişti. Daha sonra 26 Temmuz 2023'de toplanan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Özcan'a partiden "kesin çıkarma" cezası vermişti.

KILIÇDAROĞLU'NA HDP İLE YÜKLENDİ: TERÖRLE MÜCADELE EDECEĞİM BİLE DİYEMEDİN
Tanju Özcan takip eden süreçte sonra Bolu'dan "değişim" yürüyüşü başlatarak CHP Genel Merkezi önüne yürüdü ve her fırsatta Kılıçdaroğlu'na HDP üzerinden yüklendi.

Özcan Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Milli savunma konusunda bir şeyler bekliyordu ama sen HDP'yi küstürürüm diye 'terörle mücadele etmeye devam edeceğim' bile diyemedin." dedi.

Bolu Belediye Başkanı yaptığı bir sosyal medya paylaşımında ise, "Ben Türk'üm,Türkçü'yüm, ATATÜRK'çüyüm. Ulus Devlet milliyetçisiyim!Ümmetçi değilim, HDP'den medet uman,2.Cumhuriyetçilerden hiç değilim.Fetö nün ne mal olduğunu iyi bilenim.Bu adam kimdir diyenlere selam olsun!" ifadeleriyle yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

KILIÇDAROĞLU KOLTUKTAN KALTI ÖZCAN GERİ GELDİ
CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in "değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuktan kaldırmasının ardından Tanju Özcan CHP'ye geri döndü.

"BABA EVİNE DÖNDÜM"
Özcan yaptığı paylaşımda, "Az önce güzel haberi Bolu İl Başkanımız Tahsin Mert Karagöz'den aldım. Baba Evi'ne döndüm. Başta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in Parti Meclisi üyelerine şükranlarımı sunarım. Atatürk'ün partisinde ve onun ilkeleri çerçevesinde siyaset yapmaya devam edeceğim. Her şey çok daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

İKİYÜZLÜ TAVIR TEPKİ ÇEKTİ
Yeni CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in HDP'ye yanaşmasını görmezden gelen Tanju Özcan,'ın "Atatürk'ün partisinde ve onun ilkeleri çerçevesinde siyaset yapmaya devam edeceğim." demesi ikiyüzlü bulundu ve tepki çekti.

Öyle ki Özgür Özel terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile yakın temaslara başladı. HDP'li Pervin Buldan ile Kadıköy'de opera dinlemeye giden Özgür Özel Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Pervin Chakar'ın elini öperek skandala imza attı. Özel skandalı ise "Onurumdur gururumdur" diyerek savundu.

Tanju Özcan'ın HDP ile temas kuran ve "açık ittifak" kurmayı savunan Özgür Özel'e tepkisi kalması ikiyüzlü tavır olarak yorumlandı.

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"KILIÇDAROĞLU'NDAN ONAY ALINDI"
Öte yandan Özcan'ın dönüşünde ilginç bir durum da yaşandı. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, içlerinde Tanju Özcan'ın da bulunduğu 13 kişinin affedildiğini ve parti üyeliklerine geri döndüklerini söyledi. Yücel, Özel'in Kılıçdaroğlu ile konuştuğunu ve Kılıçdaroğlu'nun da dönüşe olumlu görüş verdiğini söyledi. Sosyal medayada bu durum da "Genel Başkan Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi" tepkileriyle eleştirildi.

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