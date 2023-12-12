Son dakika: Meclis kürsüsünde alçak iftira! Özgür Özel’in işbirlikçisi DEM/HDP’den Türkiye’yi İsrail’e benzetme skandalı! PKK’ya sivil dedi!

İşte Oruç'un o skandal ifadeleri:

"Filistin gibi ateş hattında olan çok daha başka yerler de var değerli arkadaşlar. Yine biz Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak bu kürsüde çok sık ifade ettik. Kuzey ve Doğu Suriye'de devam eden savaş ve çatışmalar. Yıllardır iktidarın emriyle bombalanıyor oralar. Sivil insanlar katlediliyor. Sivil insanların yaşam alanları, hastaneleri, okulları, içtikleri su şebekeleri her yer paramparça ediliyor. İHA'larla SİHA'larla suikastler düzenleniyor. Biz bunu kabul etmedik etmeyeceğiz. AKP iktidarı ve ortağıyla birlikte İsrail'in zalimliğini anlatarak kendi zulmünü örteceğini sanıyor"