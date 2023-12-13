SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: CHP'nin emanetçi başkanı Özgür Özel'in ön seçim kararına tabandan tepki! Aday adaylığını açıklayan Zeki Yıkıcı: Memur mu atıyorsunuz?

Son dakika haberleri... Genel Başkanlık koltuğuna oturmadan önce ön seçim sözü veren CHP'nin emanetçi başkanı Özgür Özel, İYİ Parti'den iş birliği konusunda ret yedikten sonra özellikle partinin oyunun yüksek olduğu illerde ön seçim yapmama kararı aldı. Alınan bu karar CHP tabanında büyük rahatsızlıklara neden oldu. Denizli İl Başkanlığı, çoklu adayı olan ilçelerde adayı teke düşürünce aday adaylığını açıklayan Zeki Yıkıcı tepki gösterdi. Yıkıcı, "Verilen sözler havada kaldı. Atamalı memur mu atıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 17:00 Güncelleme 13 Aralık 2023, 17:09
Son dakika: CHP’nin emanetçi başkanı Özgür Özel’in ön seçim kararına tabandan tepki! Aday adaylığını açıklayan Zeki Yıkıcı: Memur mu atıyorsunuz?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden alınan tarihi yenilgiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine geçen Özgür Özel, İYİ Parti'den iş birliği için ret cevabını aldıktan hemen sonra 81 ile gönderdiği yazıyla bundan sonra CHP yönetiminin nasıl olacağını gözler önüne sermişti.

Son dakika: CHPnin emanetçi başkanı Özgür Özelden yerel seçimler için demokrasiden uzak karar! 81 ile gönderildi: 20 ilde ön seçim yok
Son dakika: CHP'nin emanetçi başkanı Özgür Özel'den yerel seçimler için demokrasiden uzak karar! 81 ile gönderildi: 20 ilde ön seçim yok

Buna göre emanetçi başkan Özgür Özel'in kararıyla seçmenin yüksek olduğu bölgelerde ön seçim yapılmayacak.

AK Partiden CHPli Özgür Özele ön seçim tokadı: Vazgeçtiği ilk şey kendi sözü oldu
AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'e ön seçim tokadı: "Vazgeçtiği ilk şey kendi sözü oldu"

SEÇMENİN YÜKSEK OLDUĞU BÖLGELERDE ÖNSEÇİM YAPILMAYACAK
Bu şehirler ise; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Mersin, Tekirdağ ve Uşak oldu.

Belediye başkanlıklarında ön seçimin yapılmayacağı bu illerde CHP'nin oy potansiyelinin yüksek olması ise dikkat çekti.

MEMUR MU ATIYORSUNUZ?
Halbuki Özgür Özel, koltuğa oturmadan önce ön seçim vaadinde bulunmuştu. Alınan bu karar CHP tabanında büyük rahatsızlıklara neden oldu.



Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanlığı tarafından aday adayı listesinin açıklanmasının ardından çoklu aday adayı olan bazı ilçelerde özel görüşmeler yapıldı.

Parti yöneticileri tarafından yapılan bu görüşmeler sonucunda Parti Meclisi'ne sunulmak üzere adaylık teke düşürüldü.

Belediye başkan adaylarının ön seçimle belirlenmesini bekleyen aday adayları, yaşanan bu gelişmelerin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.



Tepkilerin yükseldiği ilçelerden olan Bekilli'de aday adaylığını açıklayan Zeki Yıkıcı, il başkanlığından yapılan "CHP Denizli Örgütünde Serinhisar ve Çal'dan sonra Bekilli'de de aday adaylarını uzlaştırdı" paylaşımı ve verilen poza tepki gösterdi.

Adayın ön seçimle belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken CHP eski İlçe Başkanı Zeki Yıkıcı, parti yönetimine olan tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı, "Demokrasinin olmadığı ve uygulanmadığı yerde bulunmam mümkün değil. Maalesef verilen sözler havada kaldı. Hani ön seçimle aday belirlenecekti. Atamalı memur mu atıyorsunuz" şeklindeki paylaşımla duyurdu.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Özgür Özel pazarlık peşinde: Kim ne istiyor? HDP/DEM ziyaretinde Eş başkansın mesajı!
Soykırımcı İsrail’den kıyamet propagandası! Yüzlerce Filistinliyi bir çukurda topladılar: Burası Srebrenitsa değil Gazze
Vakıf Katılım
SON DAKİKA