Son dakika: CHP’nin emanetçi başkanı Özgür Özel’in ön seçim kararına tabandan tepki! Aday adaylığını açıklayan Zeki Yıkıcı: Memur mu atıyorsunuz?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden alınan tarihi yenilgiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine geçen Özgür Özel, İYİ Parti'den iş birliği için ret cevabını aldıktan hemen sonra 81 ile gönderdiği yazıyla bundan sonra CHP yönetiminin nasıl olacağını gözler önüne sermişti.

Buna göre emanetçi başkan Özgür Özel'in kararıyla seçmenin yüksek olduğu bölgelerde ön seçim yapılmayacak.

SEÇMENİN YÜKSEK OLDUĞU BÖLGELERDE ÖNSEÇİM YAPILMAYACAK

Bu şehirler ise; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Mersin, Tekirdağ ve Uşak oldu.

Belediye başkanlıklarında ön seçimin yapılmayacağı bu illerde CHP'nin oy potansiyelinin yüksek olması ise dikkat çekti.