AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'e ön seçim tokadı: "Vazgeçtiği ilk şey kendi sözü oldu"

Yerel seçimler öncesinde en önemli çalışmalardan birini, il başkanlarıyla yaptıklarını ifade eden Çelik, kampta gerçekleştirdikleri 20'ye yakın çalıştayla illerin beklentilerini, seçim öncesi yapılması gereken hazırlıkları ve vatandaşların taleplerini ele aldıklarını, bu konularda sorular soruduklarını ve ortak akılla yanıtlar aradıklarını belirtti.

Kamp kapsamında AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş'ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Yusuf Ziya Yılmaz ile kendisinin sunumunun olduğunu aktaran Çelik, "Stratejimiz açısından genel merkezimizle il başkanlarımız arasında koordinasyonun sağlanması bakımından bütün çalışmaları gözden geçiriyoruz. Genel Başkan'ımızın, Cumhurbaşkanı'mızın verdiği talimatlar doğrultusunda bizde olan belediyeleri daha güçlü şekilde alabilmek, bizde olmayan ve vatandaşımıza iyi hizmet götürülmeyen belediyeleri, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın belediyecilik anlayışıyla tanıştırabilmek için yapılması gerekenler konusunda da geniş bir çalışma yapılıyor." diye konuştu.

Çalıştayların illerin, bölgelerin bütün resminin görülmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Çelik, "Bunlardan çıkan sonuçlar yerel seçimlere yönelik stratejimizin, kampanyamızın belirlenmesinde ana doneyi oluşturacak." dedi.

AK Parti'nin siyasetin doğasına uygun siyaset yaptığına ve toplumsal taleplerin tümünü siyasi temsile çevirdiğine dikkati çeken Çelik, "Kamptan çıkan sonuçlar teşkilatların yerel seçimlere yönelik beklentilerini, tespitlerini, vatandaşlarımızın bize ilettiklerini tam olarak ortaya çıkardığı için yerel seçimlere yönelik stratejimizin ana omurgasını oluşturacaktır." ifadesini kullandı.

"İLÇE BAŞKANLARININ KATILIMIYLA DA BİR ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"



Bütün ilçe başkanlarının katılımıyla da bir çalışma yapacaklarını aktaran Çelik, söz konusu toplantının tarihinin Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programına göre belirleneceğini söyledi.

AK Parti'nin, teşkilatlarının değerlendirmelerini siyasete çevirme konusundaki örnek yapısını bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mız yerel seçimlerde üstün bir başarı elde edilmesine yönelik tüm birimlerimize talimat verdi. Buradaki çalışmalarımızda her il ve bölgeler için 10'a yakın soruya cevap aranıyor. Vatandaşımızın bizden beklentisi, bizim yerel seçime yönelik yapmamız gerekenler, illerin, ilçelerin taleplerine kadar bu çerçeve net bir şekilde değerlendiriliyor. Bugün bu sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlar hem genel merkez birimlerimiz hem strateji heyetimizle paylaşılacak ve o doğrultuda strateji yapılandırılacaktır."

Çelik, yerel seçimlerde AK Parti'nin, belediye başkanlığı kazanamadığı illere yönelik ayrı bir strateji belirleyip belirlemeyeceğine ilişkin soruya, "Bunlar Strateji Grubu'nun da ele alacağı ve daha sonra Genel Başkan'ımıza, Cumhurbaşkanı'mıza arz edeceği konular. AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeciliğinden yoksun olan illerde vatandaşlarımızdan, belediyecilik hizmetlerinin olmamasına dönük büyük itirazlar gelmektedir. O itirazların çerçevesinde biz de vatandaşımızın talebi nedir, bizden ne istiyorlar diye bunları görerek o illere dönük olarak da çalışmalarımızı yapılandıracağız." yanıtını verdi.