CHP’de skandal bitmiyor! Talih Özcan’dan vatandaşa hakaret

Keşir yaptığı paylaşımda,"CHP Düzce milletvekili Talih Özcan Yığılca ilçemizde adayını övmek için tüm ilçeyi yozluk, yobazlık ile itham etmiş. Bu ne küçümseme, bu ne hadsizlik? Hala vatandaşa tepeden bakma, kibir, üstencilik. İşte bu asıl yobaz, yoz zihniyet... Yerel seçimde Yığılcalı hemşehrilerimiz gereken cevabı verecektir. Özür dile Talih Özcan" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER SONRASI ÖZÜR DİLEDİ

Skandala imza atan CHP'li Talih Özcan tepkilerin ardından özür açıklaması yaptı.

Özcan, "Yığılca Başkan Adayımızın, modern, medeni, çağdaş ve laik bir Türkiye idealine ne kadar uygun bir profilde olduğunu anlatmak isterken, hatalı bir söylemde bulunarak kırdığım, üzdüğüm tüm Yığılcalı hemşerilerimden özür diliyorum. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim" dedi.