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CHP'de skandal bitmiyor! Talih Özcan'dan vatandaşa hakaret

CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Her fırsatta vatandaşı aşağılayan isimlere bir yenisi daha eklendi. CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Yığılca'da yaşayan vatandaşları hedef alarak, "Gericiliğin, yobazlığın yozluğun kol gezdiği bir yer" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 14:31 Güncelleme 12 Aralık 2023, 14:53
CHP’de skandal bitmiyor! Talih Özcan’dan vatandaşa hakaret

Vatandaşı aşağılayan Cumhuriyet Halk Partisili isimlere bir yenisi daha eklendi.

SEÇMENE HAKARET: YOZ YOBAZ
CHP'nin Düzce Milletvekili Talih Özcan, partisinin Yığılca Belediye Başkanı aday adayı Önder Aksoy'u tanıtıldığı toplantıda skandal ifadeler kullandı.

CHP'li Talih Özcan'dan vatandaşa hakaret

YOZLUĞUN YOBAZLIĞIN KOL GEZDİĞİ YER
Özcan "Gericiliğin, yozluğun, yobazlığın kol gezdiği ve göç veren bir yerde böyle bir kardeşimizin çıkması anlamlıdır" şeklindeki rezil ifadeleriyle vatandaşı aşağıladı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ
Talih Özcan'ın hakaretinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk skandala tepki gösterdi.

Öztürk, "Şehrimizin CHP milletvekili Talih Özcan'ın Yığılca'daki vatandaşlarımız için söylemiş olduğu sözleri esefle kınıyorum. Biz bu zihniyeti tanıyoruz, Bir kerede şaşırtın. İşte tipik CHP zihniyeti CHP ve seçimde iş birliği yaptığı avenelerinin yüce halkımıza bakış açısı budur. Bu zihniyete ve anlayışa Düzceli ve Yığılcalı saygıdeğer hemşerilerimizin 22yıldır prim vermediği gibi bundan sonra vermeyecektir" dedi.

BİR TEPKİ DE AK PARTİLİ AYŞE KEŞİR'DEN SKANDALA TEPKİ!
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, resmi X hesabı üzerinden CHP'li Özcan'a tepki gösterdi.

Keşir yaptığı paylaşımda,"CHP Düzce milletvekili Talih Özcan Yığılca ilçemizde adayını övmek için tüm ilçeyi yozluk, yobazlık ile itham etmiş. Bu ne küçümseme, bu ne hadsizlik? Hala vatandaşa tepeden bakma, kibir, üstencilik. İşte bu asıl yobaz, yoz zihniyet... Yerel seçimde Yığılcalı hemşehrilerimiz gereken cevabı verecektir. Özür dile Talih Özcan" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER SONRASI ÖZÜR DİLEDİ
Skandala imza atan CHP'li Talih Özcan tepkilerin ardından özür açıklaması yaptı.

Özcan, "Yığılca Başkan Adayımızın, modern, medeni, çağdaş ve laik bir Türkiye idealine ne kadar uygun bir profilde olduğunu anlatmak isterken, hatalı bir söylemde bulunarak kırdığım, üzdüğüm tüm Yığılcalı hemşerilerimden özür diliyorum. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim" dedi.

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