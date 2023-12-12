MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "Halil Umut Meler" açıklaması! Hakemlere ve TFF'ye çağrı

Süper Lig'in 15'inci haftasında dün akşam oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından sahaya inen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırarak yumruk attı.

Yaşanan olayın ardından Meler kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

BAHÇELİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı. "Sayın Halil Umut Meler'e yapılan şedit saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların ve dün akşamki ortama çanak tutan provokatörlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyorum." dedi.

TFF'ye ve hakemlere çağrı yapan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelenme kararıyla birlikte, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin, hakemlerin maçlara çıkmama çağrısının tekrar gözden geçirilmesini, Türk sporunun birkaç provokatöre teslim olmamasını yürekten ümit ediyorum."

BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ: ŞİDDETİN TÜRK SPORUNUN İÇİNDE BARINMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

Öte yandan Hakeme yapılan yumruklu saldırıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sert tepki gösterdi.