MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "Halil Umut Meler" açıklaması! Hakemlere ve TFF'ye çağrı

Süper Lig'in 15'inci haftasında dün akşam oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ardından sahaya inen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırarak yumruk attı.
Yaşanan olayın ardından Meler kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
BAHÇELİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı. "Sayın Halil Umut Meler'e yapılan şedit saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların ve dün akşamki ortama çanak tutan provokatörlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyorum." dedi.
TFF'ye ve hakemlere çağrı yapan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelenme kararıyla birlikte, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin, hakemlerin maçlara çıkmama çağrısının tekrar gözden geçirilmesini, Türk sporunun birkaç provokatöre teslim olmamasını yürekten ümit ediyorum."
BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ: ŞİDDETİN TÜRK SPORUNUN İÇİNDE BARINMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ
Öte yandan Hakeme yapılan yumruklu saldırıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sert tepki gösterdi.
Erdoğan dün olayın hemen ardından yaptığı açıklamada, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hastanede tedavisi devam eden hakem Halil Umut Meler ile telefonda görüşerek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da özel hastanede tedavisi devam eden hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, ziyaret sırasında hakem Meler ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
Erdoğan, "Gerçekten çok üzgünüz, Allah şifa versin. Böyle bir şeyi görmek, izlemek bizi ciddi manada üzdü. Hele hele bir Rizeli olarak da ayrıca üzüldük. Çünkü Rize maçında böyle bir şeyin olması, bizi ciddi manada rahatsız etti. Gerek Adalet Bakanıma gerek İçişleri Bakanıma gerekse diğer ilgili arkadaşlarımıza gerekli olan neyse bunu süratle yapmamızın gerektiğini söyledim. Allah şifalar versin. Şu anda arkadaşlarım da yanımda, onların da geçmiş olsun dilekleri var" dedi.
Erdoğan'ın durumunu sorduğu Meler, göz altında çatlak olduğunu söyleyerek, teşekkür etti.