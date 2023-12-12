Son dakika: Sakarya’da durdurulan araçta 13 kilo 250 gram kokain ele geçirildi

Öte yandan, Erenler İlçesinde yapılan çalışmada ise yakalanan 1 şüphelinin üst ve ikametinde yapılan aramada da; 145 adet satışa hazır 57.5 gram kokain, 22 adet extacy hap, 3.7 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.