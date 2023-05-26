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    • 27.05.2023 02:09
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    Bay Bay Kemal’in CHP gençliği vol.2! Depremzedelere ve AK Parti seçmenine hakaret edip, terör devletini savundular

    İkinci tur seçimlerine sayılı saatler kala sokağın nabzı tutulmaya devam ediyor. CHP'li gençlerle Kadıköy'de gerçekleştirilen yeni bir röpartaj büyük tepkilere neden oldu. Söz konusu videoda CHP'li gençlere "Deprem bölgelerinde AK Parti’nin oy oranın yükselmesi hakkında ne düşünüyorsun?, Seçimde hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsun?, Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile yol yürümesi hakkında neler düşünüyorsun?” soruları yönetildi verilen cevaplar ise pes dedirtti. Depremzedelere ve AK Parti seçmenine hakaret eden gençler, Kürdistan kurulmasını desteklediler.

    takvim.com.tr
    CHP gençliği vol.2

    İkinci tur seçimlerine sayılı saatler kala sokağın nabzı tutulmaya devam ediliyor. Bu bağlamda CHP'li gençlerle yapılan bir sokak röportajı sosyal medyada tekrar gündem oldu.


    Kadıköy'de gerçekleştirilen röportajda, CHP'yi destekleyen gençlere, "Deprem bölgelerinde AK Parti'nin oy oranın yükselmesi hakkında ne düşünüyorsun?, Seçimde hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsun?, Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yol yürümesi hakkında neler düşünüyorsun?" soruları yönetildi.



    Sorulan sorulara verilen cevaplar ise pes dedirtti. Depremzedelere ve AK Parti seçmenlerine hakaret eden CHP'li gençler, Kürdistan kurulmasını adeta destekledi.



    DEPREMZEDE VATANDAŞLARA HAKARET ETTİLER
    Depremzedelere ağır hakarette bulunan genç "Normal kırsal alanda koyun çok oluyor. Oy veriliyorsa demek ki oradaki halk mutlu ve bu durumdan şikayetçi değiller. Bizim için fark eden bir şey yok biz Kadıköy'de oturuyoruz. Durumumuz iyi herkes kendi düşünsün derim" ifadelerini kullandı.



        Diğer bir genç ise akla ziyan bir iddiada bulunarak ölülere oy kullandırıldı açıklamasında bulundu.



        DEPREM BÖLGESİNDEKİ İNSALARA CAHİL DİYEREK AŞAĞILADILAR
        Deprem bölgesindeki insanlara 'cahil ve düşüncesiz' diyerek aşağılayan genç kız AK Parti'nin desteklenmesini tedavi edilemeyecek bir hastalık olarak tanımladı.



        Diğer bir genç kız ise depremzedelere koyun olarak hakarette bulunurken ahlak dışı bir benzetmede bir cinsel benzetmede bulundu.



            KÜSTAH SÖYLEM: KÜRDİSTAN KURULABİLİR
            Depremzedelere küfür eden genç, bununla yetinmeyerek küstah söylemlerde bulundu. Eli kanlı terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını belirterek, "Haklılar Kürdistan devleti kurmak isteyebilirler, Selahattin Demirtaş bunun öncülerinden gelip o devletin başına geçebilir" dedi.



            Öte yandan HDPKK'yı Kürtlerin kurtuluşu olarak gören genç terör uzantısını inkar etti.

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            Haberler Güncel Bay Bay Kemal’in CHP gençliği vol.2! Depremzedelere ve AK Parti seçmenine hakaret edip, terör devletini savundular
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