Bay Bay Kemal’in CHP gençliği vol.2! Depremzedelere ve AK Parti seçmenine hakaret edip, terör devletini savundular

İkinci tur seçimlerine sayılı saatler kala sokağın nabzı tutulmaya devam ediliyor. Bu bağlamda CHP'li gençlerle yapılan bir sokak röportajı sosyal medyada tekrar gündem oldu.
Kadıköy'de gerçekleştirilen röportajda, CHP'yi destekleyen gençlere, "Deprem bölgelerinde AK Parti'nin oy oranın yükselmesi hakkında ne düşünüyorsun?, Seçimde hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsun?, Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yol yürümesi hakkında neler düşünüyorsun?" soruları yönetildi.
DEPREMZEDE VATANDAŞLARA HAKARET ETTİLER
Depremzedelere ağır hakarette bulunan genç "Normal kırsal alanda koyun çok oluyor. Oy veriliyorsa demek ki oradaki halk mutlu ve bu durumdan şikayetçi değiller. Bizim için fark eden bir şey yok biz Kadıköy'de oturuyoruz. Durumumuz iyi herkes kendi düşünsün derim" ifadelerini kullandı.