Bay Bay Kemal’in CHP gençliği vol.2! Depremzedelere ve AK Parti seçmenine hakaret edip, terör devletini savundular





DEPREMZEDE VATANDAŞLARA HAKARET ETTİLER

Depremzedelere ağır hakarette bulunan genç "Normal kırsal alanda koyun çok oluyor. Oy veriliyorsa demek ki oradaki halk mutlu ve bu durumdan şikayetçi değiller. Bizim için fark eden bir şey yok biz Kadıköy'de oturuyoruz. Durumumuz iyi herkes kendi düşünsün derim" ifadelerini kullandı.