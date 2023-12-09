Yunanistan adaları kapıda vize ücreti ne kadar, kaç TL? Kapıda vize nasıl alınır, şartları neler?

Yunan adalarına kapıda vize konusu için ise Miçotakis, "Doğu Ege'de yıl boyunca 7 gün süre ile vizeden muaf tutularak Türk vatandaşlarının Doğu Ege adalarını ziyareti serbestisini ele aldık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye-Yunanistan ilişkilerine yönelik mesajlar verdi. Miçotakis ile yılda en az 1 kere buluşma kararı aldıklarını söyleyen Erdoğan, "Yunanistan ile bizim aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Ege'yi barış ve işbirliği denizi haline getirelim." dedi.

Vize açıklaması sonrası kapı vizesi ücretinin henüz kesinleşmediğini belirtelim. Türkiye'den Yunan Adalarına kapı vizesi ile geçişin mümkün olduğu dönemlerde vizenin ücreti 55 Euro olarak belirlenmişti. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.