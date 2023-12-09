Yunanistan adaları kapıda vize ücreti ne kadar, kaç TL? Kapıda vize nasıl alınır, şartları neler?

Yunanistan Başbakanı Miçotakis yaptığı açıklamada, Yunan adalarında Türklere yönelik vize politikasında değişiklik yapacaklarını duyurdu. Buna göre, Türk turistlere Yunan adalarında 7 günlük turist vizesi sağlanacak. Bu karar sonrası ''Kapıda vize nedir? Kapıda vize ücreti ne kadar, kaç TL? Kapıda vize nasıl alınır, şartları neler?'' soruları sıkça araştırılır oldu. İşte yanıtları...
KAPIDA VİZE NEDİR?
Yabancı ülkelerle yapılan anlaşmalar doğrultusunda, ülke vatandaşları için sınır kapılarında vize alabilme imkanı, yurtdışı seyahatlerini kolaylaştırıyor. Vatandaşlar, sınır kapısında vize başvurusu yaparak seyahat etme fırsatı buluyor.
KAPI VİZESİ ÜCRETİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında Yunanistan'a ziyarette bulundu.
Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile ikili görüşmesinin ardından Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti.
Miçotakis konuşmasında vize konusuna değindi. Yunan Başbakan Türk öğrencilerle Avrupalı öğrenciler arasında daha yakın işbirliği sağlanması için vize muafiyesi meselesini ele aldıklarını söyledi.