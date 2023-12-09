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Yunanistan adaları kapıda vize ücreti ne kadar, kaç TL? Kapıda vize nasıl alınır, şartları neler?

''Kapıda vize nedir? Kapıda vize ücreti ne kadar, kaç TL? Kapıda vize nasıl alınır, şartları neler?'' soruları, Türk vatandaşlarına Ege'deki 10 ada için 7 günlük turist vizesi verileceğinin duyurulmasıyla gündeme geldi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis "Doğu Ege'de yıl boyunca 7 gün süre ile vizeden muaf tutularak Türk vatandaşlarının Doğu Ege adalarını ziyareti serbestisini ele aldık." dedi. İşte o adalar ve kapıda vize hakkında bilgiler...

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 10:48 Güncelleme 09 Aralık 2023, 10:48
Yunanistan adaları kapıda vize ücreti ne kadar, kaç TL? Kapıda vize nasıl alınır, şartları neler?

Yunanistan Başbakanı Miçotakis yaptığı açıklamada, Yunan adalarında Türklere yönelik vize politikasında değişiklik yapacaklarını duyurdu. Buna göre, Türk turistlere Yunan adalarında 7 günlük turist vizesi sağlanacak. Bu karar sonrası ''Kapıda vize nedir? Kapıda vize ücreti ne kadar, kaç TL? Kapıda vize nasıl alınır, şartları neler?'' soruları sıkça araştırılır oldu. İşte yanıtları...

KAPIDA VİZE NEDİR?

Yabancı ülkelerle yapılan anlaşmalar doğrultusunda, ülke vatandaşları için sınır kapılarında vize alabilme imkanı, yurtdışı seyahatlerini kolaylaştırıyor. Vatandaşlar, sınır kapısında vize başvurusu yaparak seyahat etme fırsatı buluyor.

KAPI VİZESİ ÜCRETİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında Yunanistan'a ziyarette bulundu.

Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile ikili görüşmesinin ardından Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti.

Miçotakis konuşmasında vize konusuna değindi. Yunan Başbakan Türk öğrencilerle Avrupalı öğrenciler arasında daha yakın işbirliği sağlanması için vize muafiyesi meselesini ele aldıklarını söyledi.

Yunan adalarına kapıda vize konusu için ise Miçotakis, "Doğu Ege'de yıl boyunca 7 gün süre ile vizeden muaf tutularak Türk vatandaşlarının Doğu Ege adalarını ziyareti serbestisini ele aldık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye-Yunanistan ilişkilerine yönelik mesajlar verdi. Miçotakis ile yılda en az 1 kere buluşma kararı aldıklarını söyleyen Erdoğan, "Yunanistan ile bizim aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Ege'yi barış ve işbirliği denizi haline getirelim." dedi.

Vize açıklaması sonrası kapı vizesi ücretinin henüz kesinleşmediğini belirtelim. Türkiye'den Yunan Adalarına kapı vizesi ile geçişin mümkün olduğu dönemlerde vizenin ücreti 55 Euro olarak belirlenmişti. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

KAPIDA VİZE NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için sınır kapısında vize alma süreci, Türkiye'nin anlaşmalı olduğu ülkelerle seyahat ederken kolaylık sağlayan bir vize türünü içeriyor. Ancak, her ülke için geçerli olmayan bu uygulama, anlaşma bulunmayan ülkelerle seyahat ederken standart vize prosedürlerinin uygulanmasını gerektiriyor. Sınır kapısında vize almak istiyorsanız yanınızda bulundurmanız gereken bazı evraklar da bulunuyor.

KAPIDA VİZE İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Sınır kapısında vize almak için gerekli olan evraklar ülkelere göre değişiklik gösterse de her ülkenin mutlaka istediği belgele şöyle,

🔴En az 1 yıllık pasaport
🔴Pasaport fotokopisi
🔴Vize ücreti için gerekli para
🔴Seyahat sigortası poliçesi
🔴Otel rezervasyonunu gösteren belgeler
🔴En az 4 adet biyometrik fotoğraf
🔴En az 3 aylık olmak üzere banka hesap dökümü
🔴Vize başvuru formu
🔴Gidiş dönüş uçak bileti

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