Paraları evine sakladığı konuşuluyordu! Seçil Erzan’ın evinden çıkan para şoke etti! MASAK analiz raporu ortaya çıktı

TV ÜNİTESİNDE 67 BİN TL

Hürriyet'te yer alan habere göre; A.S. ve B.U. adlı kişiler de şahit sıfatıyla bu aramaya dahil edildi. Erzan kendi kullandığını söylediği biri siyah diğeri beyaz renkli iki telefonu polislere teslim etti. Arama devam ederken avukatı da eve geldi. Odalardan birindeki TV ünitesinin rafında paralar bulundu. Polisler hemen bu paraları sayarak tutanağa geçirdi.

Rafta 67 bin lira vardı. Evde başka bir para, altın veya mücevher bulunamadı. Devam eden aramada üzeri numaralandırılmış ve içeriğinde para miktarları ile isimlerin yazılı olduğu dokümanlar bulundu. Tutanaktaki bilgilere göre aramada başka bir suç unsuruna rastlanmadı. Kayıtlara göre 4+1 büyüklüğündeki evde arama yaklaşık 1 saat sürdü. Polisler aramayı bitirdikten sonra Erzan'a "Evde aramadan kaynaklı bir zarar ziyan var mı?" diye sordu. Erzan da "Hayır, yoktur" diye cevap verdi. Böylece arama tamamlandı ve elyazısıyla üç sayfalık bir tutanak tutuldu. Bu tutanak hem Erzan hem avukatı ve hem de diğer şahitler tarafından imzalandı.

Öte yandan Türkiye'yi sarsan skandal dolandırıcılık vurgununda, Seçil Erzan'la ilgili hazırlanan MASAK raporunun detayları da ortaya çıktı. Habertürk'te yer alan habere göre; başlatılan "Nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında tutuklanan Seçil Erzan ve diğer şüphelilerle ilgili hazırlanan MASAK raporu da dosyaya girdi. MAAŞI ORTAYA ÇIKTI

MASAK analiz raporuna göre, Seçil Erzan'ın sigorta başlangıç girişi, 25 Eylül 2000 olarak görülüyor. Denizbank ünvanlı işyerinde, 2001 ile 2023 yılları arasında SSK'lı olarak çalışan Seçil Erzan'ın, mart ayındaki maaşının 75.060 TL ve banka müdürü unvanı ile çalışma kaydının bulunduğu belirtiliyor.

DİKKAT ÇEKEN ARAZİ SATIŞI

Ortaya çıkan Seçil Erzan analiz raporunda dikkat çeken bir arsa satışı da görülüyor. Seçil Erzan adına kayıtlı gayrimenkul bilgisi bulunsa da bunun intikal sebebi ile edinildiği belirtilen raporda fakat denilerek şu ayrıntıya dikkat çekiliyor:



"Analiz konusu şahıslardan Seçil Erzan tarafından güncel değeri yaklaşık 7.500.000 TL olan Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde bulunan 391 Ada 4 parseldeki Konut niteliğindeki taşınmazın 08.12.2022 tarihinde edinildiği, sonrasında 21 gün sonra 3. şahsa satışın gerçekleştirildiği" bilgisi yer alıyor.



İHTİYAÇ KREDİSİ ÇEKMİŞ

Üzerinde motorlu taşıt kaydı bulunmadığı belirtilen raporda, Seçil Erzan'ın 2022 yılı mart ve nisan aylarında toplamda 119 bin TL tutarlı iki adet bireysel ihtiyaç kredisinin bulunduğu yer alıyor. Ayrıca Seçil Erzan'ın, bankacılık transfer işlemlerinin işlem açıklamalarının incelemesinde: "Bozcaada" ifadesine sık rastlanıldığına da dikkat çekiliyor.



Seçil Erzan'ın yüksek tutarlara ulaşan para transferlerinin bulunduğuna yer veren raporda; banka hesaplarına gelen yüksek tutarlı para transferlerinin de görüldüğü anlatılıyor.