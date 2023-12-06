Paraları evine sakladığı konuşuluyordu! Seçil Erzan’ın evinden çıkan para şoke etti! MASAK analiz raporu ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu milyon dolarlık vurgunda adli süreç devam ederken, Seçil Erzan'ın futbolculardan ve eski futbolcuları dolandırarak elde ettiği parayı ne yaptığı büyük merak konusu olmuştu.
Türkiye'nin konuştuğu milyon dolarlık vurgunda adli süreç devam ederken, Seçil Erzan'ın futbolculardan ve eski futbolcuları dolandırarak elde ettiği parayı ne yaptığı büyük merak konusu olmuştu.
Olayla ilgili yeni ifadeler ve yani isimler ortaya çıkarken, vurgunu yapan Erzan'ın gözaltına alınması ve evinde yapılan aramaya ilişkin de yeni bilgilere ulaşıldı.
Olayın emniyete intikal etmesinin ardınadan polis 10 Nisan'da harekete geçti.
İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nde görevli dört polis Erzan'ın Çorlu'daki evine gitti.
EVİNDEN 67 BİN TL ÇIKTI
Gece saatlerinde gözaltına alınan Erzan polise direnmezken evde arama yapıldı. Aramalar sonucunda soruşturma tutanaklarına deste deste paralarla görüntüleri giren Erzan'ın evinden sadece 67 bin TL çıktı.Yapılan hesaba göre milyonlarca dolar kaptıran mağdurlara bulunan para bölüştürülse 3 bin 700 lira düşüyor.
TV ÜNİTESİNDE 67 BİN TL
Hürriyet'te yer alan habere göre; A.S. ve B.U. adlı kişiler de şahit sıfatıyla bu aramaya dahil edildi. Erzan kendi kullandığını söylediği biri siyah diğeri beyaz renkli iki telefonu polislere teslim etti. Arama devam ederken avukatı da eve geldi. Odalardan birindeki TV ünitesinin rafında paralar bulundu. Polisler hemen bu paraları sayarak tutanağa geçirdi.
Rafta 67 bin lira vardı. Evde başka bir para, altın veya mücevher bulunamadı. Devam eden aramada üzeri numaralandırılmış ve içeriğinde para miktarları ile isimlerin yazılı olduğu dokümanlar bulundu. Tutanaktaki bilgilere göre aramada başka bir suç unsuruna rastlanmadı. Kayıtlara göre 4+1 büyüklüğündeki evde arama yaklaşık 1 saat sürdü. Polisler aramayı bitirdikten sonra Erzan'a "Evde aramadan kaynaklı bir zarar ziyan var mı?" diye sordu. Erzan da "Hayır, yoktur" diye cevap verdi. Böylece arama tamamlandı ve elyazısıyla üç sayfalık bir tutanak tutuldu. Bu tutanak hem Erzan hem avukatı ve hem de diğer şahitler tarafından imzalandı.
Öte yandan Türkiye'yi sarsan skandal dolandırıcılık vurgununda, Seçil Erzan'la ilgili hazırlanan MASAK raporunun detayları da ortaya çıktı. Habertürk'te yer alan habere göre; başlatılan "Nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında tutuklanan Seçil Erzan ve diğer şüphelilerle ilgili hazırlanan MASAK raporu da dosyaya girdi.
MAAŞI ORTAYA ÇIKTI
MASAK analiz raporuna göre, Seçil Erzan'ın sigorta başlangıç girişi, 25 Eylül 2000 olarak görülüyor. Denizbank ünvanlı işyerinde, 2001 ile 2023 yılları arasında SSK'lı olarak çalışan Seçil Erzan'ın, mart ayındaki maaşının 75.060 TL ve banka müdürü unvanı ile çalışma kaydının bulunduğu belirtiliyor.
DİKKAT ÇEKEN ARAZİ SATIŞI
Ortaya çıkan Seçil Erzan analiz raporunda dikkat çeken bir arsa satışı da görülüyor. Seçil Erzan adına kayıtlı gayrimenkul bilgisi bulunsa da bunun intikal sebebi ile edinildiği belirtilen raporda fakat denilerek şu ayrıntıya dikkat çekiliyor:
"Analiz konusu şahıslardan Seçil Erzan tarafından güncel değeri yaklaşık 7.500.000 TL olan Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde bulunan 391 Ada 4 parseldeki Konut niteliğindeki taşınmazın 08.12.2022 tarihinde edinildiği, sonrasında 21 gün sonra 3. şahsa satışın gerçekleştirildiği" bilgisi yer alıyor.
İHTİYAÇ KREDİSİ ÇEKMİŞ
Üzerinde motorlu taşıt kaydı bulunmadığı belirtilen raporda, Seçil Erzan'ın 2022 yılı mart ve nisan aylarında toplamda 119 bin TL tutarlı iki adet bireysel ihtiyaç kredisinin bulunduğu yer alıyor. Ayrıca Seçil Erzan'ın, bankacılık transfer işlemlerinin işlem açıklamalarının incelemesinde: "Bozcaada" ifadesine sık rastlanıldığına da dikkat çekiliyor.
Seçil Erzan'ın yüksek tutarlara ulaşan para transferlerinin bulunduğuna yer veren raporda; banka hesaplarına gelen yüksek tutarlı para transferlerinin de görüldüğü anlatılıyor.
MASAK analiz raporunda ayrıca Erzan'ın 17 Mayıs 2022 tarihinde intikal yolu ile edindiği Çanakkale ili Bozcaada ilçesi 374 ada 28 parseldeki bağ niteliğindeki % 75 hisse oranlı taşınmazının da bulunduğu; göz önünde bulundurulması gerektiği belirtiliyor.
ALTINLARA EL KONULDU
Raporda, Seçil Erzan'ın Denizbank Çorlu Orion Şubesi'nde bir kiralık kasası olduğu belirtiliyor.Bu kasadan çıkan altınlara el konulmuştu.
Dosyada; şüpheli ve tutuklu bulunan Ali Yörük ile kardeşi Atilla Yörük ile ilgili de MASAK çalışma yaptı.
Ortaya çıkan MASAK raporuna göre Ali Yörük, 2006-2021 yılları arasında Köşkdere Otomotiv'de satış yöneticisiydi. 2023'ten sonra da 25 gün Atilla Yörük'ün yanında 8674 lira ücretle çalıştı.
YÖRÜK'ÜN ÜZERİNDE 16 ADET ARSA ÇIKTI
Buna karşın Ali Yörük ve eşinin üzerinde olan tamamı Tekirdağ'da bulunan, toplam 16 adet arsa, tarla ve evi 2019-2022 arasında satın aldıkları ortaya çıktı. MASAK Ali Yörük'le ilgili 2022 ve 2023 yıllarına ait şüpheli bulduğu işlemleri şöyle sıraladı.
YÖRÜKLERİN PARA TRANSFERİ DOSYADA
Ali Yörük, 24 ayrı işlemle toplam 1 milyon 812 bin 500 lirayı Atilla Yörük'ün hesabına gönderdi. Tek işlemde Gedik Yatırım Menkul Kıymetler'e, 700 bin lira gönderildi. Aslı Yörük, arsa satış bedeli olarak kendi hesapları arasında iki işlemde, 1 milyon 233 bin lira transfer etti. Atilla Yörük'e 11 işlemle 2 milyon 516 bin lira gönderdi.