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4 ilde FETÖ'ye operasyon: Sınav sorularını dağıtan haşhaşiler için gözaltı kararı!

FETÖ'ye yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Ankara merkezli 4 ilde 2009 yılı Maliye Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavı soruşturması kapsamında 4 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 08:49 Güncelleme 06 Aralık 2023, 09:05
4 ilde FETÖ’ye operasyon: Sınav sorularını dağıtan haşhaşiler için gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2009 yılı Maliye Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavı soruşturması kapsamında flaş bir karar alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

4 İLDE 4 GÖZALTI KARARI
Sınav öncesi usulsüz şekilde ele geçirilen soruları dağıtan ve bu soruları alarak sınavı kazanan 4 şüphelinin Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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