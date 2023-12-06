Yaklaşık 5 yıldır tam anlamıyla bir fetret devri yaşayan muhalefetin yönetimindeki belediyeleri inşallah merkezinde hizmet, eser ve yatırımın olduğu 'gerçek belediyecilik' ile yeniden buluşturacağız."zda yerel seçimleri ele aldık.5 yıldır fetret devri yaşayan muhalefetin belediyelerini, gerçek belediyecilik ile buluşturacağız.





'TÜRKİYE'NİN GÜNEYİNDE TERÖR YAPILANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Irak'ta devam eden harekatlarımızla bölücü terör örgütünü sınırlarımızdan uzaklaştırdık. Nokta operasyonlarımız ile teröristlerin üzerindeki baskıyı sürekli artıyoruz. Bundan 40 sene önce milletimizin başına musallat edilen terör belasından Milletimizi kurtarmaya kararlıyız. Ülkemizi sıkıştırmaya çalışanlara sesleniyorum. Türkiye'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bir terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Tel Rıfat başta olmak üzere teröristlerin kümelendiği sınırımıza yakın alanları da inşallah eninde sonunda güvenli hale getireceğiz. Bölücü terör örgütünü canlandırma çabalarının farkındayız. Kimin ne yaptığını, kimin kiminle iş tuttuğunu biliyoruz. Bir gece ansızın gelerek bu senaryoları yırtıp atmaktan çekinmeyiz. Kendi akıllarınca ülkemize ve milletimize kuyu kazanları kendi hesapları ile baş başa bırakıyoruz.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İklim krizi gerçeği ile ne kadar erken yüzleşirsek, ülkemize yansımalarını o kadar hızlı kontrol altına alırız. Bugün 8 milyar insanın hayatını etkileyen krizin asıl sebebi zengin batılı ülkelerdir. Tabiatı bir emanet değil de sömürülmesi gereken bir meta olarak gören zihniyet dünyamıza çok büyük zarar vermiştir. Türkiye olarak her platformda bu gerçeği dile getiriyoruz. Sera gazında sorumluluğumuz eser miktarda olmasına rağmen çok önemli adımlar atıyoruz. Sıfır emisyon hedefine 2053 yılında ulaşmayı öngörüyoruz.