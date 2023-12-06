"İSRAİL ZULMÜN HESABINI VERECEK"
Bizim saffımız sadece bükülmez kolu ile hakkın yolu olabilir. Gazze'de öldürülen binlerce çocuğun yanında olmak için çok derin felsefi gerekçeler aramaya gerek yoktur. İsrail 2. dünya savaşından bu yana Filistin coğrafyasında uyguladığı zulmün hesabını verecek bundan kaçış yoktur. Netanyahu nereye kaçar onu bilmiyorum. Türkiye kendisi gibi düşünen devletler ile birlikte bu meseleyi her platformda dile getirecek, takip edecektir.
İsrailli yöneticiler insanlık mahkemesinde yargılanacak, hak ettikleri cezaları çekecek tarihin çöplüğünde yerlerini alacaklardır. Batılı ülkeler de aynı akıbeti paylaşacaklardır. ABD ve Avrupa ülkeleri İsrail'e sınırsız destek vermemiş olsa, bu terör devletinin yöneticileri böyle acımasız hareket edemezdi. Batı'nın değerlerim diye sunduğu inanç, hukuk, bilim unsurlarının tamamı başka coğrafyalara aittir. Haçlı seferlerinde 4 milyon sömürgelerinde 50 milyon, dünya savaşlarında milyonlarca insanı öldüren batı bu barbarlığını sergiliyor. İsrail'e en küçük bir söz söyletmeyen Batı yönetimleri bireysel düzlemde insan olma, kurumsal düzeyde devlet olma özelliklerini kaybetmişlerdir. BM Genel Sekreteri Sayın Guterres'in samimi çabaları engellenmiştir. Biz yıllardır dünya 5'ten büyüktür diye haykırırken bu haksızlıklara isyan ediyorduk.
KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI
Geçtiğimiz günlerde Marmara Bölgesi'nde yaşanan 5.1 büyüklüğündeki sarsıntı, bize deprem bölgesi olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Topraklarımızın yüzde 66'sı deprem açısından riskli alanlarda yer alıyor. 1 asırda 231 meydana gelmiştir. Bu afetlerde 130 binden fazla canımızı topraya verdik. Bu coğrafyada yaşamak demek karşımızdaki tehlikeyi kabullenmek demektir. Önümüzdeki tablonun bize gösterdiği tek çözüm yolu kentsel dönüşüm dediğimiz bu adımı atmaktır. Bu adımı attık. Maalesef ülkemiz uzunca bir süre bu toprakların hakkını vermek yerine, hakkını yiyen bir anlayış ile yönetildiği için bu konunun üzerine gidilmemiştir. 2012 yılında kentsel dönüşüm yasasını çıkardık. Kentsel dönüşüm yasasından bu zamana kadar 480 milyar liralık yatırımla dönüşümleri tamamladık. Yaklaşık 400 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor. Türkiye'de 6 milyon konut deprem riski altında. Güvenli şehirler için tek çare kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunun en somut örneği 6 Şubat depremleridir. Kentsel dönüşüm konusu Türkiye için bir beka meselesidir. Bu siyaset üstü bir konudur. Vatandaşlarımızı gecekondu denen sağlıksız yapılarla birlikte, depreme dayanıksız yüksek yapılardan kurtarmayı hedefledik. TOKİ bu süreçte kritik bir rol üstlendi. Maruz kaldığı haksız eleştirilere rağmen 1.3 milyon konutu tamamladık, hak sahiplerine teslim ettik.
Attığımız her adımda, ideolojik hareket eden bir kesimi her zaman karşımızda bulduk. İftiraya varan kampanyalarla projelerimize takoz oldular. Kanundaki boşlukları kullanarak, yalan ve yanlış bilgilerle vatandaşlarımızın aklını bulandırdılar. Vatandaşlarımızın canları ve malları ile 6 Şubat'taki gibi bedeller ödememesi için kentsel dönüşüm hayati önem taşımaktadır.
Yeni kentsel dönüşüm mevzuatının yürürlüğe girmesi ile birlikte malum çevreler, her zaman yaptıklarını yaptılar. Sayısız yalanı tedavüle sokturlar. Düzenlemenin tek gayeti kentsel dönüşümün önündeki engelleri kaldırarak, süreci hızlandırmaktadır. Kentsel dönüşüme dahil edilecek binaların dönüşüm kararı salt çoğunluğa bağlandı. İmar planlarının itiraz süreçleri kısaltıldı. Anlaşmazlıkların çözümü için arabulucuk sisteminin dahil edilmesi gibi birçok yenilik getirildi.
Yapılan bu düzenlemelerin amacı süreci hızlandırıp milletimizin can ve mal güvenliğini hızlandırmaktır. Yeni kanun ile getirilen düzenlemelerde herhangi bir rant sağlama amacı hak sahibinin başka bir yere gönderilmesi söz konusu değildir. Kim bunun aksini iddia ediyorsa yalancıdır, bu milletin iyiliğini istemiyor demektir. Marmara Bölgemize daha fazla önem vermemiz sebepsiz değildir. İstanbul'un da içinde yer aldığı Marmara Bölgemizde yaşanacak bir felaketin Türkiye'ye maaliyeti çok büyük olacaktır. Amacımız İstanbul'da yer yıl 350 bin konut inşa ederek 5 yıl içinde acil dönüşüm gerçekleştirmektir. Hiç kimsenin ülkemizi depreme hazırlamadaki en önemli aracımız olan kentsel dönüşüm projelerini dinamitlemesine ve yavaşlatmasına izin vermeyeceğiz.