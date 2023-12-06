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Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Soykırımcı İsrail'e çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "İsrailli yöneticiler er ya da geç insanlık mahkemesinde yargılanacak, hak ettiği cezaları çekecek, tarihin çöplüğündeki yerlerini alacaklardır" dedi. Batılı ülkelerinde destek vermesini eleştiren Başkan Erdoğan, Batılı ülkelerinde İsrail ile aynı akıbeti yasşayacağını vurguladı. Öte yandan Başkan Erdoğan asgari ücret ve kentsel dönüşüm ile ilgili birçok önemli mesaj verdi. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 13:55 Güncelleme 06 Aralık 2023, 20:05
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dış politikada yoğun bir gündemi geride bıraktık. Cezayir Filistin davasının önde gelen savunucunları arasında yer alıyor. İki kardeş ülke olarak Gazze'ye güçlü desteğimizi teyit ettik. Çevrimiçi olarak düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde ekonomideki gelişmeleri ele aldık.

Yaklaşık 5 yıldır tam anlamıyla bir fetret devri yaşayan muhalefetin yönetimindeki belediyeleri inşallah merkezinde hizmet, eser ve yatırımın olduğu 'gerçek belediyecilik' ile yeniden buluşturacağız."zda yerel seçimleri ele aldık.5 yıldır fetret devri yaşayan muhalefetin belediyelerini, gerçek belediyecilik ile buluşturacağız.



'TÜRKİYE'NİN GÜNEYİNDE TERÖR YAPILANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'
Irak'ta devam eden harekatlarımızla bölücü terör örgütünü sınırlarımızdan uzaklaştırdık. Nokta operasyonlarımız ile teröristlerin üzerindeki baskıyı sürekli artıyoruz. Bundan 40 sene önce milletimizin başına musallat edilen terör belasından Milletimizi kurtarmaya kararlıyız. Ülkemizi sıkıştırmaya çalışanlara sesleniyorum. Türkiye'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bir terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Tel Rıfat başta olmak üzere teröristlerin kümelendiği sınırımıza yakın alanları da inşallah eninde sonunda güvenli hale getireceğiz. Bölücü terör örgütünü canlandırma çabalarının farkındayız. Kimin ne yaptığını, kimin kiminle iş tuttuğunu biliyoruz. Bir gece ansızın gelerek bu senaryoları yırtıp atmaktan çekinmeyiz. Kendi akıllarınca ülkemize ve milletimize kuyu kazanları kendi hesapları ile baş başa bırakıyoruz.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İklim krizi gerçeği ile ne kadar erken yüzleşirsek, ülkemize yansımalarını o kadar hızlı kontrol altına alırız. Bugün 8 milyar insanın hayatını etkileyen krizin asıl sebebi zengin batılı ülkelerdir. Tabiatı bir emanet değil de sömürülmesi gereken bir meta olarak gören zihniyet dünyamıza çok büyük zarar vermiştir. Türkiye olarak her platformda bu gerçeği dile getiriyoruz. Sera gazında sorumluluğumuz eser miktarda olmasına rağmen çok önemli adımlar atıyoruz. Sıfır emisyon hedefine 2053 yılında ulaşmayı öngörüyoruz.



ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI
Hiçbir karanlık projenin bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuza omuz veren her vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. En zoru geride kaldı. Bundan sonra hep birlikte sürekli daha iyiye gideceğiz. Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz. Fiyatlandırma davranışları yerini rasyonel fiyatlandırmalara bırakmaya başladı. Üretim, İstihdam, büyüme tarafındaki olumlu tablo yeni rekorlarla sürüyor. OECD ülkeleri arasında en iyi performansı gösteren ülke olduk.

Meclis'imizin onayı ile ilk düzenlemeden yararlanamayan emeklilerimizin hesaplarına bir defaya mahsus olarak 5 bin lira yatırılacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik.

Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik.

Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanların kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. 11 Aralık'ta asgari ücret toplantıları başlıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle süreç yönetilecek.



"İSRAİL ZULMÜN HESABINI VERECEK"
Bizim saffımız sadece bükülmez kolu ile hakkın yolu olabilir. Gazze'de öldürülen binlerce çocuğun yanında olmak için çok derin felsefi gerekçeler aramaya gerek yoktur. İsrail 2. dünya savaşından bu yana Filistin coğrafyasında uyguladığı zulmün hesabını verecek bundan kaçış yoktur. Netanyahu nereye kaçar onu bilmiyorum. Türkiye kendisi gibi düşünen devletler ile birlikte bu meseleyi her platformda dile getirecek, takip edecektir.

İsrailli yöneticiler insanlık mahkemesinde yargılanacak, hak ettikleri cezaları çekecek tarihin çöplüğünde yerlerini alacaklardır. Batılı ülkeler de aynı akıbeti paylaşacaklardır. ABD ve Avrupa ülkeleri İsrail'e sınırsız destek vermemiş olsa, bu terör devletinin yöneticileri böyle acımasız hareket edemezdi. Batı'nın değerlerim diye sunduğu inanç, hukuk, bilim unsurlarının tamamı başka coğrafyalara aittir. Haçlı seferlerinde 4 milyon sömürgelerinde 50 milyon, dünya savaşlarında milyonlarca insanı öldüren batı bu barbarlığını sergiliyor. İsrail'e en küçük bir söz söyletmeyen Batı yönetimleri bireysel düzlemde insan olma, kurumsal düzeyde devlet olma özelliklerini kaybetmişlerdir. BM Genel Sekreteri Sayın Guterres'in samimi çabaları engellenmiştir. Biz yıllardır dünya 5'ten büyüktür diye haykırırken bu haksızlıklara isyan ediyorduk.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI
Geçtiğimiz günlerde Marmara Bölgesi'nde yaşanan 5.1 büyüklüğündeki sarsıntı, bize deprem bölgesi olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Topraklarımızın yüzde 66'sı deprem açısından riskli alanlarda yer alıyor. 1 asırda 231 meydana gelmiştir. Bu afetlerde 130 binden fazla canımızı topraya verdik. Bu coğrafyada yaşamak demek karşımızdaki tehlikeyi kabullenmek demektir. Önümüzdeki tablonun bize gösterdiği tek çözüm yolu kentsel dönüşüm dediğimiz bu adımı atmaktır. Bu adımı attık. Maalesef ülkemiz uzunca bir süre bu toprakların hakkını vermek yerine, hakkını yiyen bir anlayış ile yönetildiği için bu konunun üzerine gidilmemiştir. 2012 yılında kentsel dönüşüm yasasını çıkardık. Kentsel dönüşüm yasasından bu zamana kadar 480 milyar liralık yatırımla dönüşümleri tamamladık. Yaklaşık 400 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor. Türkiye'de 6 milyon konut deprem riski altında. Güvenli şehirler için tek çare kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunun en somut örneği 6 Şubat depremleridir. Kentsel dönüşüm konusu Türkiye için bir beka meselesidir. Bu siyaset üstü bir konudur. Vatandaşlarımızı gecekondu denen sağlıksız yapılarla birlikte, depreme dayanıksız yüksek yapılardan kurtarmayı hedefledik. TOKİ bu süreçte kritik bir rol üstlendi. Maruz kaldığı haksız eleştirilere rağmen 1.3 milyon konutu tamamladık, hak sahiplerine teslim ettik.



Attığımız her adımda, ideolojik hareket eden bir kesimi her zaman karşımızda bulduk. İftiraya varan kampanyalarla projelerimize takoz oldular. Kanundaki boşlukları kullanarak, yalan ve yanlış bilgilerle vatandaşlarımızın aklını bulandırdılar. Vatandaşlarımızın canları ve malları ile 6 Şubat'taki gibi bedeller ödememesi için kentsel dönüşüm hayati önem taşımaktadır.

Yeni kentsel dönüşüm mevzuatının yürürlüğe girmesi ile birlikte malum çevreler, her zaman yaptıklarını yaptılar. Sayısız yalanı tedavüle sokturlar. Düzenlemenin tek gayeti kentsel dönüşümün önündeki engelleri kaldırarak, süreci hızlandırmaktadır. Kentsel dönüşüme dahil edilecek binaların dönüşüm kararı salt çoğunluğa bağlandı. İmar planlarının itiraz süreçleri kısaltıldı. Anlaşmazlıkların çözümü için arabulucuk sisteminin dahil edilmesi gibi birçok yenilik getirildi.

Yapılan bu düzenlemelerin amacı süreci hızlandırıp milletimizin can ve mal güvenliğini hızlandırmaktır. Yeni kanun ile getirilen düzenlemelerde herhangi bir rant sağlama amacı hak sahibinin başka bir yere gönderilmesi söz konusu değildir. Kim bunun aksini iddia ediyorsa yalancıdır, bu milletin iyiliğini istemiyor demektir. Marmara Bölgemize daha fazla önem vermemiz sebepsiz değildir. İstanbul'un da içinde yer aldığı Marmara Bölgemizde yaşanacak bir felaketin Türkiye'ye maaliyeti çok büyük olacaktır. Amacımız İstanbul'da yer yıl 350 bin konut inşa ederek 5 yıl içinde acil dönüşüm gerçekleştirmektir. Hiç kimsenin ülkemizi depreme hazırlamadaki en önemli aracımız olan kentsel dönüşüm projelerini dinamitlemesine ve yavaşlatmasına izin vermeyeceğiz.

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