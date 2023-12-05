Son dakika: İYİ Parti GİK’inin perde arkası ortaya çıktı! İşte Akşener’i bitirme planındaki 1 Nisancılar! Yeni bir Bay Bay Kemal yolda!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı koalisyon ile tarihin en büyük hezimetini yaşayan İYİ Parti, yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacaklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı koalisyon ile tarihin en büyük hezimetini yaşayan İYİ Parti, yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacaklarını açıkladı.
İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Genel İdare Kurulumuz; 2024 yerel seçimlerine "hür ve müstakil" olarak girme kararı almıştır." dedi.
"SEÇİMLERE HÜR VE MÜSTAKİL OLARAK GİRİYORUZ"
Genel Başkan Akşener'in, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile istişarelerde bulunarak; bu görüşmelerden elde ettiği tespit ve görüşleri de Genel İdare Kurulu üyelerine aktardığını söyleyen Zorlu, "Toplantımızda hemen hemen tüm GİK üyelerimiz görüşlerini büyük bir açıklıkla ortaya koymuş ve ardından oylamaya geçilmiştir. Bu, siyasi tarihimizde çok fazla örneği olmayan bir demokrasi şölenine dönüşmüştür. Mesele bütün yönleriyle irdelenmiş ve yapılan oylama neticesinde Genel İdare Kurulumuz; 2024 yerel seçimlerine "hür ve müstakil" olarak girme kararı almıştır." açıklamasını yaptı.
Zorlu şöyle devam etti:
"Unutulmamalıdır ki cesurlar hareketi; 'zafere giden yolda her yol mübah' anlayışına bir karşı duruştur. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, ülkemizi karanlığa sürükleyen bu muktedir siyasi anlayışın karşısında durmaya, milli mukaddesatımıza milletimizin üçüncü bir yola, alternatif çağrısına da sahip çıkarak yol yürümeye devam edeceğiz. İYİ Parti olarak 2024 seçimlerine "hür ve müstakil" olarak, yani Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi özü başımıza gideceğiz. Seçmenimizin karşısına en doğru adaylarla çıkarak, İYİ Belediyecilik parolası ile milletimize hizmet etme sorumluluğunu onlarla paylaşacağız. Bu kararımızın öncelikle ülkemize, milletimize, İYİ Parti ailesine hayırlar getirmesini diliyorum."
Basın toplantısının sonunda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Zorlu, kararın oy çokluğu ile alındığını ekledi.
İŞTE GİK'İN PERDE ARKASI!
Peki İYİ Parti'nin GİK toplantısında neler yaşandı? Neden seçime tek girme kararı alındı? Gizli oylama yapılmasını kim istedi?
İYİ Parti'de geçmiş dönemde önemli görevlerde bulunan isimlerin takvim.com.tr'ye yaptığı açıklamalara bakılırsa ikinci bir Bay Bay Kemal vakası daha yolda.
GİK TOPLANTISINDA NELER YAŞANDI?
CHP'nin emanetçi başkanı Özgür Özel'in ittifak teklifi üzerine toplanan İYİ Parti GİK'inde gizli oylama yapılması tüm partililer tarafından Meral Akşener'e dayatıldı. Böylelikle verilen oyların kime ait olduğunun bilinmemesi sağlandı.
SEÇİME MÜSTAKİL GİRME KARARININ ARKASINDA NE VAR?
Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi vekilliklerin parayla satılması, parti içinde peşi sıra gelen dedikodular, seçim sonrasında yaşanan para ve taciz skandallarının ardından şimdi de Akşener'e yakın görünüp arkasından kuyu kazanlar olduğu ortaya çıktı.
AKŞENER'İ BİTİRME PLANI
Büyük tartışmaların ve bağrışmaların yaşandığı GİK toplantısından çıkan seçime tek girme kararı hakkında İYİ Parti kulisleri, tamamen Akşener'i bitirme planı olduğunu söyledi. Yerel seçimlerde "Boyumuzun ölçüsüne bakalım" söyleminin aslında Akşener'e ait olmadığını söyleyen ve GİK'te birden fazla gruplaşma olduğunu söyleyen kulisler söz konusu grupların hepsinin Akşener'in başkanlığını sonlandırma amacında olduğunu ifade etti.
PARTİ İÇİNDEKİ 1 NİSANCILAR
Birinci grupta Metin Ergun, Tolga Akalın ve Müsavat Dervişoğlu'nun yer aldığı söylenirken ikinci grup olarak Koray Aydın ve etrafındakiler gösterildi. Ancak Koray Aydın'ın GİK üyesi olmadığı, içeride adamlarının olduğu belirtildi.
AKŞENER'İN PRENSLERİ
Bir diğer grup ise Akşener'in prenslerinden: Satuk Buğra Kavuncu ile Kürşat Zorlu. Söz konusu iki isim her ne kadar Akşener'e çok yakın gibi görünse de harekete geçmek için yerel seçim sonrasını bekliyor.
AKŞENER ALEYHİNDE WHATSAPP GRUBU
İstanbul İl Başkanlığı görevinden WhatsApp üzerinden alınan ve oğlu vekil listesinde seçilecek yerde gösterilmeyen Coşkun Yıldırım da Akşener'e bıçak bileyenler arasında.
Bilindiği üzere Coşkun Yıldırım görevden alındıktan sonra İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu'ya yakınlığı dikkat çeken Yücel Coşkun İstanbul İl Başkanı yapılmıştı.
Kulislerde konuşulanlara göre Coşkun Yıldırım, her ne kadar Akşener'in Başdanışmanı yapılsa da 1 Nisan'a hazırlık yapıyor. 22 il ile birlikte bir WhatsApp grubu kurduğu söylenilen Coşkun Yıldırım'ın intikam alacağı ifade ediliyor.