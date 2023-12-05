Son dakika: İYİ Parti GİK’inin perde arkası ortaya çıktı! İşte Akşener’i bitirme planındaki 1 Nisancılar! Yeni bir Bay Bay Kemal yolda!

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Genel İdare Kurulumuz; 2024 yerel seçimlerine "hür ve müstakil" olarak girme kararı almıştır." dedi.

"SEÇİMLERE HÜR VE MÜSTAKİL OLARAK GİRİYORUZ"

Genel Başkan Akşener'in, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile istişarelerde bulunarak; bu görüşmelerden elde ettiği tespit ve görüşleri de Genel İdare Kurulu üyelerine aktardığını söyleyen Zorlu, "Toplantımızda hemen hemen tüm GİK üyelerimiz görüşlerini büyük bir açıklıkla ortaya koymuş ve ardından oylamaya geçilmiştir. Bu, siyasi tarihimizde çok fazla örneği olmayan bir demokrasi şölenine dönüşmüştür. Mesele bütün yönleriyle irdelenmiş ve yapılan oylama neticesinde Genel İdare Kurulumuz; 2024 yerel seçimlerine "hür ve müstakil" olarak girme kararı almıştır." açıklamasını yaptı.