İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "İBB adayı olacak mısınız?" sorusu: "Böyle bir durum söz konusu değil"

İşte Yerlikaya'ya sorulan sorular ve verdiği cevaplar;

ANKARA'DAN İSRAİL'E İKİNCİ UYARI HAMAS ÜYELERİNE OPERASYON İDDİALAR

Güvenlik birimleriyle koordinasyon içinde çalışıyoruz. Böyle bir girişim kabul edilemez ve bedeli ağır olur.

İBB ADAYI OLACAK MI?

Böyle bir durum söz konusu değil.

PARAMOTORLU TERÖR SALDIRILARI

Teröristlerin kullandıkları paramotorlara karşı çalışmalar var. Sınırlarımızda paramotorlu saldırılara karşı tedbir alınıyor.

PONZİ VE SAADET ZİNCİRİ SORUŞTURMASI

Suçun önlenmesine yönelik hiçbir nüfus girişimi kabul edilemez. Yasadışılık kokan bir durum varsa onun karşısında biz varız.

YENİ PERSONEL ALIMI OLACAK MI?

10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız