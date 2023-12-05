İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "İBB adayı olacak mısınız?" sorusu: "Böyle bir durum söz konusu değil"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
, Ankara'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi.
Yerlikaya toplantı sonrası kendisine yöneltilen "İBB adayı olacak mısınız? sorusuna "Böyle bir durum söz konusu değil" yanıtını verdi.
Futbol dünyasını sarsan ponzi ve saadet zinciri skandalına ilişkin konuşan Bakan Yerlikaya, "Suçun önlenmesine yönelik hiçbir nüfus girişimi kabul edilemez" dedi.
Yerlikaya, İsrail'in Türkiye'deki Hamas üyelerine yönelik operasyon iddialarına karşı, "Böyle bir girişim kabul edilemez, bedeli ağır olur"
şeklinde konuştu.
İşte Yerlikaya'ya sorulan sorular ve verdiği cevaplar;
ANKARA'DAN İSRAİL'E İKİNCİ UYARI HAMAS ÜYELERİNE OPERASYON İDDİALAR
Güvenlik birimleriyle koordinasyon içinde çalışıyoruz. Böyle bir girişim kabul edilemez ve bedeli ağır olur.
İBB ADAYI OLACAK MI?
Böyle bir durum söz konusu değil.
PARAMOTORLU TERÖR SALDIRILARI
Teröristlerin kullandıkları paramotorlara karşı çalışmalar var. Sınırlarımızda paramotorlu saldırılara karşı tedbir alınıyor.
PONZİ VE SAADET ZİNCİRİ SORUŞTURMASI
Suçun önlenmesine yönelik hiçbir nüfus girişimi kabul edilemez. Yasadışılık kokan bir durum varsa onun karşısında biz varız.
YENİ PERSONEL ALIMI OLACAK MI?
10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız
YASA DIŞI BAHİS OPERASYONLAR
Adalet Bakanlığımızla ortak çalışıyoruz. Futbolumuzun kirletilmesine izin vermeyiz.
FENOMENLERE YÖNELİK SORUŞTURMALAR
Masak ve hazine bakanlığımızla çalışıyoruz. Devletimizin gücünü onlara göstermekte kararlıyız.
FETÖ İLE MÜCADELE
Su uyur FETÖ vari örgütler uyumaz, bunları temizleyeceğiz. Gevşemeden titizlikle çalışmaya devam ediyoruz.