PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Sağanak sonrası İzmir sular altında kalmıştı: Tunç Soyer suçu doğaüstü güçlere attı! Mühendisler bilim dışı açıklamaları yalanladı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kaderine terk ettiği şehrin altyapısı alarm vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden sağanak yağış uyarısında bulunmasına rağmen İzmir, sağanak yağışa yine hazırlıksız yakalanmıştı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, vatandaşlar araçlarını kurtarmak için çaba harcadı. Kentin birçok noktasında hayat durma noktasına gelirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, olayın sebebinin iklim değişikliği olduğuna işaret etmişti. Ancak Soyer'in bilim dışı açıklamalarını TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası yalanladı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 09:11 Güncelleme 04 Aralık 2023, 09:28
Sağanak sonrası İzmir sular altında kalmıştı: Tunç Soyer suçu doğaüstü güçlere attı! Mühendisler bilim dışı açıklamaları yalanladı

Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden İzmir için sağanak yağış uyarısında bulunmasına rağmen İzmir, sağanak yağışa yine hazırlıksız yakalandı.

Kentte gün boyu devam eden yağmur, gece geç saatlerde etkisini artırdı. Fırtınanın da başlamasıyla Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi ile Aksoy Mahallesi'nde deniz taştı.



SÖZ VERDİK YAPTIK DEMİŞTİ!
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kaderine terk ettiği şehirde sahildeki sitelerin bahçeleri suyla dolarken, cadde ve sokaklar da sular altında kaldı. Oysa İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmirlilere şirin gözükmek için kentte yaşayan milyonlarca seçmenin cep telefonuna SMS mesajı göndererek göreve geldiği Mart 2019'dan bu yana yapmayı vadettiği 165 projeden 144'ünü yani yüzde 87'sini tamamladığını iddia ederek milyonlarca doların altyapı çalışmasına harcandığını belirtmişti.

İzmirli esnaf kara kara zararını nasıl karşılayacağını düşünüyor | Tunç Soyer önce izledi! Sonra Avrupaya gitti



Attığı mesajda yaptığını iddia ettiği icraatların bir de linkini paylaşan Soyer altına da "Söz verdik, yaptık. Birlikte başardık" ifadelerini yazmıştı. İzmir'de sağanak sonrası ortaya çıkan bu görüntüler Soyer'in yaptığını iddia ettiği çalışmaların asılsız olduğunu gözler önüne serdi.

CHPli Tunç Soyer anketi duyunca panikledi! İzmirliye SMS attı! Bir darbe de CHPden geldi! | Soruşturma üstüne soruşturma



Sağanak yağışın acı bilançosu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Alsancak Birinci Kordon'daki ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki işyerleri, restoranlar, apartman girişleri ve araçlar sular altında kaldı. Venedik'e dönen Alsancak'ta birçok ev ve işyerinde yüz milyonlarca lira zarar meydana geldi.



İZMİRLİLERİ UMARSAMADI POLONYA'YA GİTTİ
Pazar günü Alsancak'a gelip yarım saat durduktan sonra ayrılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirli afetzedeler yaralarını sarmaya çalışırken yine ortadan kayboldu.

Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde sıkça yurtdışına yaptığı iş seyahatleri nedeni ile eleştirilen Soyer'in bu kez Polonya'ya gittiği ortaya çıktı. Avrupa Gençlik Başkenti unvanının verileceği Polonya'nın Lublin şehrinde finalistler arasında yer alan İzmir'i temsil eden Soyer'in son dönemin en büyük felaketlerinden biri olarak değerlendirilen olay sonrası böyle bir yurtdışı gezisine gitmesi tepki çekti. Esnaf temsilcileri de su altında kalan işyerlerine maddi destek verilmesini ve taşkının etkilediği yerlerin özel bölge ilan edilmesini istedi.

Yaşanan olaylın nedenini de iklim değişikliğine bağlayan Soyer, şu sözlerle akıl dışı açıklamalarda bulunmuştu:

"Eskiden sadece televizyon ekranlarımızdan izlediğimiz uzak diyarlardaki iklim değişikliği sonuçları kapımıza geldi dayandı. İzmir, küresel olarak iklim değişikliklerindeki belirsizliklerden en fazla etkilenen kıyı kentlerinden biri oldu. Son 4 yılda aşırı şiddetli yağışlardan kent içinde 4 bini aşkın su baskınını, taşkınını yaşadık. Nedeni aşırı şiddetli yağışların sıklığı ve şiddetinin daha önceki yıllarla karşılaştırıldığında görülmedik bir şekilde artmasıydı. Artık iklim değişikliğinin belirsiz ve yıkıcı etkilerini daha sık yaşıyoruz. Dün gece de benzer bir doğa olayını yaşadık. Deniz olağan üstü yükseldi ve kıyılarımız su altında kaldı. 1873 yılından bugüne İzmir'de deniz seviyesi 1.5 metre yükselmiş. Her yıl da ortalama 3mm yükseliyor. 2050 yılına kadar da bu yükselişin artacağı ve 50 cm'ye varacağı öngörülüyor. İşte bu nedenle, İzmir'de her türlü alt yapı sistemimizi bu tür felaketleri önlemek için geliştiriyor, inşa ediyoruz. Yüzlerce kilometre yağmur suyu hattımızın inşası, Bostanlı gibi deniz kıyılarımızın bazı bölgelerinin yükseltilmesi ve süngerkent İzmir projemizi bu tür afetleri en aza indirmek için gerçekleştiyoruz. Tüm vatandaşlarımız emin olabilirler ki; iklim krizine karşı en köklü önlemleri alan kentiz. Dün geceden beri özellikle kıyı bölgelerimizde yaşadığımız olumsuzlukları çözmek için de 1200 personel ve 250 iş aracıyla görevdeyiz. Deniz taşmasından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hasar tespitlerini tamamlayıp, gücümüz yettiğince yanlarında olacağız."

SINIFTA KALDILAR
Soyer'in açıklamalarının üstüne yaşanan felaketle ilgili açıklama yapan TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası deniz suyu yükselmesi nedeniyle yaşanan olumsuzlukları doğrudan iklim değişikliğine ve buna bağlı deniz suyu seviyelerindeki artışa bağlamanın yanlış olduğunu vurguladı. Oda, İzmirli yöneticilerin de meteorolojik olaylara dirençli şehirler yaratması konusunda sınıfta kaldığını vurguladı. Açıklamada "İzmir'de yaşadığımız olay yerel meteorolojik koşullar nedeniyle deniz üzerinde oluşan dalgaların kuvvetli rüzgârlar ile kıyı koruma alanını aşarak içerilere kadar girmesinden kaynaklanmıştır" denildi.


DENİZ DOLDURULDU
Yeni Asır'da yer alan habere göre; Denizin doldurulduğu ve doğal kıyı çizgisinin değiştirildiği, İzmir ve benzeri sahil kesimlerinin, yüksek dalgalar nedeniyle oluşan deniz taşmasına bağlı su ile dolması şaşılacak ve beklenmedik bir durum olmadığının dile getirildiği açıklamada İzmir'de geçmiş yıllarda da benzer durumların yaşandığı belirtildi. Su basmasının planlamalarda ve projelerde meteorolojik ve iklimsel parametrelerin dikkate alınmamasından kaynaklandığının ifade edildiği açıklamada yaşananları iklim krizi söylemiyle açıklamanın sorunları doğaüstü güçlere havale etmek olarak yorumlandı.



YAPILAN YANLIŞLAR ÖRTÜLMEYE ÇALIŞILIYOR
Ölçülen bu yağış değerlerinin, daha önce yaşanmamış bundan sonra da yaşanmayacak ya da tahmin edilmeyen yağışlar olmadığı belirtilen açıklamada, "Bu yağışların daha fazlasını ve şiddetlisini geçmiş kayıtlarda mevcuttur. Yağışları meteoroloji mühendisliği açısından değerlendirmeden, yaşanan su basmalarını iklim değişimine bağlamak, özellikle alt yapılarda yaşanan yanlışları örtmeye çalışmaktan başka bir şey değildir" dedi. TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Yönetim Kurulu, "İklim değişikliği bilimsel bir gerçektir. İklim değişimi söylemine sığınmak ise sadece günü kurtarmaktır" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
AK Parti ve MHP heyetleri bir araya geliyor! Hedef 81 ilin tamamını kazanmak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 1’i kırmızı kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi!
85 milyonun geliri artacak! Yeni yılda asgari ücretliyi, memuru, emekliyi ve öğrenciyi neler bekliyor?
SON DAKİKA