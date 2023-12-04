Sağanak sonrası İzmir sular altında kalmıştı: Tunç Soyer suçu doğaüstü güçlere attı! Mühendisler bilim dışı açıklamaları yalanladı

İZMİRLİLERİ UMARSAMADI POLONYA'YA GİTTİ
Pazar günü Alsancak'a gelip yarım saat durduktan sonra ayrılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirli afetzedeler yaralarını sarmaya çalışırken yine ortadan kayboldu.
Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde sıkça yurtdışına yaptığı iş seyahatleri nedeni ile eleştirilen Soyer'in bu kez Polonya'ya gittiği ortaya çıktı. Avrupa Gençlik Başkenti unvanının verileceği Polonya'nın Lublin şehrinde finalistler arasında yer alan İzmir'i temsil eden Soyer'in son dönemin en büyük felaketlerinden biri olarak değerlendirilen olay sonrası böyle bir yurtdışı gezisine gitmesi tepki çekti. Esnaf temsilcileri de su altında kalan işyerlerine maddi destek verilmesini ve taşkının etkilediği yerlerin özel bölge ilan edilmesini istedi.
Yaşanan olaylın nedenini de iklim değişikliğine bağlayan Soyer, şu sözlerle akıl dışı açıklamalarda bulunmuştu:
"Eskiden sadece televizyon ekranlarımızdan izlediğimiz uzak diyarlardaki iklim değişikliği sonuçları kapımıza geldi dayandı. İzmir, küresel olarak iklim değişikliklerindeki belirsizliklerden en fazla etkilenen kıyı kentlerinden biri oldu. Son 4 yılda aşırı şiddetli yağışlardan kent içinde 4 bini aşkın su baskınını, taşkınını yaşadık. Nedeni aşırı şiddetli yağışların sıklığı ve şiddetinin daha önceki yıllarla karşılaştırıldığında görülmedik bir şekilde artmasıydı. Artık iklim değişikliğinin belirsiz ve yıkıcı etkilerini daha sık yaşıyoruz. Dün gece de benzer bir doğa olayını yaşadık. Deniz olağan üstü yükseldi ve kıyılarımız su altında kaldı. 1873 yılından bugüne İzmir'de deniz seviyesi 1.5 metre yükselmiş. Her yıl da ortalama 3mm yükseliyor. 2050 yılına kadar da bu yükselişin artacağı ve 50 cm'ye varacağı öngörülüyor. İşte bu nedenle, İzmir'de her türlü alt yapı sistemimizi bu tür felaketleri önlemek için geliştiriyor, inşa ediyoruz. Yüzlerce kilometre yağmur suyu hattımızın inşası, Bostanlı gibi deniz kıyılarımızın bazı bölgelerinin yükseltilmesi ve süngerkent İzmir projemizi bu tür afetleri en aza indirmek için gerçekleştiyoruz. Tüm vatandaşlarımız emin olabilirler ki; iklim krizine karşı en köklü önlemleri alan kentiz. Dün geceden beri özellikle kıyı bölgelerimizde yaşadığımız olumsuzlukları çözmek için de 1200 personel ve 250 iş aracıyla görevdeyiz. Deniz taşmasından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hasar tespitlerini tamamlayıp, gücümüz yettiğince yanlarında olacağız."
SINIFTA KALDILAR
Soyer'in açıklamalarının üstüne yaşanan felaketle ilgili açıklama yapan TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası deniz suyu yükselmesi nedeniyle yaşanan olumsuzlukları doğrudan iklim değişikliğine ve buna bağlı deniz suyu seviyelerindeki artışa bağlamanın yanlış olduğunu vurguladı. Oda, İzmirli yöneticilerin de meteorolojik olaylara dirençli şehirler yaratması konusunda sınıfta kaldığını vurguladı. Açıklamada "İzmir'de yaşadığımız olay yerel meteorolojik koşullar nedeniyle deniz üzerinde oluşan dalgaların kuvvetli rüzgârlar ile kıyı koruma alanını aşarak içerilere kadar girmesinden kaynaklanmıştır" denildi.
DENİZ DOLDURULDU
Yeni Asır'da yer alan habere göre; Denizin doldurulduğu ve doğal kıyı çizgisinin değiştirildiği, İzmir ve benzeri sahil kesimlerinin, yüksek dalgalar nedeniyle oluşan deniz taşmasına bağlı su ile dolması şaşılacak ve beklenmedik bir durum olmadığının dile getirildiği açıklamada İzmir'de geçmiş yıllarda da benzer durumların yaşandığı belirtildi. Su basmasının planlamalarda ve projelerde meteorolojik ve iklimsel parametrelerin dikkate alınmamasından kaynaklandığının ifade edildiği açıklamada yaşananları iklim krizi söylemiyle açıklamanın sorunları doğaüstü güçlere havale etmek olarak yorumlandı.
YAPILAN YANLIŞLAR ÖRTÜLMEYE ÇALIŞILIYOR
Ölçülen bu yağış değerlerinin, daha önce yaşanmamış bundan sonra da yaşanmayacak ya da tahmin edilmeyen yağışlar olmadığı belirtilen açıklamada, "Bu yağışların daha fazlasını ve şiddetlisini geçmiş kayıtlarda mevcuttur. Yağışları meteoroloji mühendisliği açısından değerlendirmeden, yaşanan su basmalarını iklim değişimine bağlamak, özellikle alt yapılarda yaşanan yanlışları örtmeye çalışmaktan başka bir şey değildir" dedi. TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Yönetim Kurulu, "İklim değişikliği bilimsel bir gerçektir. İklim değişimi söylemine sığınmak ise sadece günü kurtarmaktır" dedi.