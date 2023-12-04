Sağanak sonrası İzmir sular altında kalmıştı: Tunç Soyer suçu doğaüstü güçlere attı! Mühendisler bilim dışı açıklamaları yalanladı

Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden İzmir için sağanak yağış uyarısında bulunmasına rağmen İzmir, sağanak yağışa yine hazırlıksız yakalandı. Kentte gün boyu devam eden yağmur, gece geç saatlerde etkisini artırdı. Fırtınanın da başlamasıyla Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi ile Aksoy Mahallesi'nde deniz taştı.

SÖZ VERDİK YAPTIK DEMİŞTİ! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kaderine terk ettiği şehirde sahildeki sitelerin bahçeleri suyla dolarken, cadde ve sokaklar da sular altında kaldı. Oysa İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer , İzmirlilere şirin gözükmek için kentte yaşayan milyonlarca seçmenin cep telefonuna SMS mesajı göndererek göreve geldiği Mart 2019'dan bu yana yapmayı vadettiği 165 projeden 144'ünü yani yüzde 87'sini tamamladığını iddia ederek milyonlarca doların altyapı çalışmasına harcandığını belirtmişti.





Attığı mesajda yaptığını iddia ettiği icraatların bir de linkini paylaşan Soyer altına da "Söz verdik, yaptık. Birlikte başardık" ifadelerini yazmıştı. İzmir'de sağanak sonrası ortaya çıkan bu görüntüler Soyer'in yaptığını iddia ettiği çalışmaların asılsız olduğunu gözler önüne serdi.





Sağanak yağışın acı bilançosu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Alsancak Birinci Kordon'daki ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki işyerleri, restoranlar, apartman girişleri ve araçlar sular altında kaldı. Venedik'e dönen Alsancak'ta birçok ev ve işyerinde yüz milyonlarca lira zarar meydana geldi.