Başkan Erdoğan’dan İSEDAK’n 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı’nda önemli açıklamalar

Sayın bakanlar, sayın genel sekreter, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 39. bakanlar oturumunun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

7 Ekim'den beri İsrail'in ahlaksız saldırılarına karşı vatanlarına sahip çıkan Gazzelileri yürekten selamlıyorum. Türkiye ve Türk milleti olarak cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. senesini idrak ediyoruz. Türkiye cumhuriyeti şanla şerefle geçen bir asrı geride bıraktı. Bu kutlu yürüyüşümüzü Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmadan durmayacağız. Bunu da siz kardeşlerimiz ile başaracağız.

İsrail'in saldırılarında 16 binin üzerinde şehit ve 36 binin üzerinde yaralı verildi. Şehit edilen her üç kişiden ikisini çocuklar, kadınlar ve bebekler oluşturuyor. Küresel güvenlik için kurulan BM kendi çalışanlarını dahi İsrail barbarlığından koruyamıyor.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN BAHSEDENLER TEK CÜMLE KURAMIYOR

Batılı ülkeler İsrail'e daha fazla çocuk öldürmesi için şartsız destek veriyor. Uluslararası basın kuruluşları öldürülen meslektaşları için tek cümle kuramıyor. Bunlar bize yıllarca demokrasi ve hukuk dersi vermişti. Basın özgürlüğünden bahseden bunlar değil miydi.

Şatafatlı ideolojileri, beyannameleri, ilkeleri yerle yeksan olmuştur. Bunca masumun ölümünü hamas bahanesi ile geçiştirmeye çalışanların insanlığa söyleyecekleri bir şey kalmamıştır.