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Başkan Erdoğan'dan İSEDAK'n 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye demokrasi, insan hakları ve hukuk dersi veren Batı'nın Gazze'de tek cümle kuramadığını belirten Başkan Erdoğan, "Batı İsrail'in saldırılarına sağır kesildi. Daha fazla çocuk öldürmesi için şartsız destek veriyor." dedi. BM'nin Gazze imtihanında başarısız olduğunu belirten Erdoğan, "BM'nin mevcut yapısı akan kanı durdurmadı. Böyle bir yapının ne barışı getirmesi ne çatışmaları durdurması ne de insanlığa umut olması mümkün değildir." ifadelerini kullandı. İsrail'in elinde atom bombası olduğunu belirten Erdoğan, Netanyahu'nun savaş suçlarından yargılanacağını açıkladı. Erdoğan, "Gazze bir Filistin toprağıdır, Gazze Filistinlilerindir ebediyen de öyle kalacaktır." şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 11:40 Güncelleme 04 Aralık 2023, 12:23
Başkan Erdoğan’dan İSEDAK’n 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar


Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sayın bakanlar, sayın genel sekreter, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 39. bakanlar oturumunun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Kıymetli fikirleri ile toplantımıza katkı verecek olan kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

7 Ekim'den beri İsrail'in ahlaksız saldırılarına karşı vatanlarına sahip çıkan Gazzelileri yürekten selamlıyorum. Türkiye ve Türk milleti olarak cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. senesini idrak ediyoruz. Türkiye cumhuriyeti şanla şerefle geçen bir asrı geride bıraktı. Bu kutlu yürüyüşümüzü Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmadan durmayacağız. Bunu da siz kardeşlerimiz ile başaracağız.

İsrail'in saldırılarında 16 binin üzerinde şehit ve 36 binin üzerinde yaralı verildi. Şehit edilen her üç kişiden ikisini çocuklar, kadınlar ve bebekler oluşturuyor. Küresel güvenlik için kurulan BM kendi çalışanlarını dahi İsrail barbarlığından koruyamıyor.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN BAHSEDENLER TEK CÜMLE KURAMIYOR
Batılı ülkeler İsrail'e daha fazla çocuk öldürmesi için şartsız destek veriyor. Uluslararası basın kuruluşları öldürülen meslektaşları için tek cümle kuramıyor. Bunlar bize yıllarca demokrasi ve hukuk dersi vermişti. Basın özgürlüğünden bahseden bunlar değil miydi.

Şatafatlı ideolojileri, beyannameleri, ilkeleri yerle yeksan olmuştur. Bunca masumun ölümünü hamas bahanesi ile geçiştirmeye çalışanların insanlığa söyleyecekleri bir şey kalmamıştır.

Gazze, küresel sistem açısından bir turnusol kağıdı işlevi gördü. Şahit olduklarımız batılı demokrasilerden küresel şirketlere birçok yapının gerçek yüzünü bize gösterdi. BM kurumsal olarak Gazze imtihanından başarısız çıktı. BM Genel Kurulu'nda 121 evet oyu ile kabul edilen karar kıymetli adımdı. Yapısı nedneiyle kaduk kaldı. Akan kanın durmasında tesirli olamadı. Bu tablo bile 2 milyarlık müslüman alemi olarak nasıl bir cendereye sıkıştırıldığımızı gösteriyor. Bir tarafta kan akmasın diyen 121 ülke diğer tarafta İSrail'e açık çek veren 3-5 ülke var. Böyle bir yapının ne barışlı getirmesi ne de insanlığa umut getimesi mümkün değil.

Hiçbirimiz bu sistemi kabul etmek zorunda değiliz. Müslümanlar olarak daha adil dünya mümkündür diyoruz. Gelecek nesillere karşı da sorumluluğumuzdur bu. Bunu yaparken elimizdeki imkanlardan sonuna kadar istifade edeceğiz. İslam İşbirliği Teşkilatı mücadelenin tek ses yürütülmesinde bizlere önemli bir zemin sunuyor. Riyad'da Filistin meselesindeki duruşumuzu ortaya koyduk. Kilometre taşı mahiyetinde kararlar aldık.

BM'NİN YAPISI BARIŞI GETİRMEZ

BMGK'nın çarpık yapısı bir an önce değiştirilmelidir. Hiçbirimiz bu sistemi kabullenmek mecburiyetinde değiliz. Böyle gelmiş böyle gidiyor diyemeyiz. Müslümanlar olarak daha adil bir dünya mümkündür diyoruz. Bu gelecek nesillere karşı da sorumluluğumuzdur.




GAZZE KASABI OLARAK YARGILANACAKTIR

İsrail'in mevcudiyetini kabul ettiği nükleer silahlar meselesinin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Şu anda Gazze kasabı olan Netanyahu, bir savaş suçlusu olmanın ötesinde Miloseviç gibi, Gazze Kasabı olarak yargılanacaktır. Gazze'nin yeniden imarı için hazırlıklara şimdiden başlamalıyız. Gazze bir Filistin toprağıdır, Gazze Filistinlilerindir ebediyen de öyle kalacaktır.




İsrail'e bırakmamak hepimizin boynunun borcudur. Bunun aynı zamanda kendi toprak bütünlüğü için yapmalıyız. Yarın başka yerlere göz dikeceklerini iyi bilmiyoruz. Gazze kasabı meselenin Gazze ya da Ramallah olmadığını kameralar önünde ifşa etti. Gazze'yi ve Filistin'i savunmak demek Mekke'yi, Medine'yi İstanbul'u savunmak demektir. Yangının acının, feryadın bizim ocağımıza ulaşmasını beklersek o yangın bir gün evimize gelecektir.

ÇABALARIMIZI ÇOK YÖNLÜ OLARAK SÜRDÜRECEĞİZ

Filistin için çabalarımızı çok yönlü olarak sürdüreceğiz. 67 sınırlarında bir Filistin devletinin vücut bulmasının ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Barışa giden yol Filistin devletinin kuruluşundan geçmektedir.

Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı 500'ün üzerinde İslam karşıtı saldırı gerçekleşti. İslam düşmanlığı batı toplumlarında veba gibi yayılırken hiçbir önlem alınmıyor. Alçakça eylemler düşünce özgürlüğü kisvesinde mazur görülüyor.

Burada asıl amaç Müslümanları kışkırtarak 85 yıl öncesi gibi Müslüman sorunu oluşturmaktır. Bizi çekmek istedikleri tuzağa düşmeyeceğiz. Ortak hareket etmemiz önemli. Uluslararası platformları kullanarak nefret suçlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Elektronik ticaret ve dijital dönüşüm alanlarının yenilikçiliği teşvik ettiği aşikardır. Ülkelerimiz arasında altın borsası gibi helal alternatiflerin teşvik ediyoruz. Küresel finansın ağırlık merkezi Batı'dan Doğu'ya doğru kaymaktadır. Nisan ayında İstanbul Finans merkezini açtık.

İSEDAK programında 13 proje başarıyla hayata geçti. Bu destek mekanizmalarından ülkelerimizin daha çok yararlanmasını temenni ediyoruz. Dostluğu ve iş birliğini pekiştirmek için elimizden geleni yapacağımıza yürekten inanıyorum.

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