İzmirli esnaf kara kara zararını nasıl karşılayacağını düşünüyor | Tunç Soyer önce izledi! Sonra Avrupa’ya gitti

Öte yandan "Yağmurluk giyip objektiflere poz vermekle bu işler çözülmez başkan" diyen işyeri sahipleri, Soyer'in yaşananları iklim krizine bağlayan açıklamalarına da isyan etti.

Her yağmurda aynı sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirten esnaf "Tek suçlu iklim krizi mi? Belediyenin hiç mi suçu yok. Artık yeter. Suçu iklim krizine atmakla bu sorunlar çözülmez. Başkan bu işten bu kadar kolay sıyrılamaz. Artık laf değil icraat istiyoruz." dedi.

1873 yılında Kordon yapılırken ihale şartnamesinde 'Maksimum gelgitin en az 1.5 metre üzerinde olacak şekilde inşa edilecektir' maddesi vardır. Yani körfezin çöktüğü o yıllarda biliniyordu ve o yıllardan bu yıla körfezdeki su 1,5 metre civarında yükselmiş ve yükselmeye devam edecektir. Biz ne yapıyoruz? Hep ön tarafı yükselttiğimiz için arka taraflar çukurda kaldı" dedi.

LODOS DENİZİ YÜKSELTİYOR

Bu nedenle sahil şeridini her yağmurda su bastığını belirten Yaşar, "Bundan sonra da büyük su baskınları olacağını söyleyebilirim.

Şubat aylarında şiddetli lodos deniz seviyesini 60-70 santim şişirir. Bunlar bizim beklediğimiz şeyler. Tedbir alınmadığı sürece bu yükselimler daha sık devam edecektir. Böyle giderse 40 yıl sonra Fuar ya da Basmane'de de deniz suyu görürsek şaşırmayalım" dedi.