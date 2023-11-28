İzmirli esnaf kara kara zararını nasıl karşılayacağını düşünüyor | Tunç Soyer önce izledi! Sonra Avrupa’ya gitti

Öte yandan "Yağmurluk giyip objektiflere poz vermekle bu işler çözülmez başkan" diyen işyeri sahipleri, Soyer'in yaşananları iklim krizine bağlayan açıklamalarına da isyan etti.
Her yağmurda aynı sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirten esnaf "Tek suçlu iklim krizi mi? Belediyenin hiç mi suçu yok. Artık yeter. Suçu iklim krizine atmakla bu sorunlar çözülmez. Başkan bu işten bu kadar kolay sıyrılamaz. Artık laf değil icraat istiyoruz." dedi.
1873 yılında Kordon yapılırken ihale şartnamesinde 'Maksimum gelgitin en az 1.5 metre üzerinde olacak şekilde inşa edilecektir' maddesi vardır. Yani körfezin çöktüğü o yıllarda biliniyordu ve o yıllardan bu yıla körfezdeki su 1,5 metre civarında yükselmiş ve yükselmeye devam edecektir. Biz ne yapıyoruz? Hep ön tarafı yükselttiğimiz için arka taraflar çukurda kaldı" dedi.
LODOS DENİZİ YÜKSELTİYOR
Bu nedenle sahil şeridini her yağmurda su bastığını belirten Yaşar, "Bundan sonra da büyük su baskınları olacağını söyleyebilirim.
Şubat aylarında şiddetli lodos deniz seviyesini 60-70 santim şişirir. Bunlar bizim beklediğimiz şeyler. Tedbir alınmadığı sürece bu yükselimler daha sık devam edecektir. Böyle giderse 40 yıl sonra Fuar ya da Basmane'de de deniz suyu görürsek şaşırmayalım" dedi.
BELEDİYE SEYİRCİ KALMAYI TERCİH ETTİ
İzmir Büyükşehir Belediyesini yaşananlara seyirci kalmakla suçlayan Prof. Doktor Yaşar: "1.5 ay önce jeoloji mühendisleri odası ile bir görüşme yaptık. Bu konularla ilgili 22 Aralıkta bir Çalıştay yapma kararı aldık. Normal koşullarda konunun uzmanlarını belediyenin bir araya toplayıp ne tür önlemler alınabilir masaya yatırması lazımken iş bize düştü. Maalesef belediye yaşananlara seyirci kalmayı tercih etti." dedi.
Yaşar, bunun siyaset üstü konu olarak ele alınması gerektiğini belirtip: "Bu uzun soluklu bir iş. Alınan kararlar 3 senede 5 sene de hayata geçirilecek işler değil. Devamlılık şart. Arkadan gelen belediye başkanları da bu çalışmaları sürdürmeli." diye konuştu.
HOLLANDA DA ÇUKURDA AMA…
İzmir Kordon İş Adamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı küresel ısınmaya bağlı olarak deniz suyundaki yükselmenin sadece İzmir'de değil dünyanın diğer ülkelerinde de yaşandığını söyledi. "İnşallah bir daha bunları yaşamayız" diyen Şanlı: "Hollanda denizin bir metre altında. Burada birçok önlem alınmış. Hiçbir şekilde mazeret olmadan insanlar yaşamlarına devam ediyorlar. Balıkçı Kasabası Valemdam, denizin bir metre altında ama hiçbir şekilde su baskınları olmuyor ya da yağmur yağdığında su birikmiyor, kaybolup gidiyor.
Meclis üyelerinden oluşan, içinde bilim adamlarının da yer aldığı bir heyet oluşturulabilir. Gidip buralarda incelemelerde bulunulabilir. Bu insanlar sorunu nasıl çözmüş bakılır, incelenir, benzer uygulamalar burada da yapılabilir. Kordon'da giderler denizin altında kalıyor. Bu giderler yükseltilip dalga kıranlar oluşturulması lazım ki deniz suyu dalgakırana çarpıp geri dönsün." diye konuştu.