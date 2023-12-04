İYİ Parti'den CHP'ye şerhli ittifak! "Ver Ankara'yı al İstanbul'u" stratejisi: Mansur Yavaş'a ayrı Özgür Özel ve İmamoğlu'na ayrı...

Türkiye 31 Mart 2024'te sandık başına gidecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti ve Cumhur İttifakı, 'gönül belediyeciliği' şiarıyla hareket ederken CHP ve İYİ Parti'yi 'yerel seçimleri kaybedeceğiz' endişesi sardı. Koltuğu Ekrem İmamoğlu vesayeti altında olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hem HEDEPKK hem de İYİ Parti ile ittifak yapmak için tüm kartları oynuyor. 'Ablam' deyip Meral Akşener'e göz kırpan Özel, 'Kayyum' söylemine sığınıp 'Kürtler daha az eşit' yalanını söyleyerek HEDEP'e mavi boncuk dağıtıyor. İYİ PARTİ KAYNIYOR: İSTİFALAR TACİZ İDDİLARI AKÇELİ İŞLER Meral Akşener'in "ittifak yapmayacağız" çıkışına rağmen CHP'nin yeni yönetimi Kılıçdaroğlu'ndan kalma yöntemlerle Akşener'i masaya oturtmak için baskı üstüne baskı kurdu. İmamoğlu ve Özel "ittifakı kurarız" diyerek Akşener'i masaya çekmek isterken İYİ Parti'nin içi de taciz, akçeli işler ve istifalarla kaynıyor.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Partili kurmayların bir kısmı kazan kaldırdı!



EKREM AYRI MANSUR AYRI... İMAMOĞLU'NA 'HEDEP' ŞERHİ

İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, İYİ Parti tabanının Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'na aynı bakmadığını ifade ederek, "Kurumsal iş birliğini doğru bulmuyorum ama parti Mansur Bey ile İmamoğlu'nu ayıracaktır. Parti tabanının Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'na aynı bakmadığını görüyorum. İstanbul'un bazı zaruretleri var ve bunun CHP'ye yükledikleri var" dedi.



İmamoğlu'na ise HEDEP ile kurduğu siyasi yakınlık sebebiyle mesafeli konuşan İYİ Partili Akalın, İmamoğlu'nun "Ben İstanbul'u yönetiyorum gerekirse bir elime güneşi, bir elime ayı alırım" sözlerine "Bu siyasi stratejinin bir alt başlığı Pervin Buldan ile Meral Akşener'e ağaç dikme bayramında ağaç diktirmek üzerine kurulan bir stratejiydi" ifadeleriyle yanıt verdi.



Akalın şu ifadeleri kullandı;



Mansur Bey'in kişisel olarak İYİ Parti'ye yüklediği böyle bir yük yok. Parti tabanı bunu ayırabilir diye düşünüyorum. Ankara'daki teşkilatlar daha fazla memnunlar ama İstanbul'daki teşkilatlar yarı yarıya adaylar konusunda.