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İYİ Parti'den CHP'ye şerhli ittifak! "Ver Ankara'yı al İstanbul'u" stratejisi: Mansur Yavaş'a ayrı Özgür Özel ve İmamoğlu'na ayrı...

CHP'nin ittifak için kapısını arşınladığı İYİ Parti'de Meral Akşener'in kurmayları kazan kaldırdı. İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, İYİ Parti tabanının Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’na aynı bakmadığını ifade etti. İmamoğlu'nun "Bir elime güneşi, bir elime ayı alırım" sözlerini değerlendiren Akalın, "Bu strateji Pervin Buldan ile Meral Akşener'i yan yana getirmeye dayalı" dedi. Özgür Özel'in Pervin Chakar ve Şebnem Korur Fincancı ile poz vermesini eleştiren Akalın, kurumsal ittifakı doğru bulmadığını dile getirdi. Akalın'ın İmamoğlu'na HEDEP şerhi koyup Mansur Yavaş'ı ön plana atması "İstanbul CHP'nin Ankara İYİ Parti'nin olsun" kulislerini kuvvetlendirdi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 10:08 Güncelleme 04 Aralık 2023, 10:35
İYİ Parti’den CHP’ye şerhli ittifak! Ver Ankara’yı al İstanbul’u stratejisi: Mansur Yavaş’a ayrı Özgür Özel ve İmamoğlu’na ayrı...

Türkiye 31 Mart 2024'te sandık başına gidecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti ve Cumhur İttifakı, 'gönül belediyeciliği' şiarıyla hareket ederken CHP ve İYİ Parti'yi 'yerel seçimleri kaybedeceğiz' endişesi sardı.

Koltuğu Ekrem İmamoğlu vesayeti altında olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hem HEDEPKK hem de İYİ Parti ile ittifak yapmak için tüm kartları oynuyor. 'Ablam' deyip Meral Akşener'e göz kırpan Özel, 'Kayyum' söylemine sığınıp 'Kürtler daha az eşit' yalanını söyleyerek HEDEP'e mavi boncuk dağıtıyor.

İYİ PARTİ KAYNIYOR: İSTİFALAR TACİZ İDDİLARI AKÇELİ İŞLER
Meral Akşener'in "ittifak yapmayacağız" çıkışına rağmen CHP'nin yeni yönetimi Kılıçdaroğlu'ndan kalma yöntemlerle Akşener'i masaya oturtmak için baskı üstüne baskı kurdu. İmamoğlu ve Özel "ittifakı kurarız" diyerek Akşener'i masaya çekmek isterken İYİ Parti'nin içi de taciz, akçeli işler ve istifalarla kaynıyor.

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AKŞENER'İN İLKESİZ SİYASETİ: CHP'LİLERDEN 'GELİN EVİ NAZ EVİ' BENZZETMESİ
Geride bıraktığımız günlerde de Meral Akşener ve Özgür Özel, İYİ Parti genel merkezinde bir araya geldi.

Her fırsatta 'Seçimlere ayrı gireceğiz' diye esip gürleyen Akşener, Özel'i kapıda karşılamadı ancak sonra yaptığı açıklamada "masaya geri dönüş" sinyali vererek ilkeli siyaset sınavından kaldı!

CHP yandaşları Akşener'in masaya döneceğini iddia edip "gelin evi naz" evi benzetmesi yaptı.


Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Partili kurmayların bir kısmı kazan kaldırdı!

EKREM AYRI MANSUR AYRI... İMAMOĞLU'NA 'HEDEP' ŞERHİ
İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, İYİ Parti tabanının Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'na aynı bakmadığını ifade ederek, "Kurumsal iş birliğini doğru bulmuyorum ama parti Mansur Bey ile İmamoğlu'nu ayıracaktır. Parti tabanının Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'na aynı bakmadığını görüyorum. İstanbul'un bazı zaruretleri var ve bunun CHP'ye yükledikleri var" dedi.

İmamoğlu'na ise HEDEP ile kurduğu siyasi yakınlık sebebiyle mesafeli konuşan İYİ Partili Akalın, İmamoğlu'nun "Ben İstanbul'u yönetiyorum gerekirse bir elime güneşi, bir elime ayı alırım" sözlerine "Bu siyasi stratejinin bir alt başlığı Pervin Buldan ile Meral Akşener'e ağaç dikme bayramında ağaç diktirmek üzerine kurulan bir stratejiydi" ifadeleriyle yanıt verdi.

Akalın şu ifadeleri kullandı;

Mansur Bey'in kişisel olarak İYİ Parti'ye yüklediği böyle bir yük yok. Parti tabanı bunu ayırabilir diye düşünüyorum. Ankara'daki teşkilatlar daha fazla memnunlar ama İstanbul'daki teşkilatlar yarı yarıya adaylar konusunda.



PAZARLIK: "İSTANBUL CHP'NİN ANKARA İYİ PARTİ'NİN OLSUN"
Hatırlanacağı üzere kulislerde ittifak olması durumunda "İstanbul CHP'nin Ankara İYİ Parti'nin olsun" pazarlığı yapıldığı konuşuluyor. Hatta Meral Akşener'e Mansur Yavaş'ın İyi Parti'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olması yönünde teklif gittiği bile konuşuluyor.

Gelinen bu noktada İYİ Partili kurmayların Mansur Yavaş'ı İmamoğlu'ndan ayrı tutup ön plana çıkaran sözleri iddiaları ve kulis bilgilerini kuvvetlendiren bir unsur olarak kayıtlara geçti.



ÖZGÜR ÖZEL'E CHAKAR VE FİNCANCI TEPKİSİ: KURUMSAL İTTİFAKI DOĞRU BULMUYORUM
Öte yandan Tolga Akalın, Özgür Özel ve CHP'nin yeni yönetimi için "Siyasal bölücülük meselesiyle ilgili hassasiyetlerinde erozyonlar var" dedi. Bu durumun İYİ Parti - CHP ittifakı için engel olduğunu dile getiren Tolga Akalın, Özgür Özel'in ünlü soprano Pervin Chakar'ın elini öpmesiyle ilgili "bölücü emelleri olan bir kadın sanatçı" ifadesini kullandı.

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CHP ile yapılacak bir kurumsal iş birliğinin İYİ Parti'yi gereksiz olarak "CHP'nin Türkiye sosyolojisinden ve siyasetinden uzak görüşlerinin etkisi altında bırakacağını" savunan Akalın, "Ergenekon davalarında ben avukatlık yaptım. O sırada Şebnem Korur Fincancı da Ergenekon'un müdahiliydi. Oradaki insanların terör örgütü olduğunu söylüyordu. Dün biz CHP'lilerle yan yana Ergenekon sürecini savunuyorduk, bugün yeni yönetim Fincancı'yı ziyaret ediyor. Türkiye'nin hafızası var. CHP, yüz yıllık bir parti, ben tercihlerine saygı duyuyorum ama tercihlerine biz katlanmak zorunda değiliz. O yüzden kurumsal ittifakı doğru bulmuyorum" diye konuştu.




İYİ PARTİ'YE 'KURUMSAL İTTİFAK YOKSA TOPLUM İTTİFAKI VAR' RESTİ
İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın'ın "Kurumsal iş birliğini doğru bulmuyorum ama parti Mansur Bey ile İmamoğlu'nu ayıracaktır. Parti tabanının Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'na aynı bakmadığını görüyorum. İstanbul'un bazı zaruretleri var ve bunun CHP'ye yükledikleri var" sözleri sonrası gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

İmamoğlu katıldığı TV yayınında kendisine HEDEP şerhi koyan İYİ Partili kurmaylara "En önemlisi tabandaki toplumsal ittifaktır. Ben, onun zaten İstanbul'da sağlandığını düşünüyorum. Bunu kurumsal olarak da sağlamanın çok değerli olacağını düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.

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