İYİ Parti'den CHP'ye şerhli ittifak! "Ver Ankara'yı al İstanbul'u" stratejisi: Mansur Yavaş'a ayrı Özgür Özel ve İmamoğlu'na ayrı...

PAZARLIK: "İSTANBUL CHP'NİN ANKARA İYİ PARTİ'NİN OLSUN"
Hatırlanacağı üzere kulislerde ittifak olması durumunda "İstanbul CHP'nin Ankara İYİ Parti'nin olsun" pazarlığı yapıldığı konuşuluyor. Hatta Meral Akşener'e Mansur Yavaş'ın İyi Parti'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olması yönünde teklif gittiği bile konuşuluyor.
Gelinen bu noktada İYİ Partili kurmayların Mansur Yavaş'ı İmamoğlu'ndan ayrı tutup ön plana çıkaran sözleri iddiaları ve kulis bilgilerini kuvvetlendiren bir unsur olarak kayıtlara geçti.
ÖZGÜR ÖZEL'E CHAKAR VE FİNCANCI TEPKİSİ: KURUMSAL İTTİFAKI DOĞRU BULMUYORUM
Öte yandan Tolga Akalın, Özgür Özel ve CHP'nin yeni yönetimi için "Siyasal bölücülük meselesiyle ilgili hassasiyetlerinde erozyonlar var" dedi. Bu durumun İYİ Parti - CHP ittifakı için engel olduğunu dile getiren Tolga Akalın, Özgür Özel'in ünlü soprano Pervin Chakar'ın elini öpmesiyle ilgili "bölücü emelleri olan bir kadın sanatçı" ifadesini kullandı.
CHP ile yapılacak bir kurumsal iş birliğinin İYİ Parti'yi gereksiz olarak "CHP'nin Türkiye sosyolojisinden ve siyasetinden uzak görüşlerinin etkisi altında bırakacağını" savunan Akalın, "Ergenekon davalarında ben avukatlık yaptım. O sırada Şebnem Korur Fincancı da Ergenekon'un müdahiliydi. Oradaki insanların terör örgütü olduğunu söylüyordu. Dün biz CHP'lilerle yan yana Ergenekon sürecini savunuyorduk, bugün yeni yönetim Fincancı'yı ziyaret ediyor. Türkiye'nin hafızası var. CHP, yüz yıllık bir parti, ben tercihlerine saygı duyuyorum ama tercihlerine biz katlanmak zorunda değiliz. O yüzden kurumsal ittifakı doğru bulmuyorum" diye konuştu.
İYİ PARTİ'YE 'KURUMSAL İTTİFAK YOKSA TOPLUM İTTİFAKI VAR' RESTİ
İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın'ın "Kurumsal iş birliğini doğru bulmuyorum ama parti Mansur Bey ile İmamoğlu'nu ayıracaktır. Parti tabanının Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'na aynı bakmadığını görüyorum. İstanbul'un bazı zaruretleri var ve bunun CHP'ye yükledikleri var" sözleri sonrası gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.
İmamoğlu katıldığı TV yayınında kendisine HEDEP şerhi koyan İYİ Partili kurmaylara "En önemlisi tabandaki toplumsal ittifaktır. Ben, onun zaten İstanbul'da sağlandığını düşünüyorum. Bunu kurumsal olarak da sağlamanın çok değerli olacağını düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.