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CHP'li Gökhan Günaydın'dan İYİ Parti'ye önce siyasi rüşvet sonra tehdit! "Akşener'in ayağına gittik ittifak olmazsa karşılığı olur" resti

CHP ve İYİ Parti arasında ittifak sürüncemesi sürüyor. Özgür Özel'in eli çiçekli İYİ Parti ziyareti sonrası CHP yandaşları Akşener'in masaya döneceğini iddia edip "gelin evi naz" evi benzetmesi yaptı. İttifak pazarlıkları sürerken CHP kanadından İYİ Parti'ye önce siyasi rüşvet sonra da tehdit geldi. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İYİ Parti'nin istediği kadar seçim çevresinde birlikte çalışabileceklerini söyledi. Günaydın ittifak olmazsa İYİ Parti'ye hesap sorulacağını belirterek "İş birliği çatı düzeyinde olmazsa biz zaten sokakta kuracağız" ültimatomu çekti.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 16:28 Güncelleme 04 Aralık 2023, 16:49
CHP’li Gökhan Günaydın’dan İYİ Parti’ye önce siyasi rüşvet sonra tehdit! Akşener’in ayağına gittik ittifak olmazsa karşılığı olur resti
Türkiye yerel seçimlere giderayak muhalefetin ikiyüzlü siyasetine şahitlik ediyor.

Koltuğu Ekrem İmamoğlu vesayeti altında olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hem HEDEPKK hem de İYİ Parti ile ittifak yapmak için tüm kartları oynuyor.

'Ablam' deyip Meral Akşener'e göz kırpan Özel, 'Kayyum' söylemine sığınıp 'Kürtler daha az eşit' yalanını söyleyerek HEDEP'e mavi boncuk dağıtıyor.
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AKŞENER'İN İLKESİZ SİYASETİ: CHP'LİLERDEN 'GELİN EVİ NAZ EVİ' BENZETMESİ
Geride bıraktığımız günlerde de Meral Akşener ve Özgür Özel, İYİ Parti genel merkezinde bir araya geldi.

Her fırsatta 'Seçimlere ayrı gireceğiz' diye esip gürleyen Akşener, Özel'i kapıda karşılamadı ancak sonra yaptığı açıklamada "masaya geri dönüş" sinyali vererek ilkeli siyaset sınavından kaldı!

CHP yandaşları Akşener'in masaya döneceğini iddia edip "gelin evi naz" evi benzetmesi yaptı.

Öte yandan İYİ Parti GİK, CHP ile ittifakı görüşmek üzere toplandı.


Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP kanadından İYİ Parti'ye önce siyasi rüşvet sonra da tehdit geldi.


ÖNCE SİYASİ RÜŞVET SONRA TEHDİT
Ekrem İmamoğlu'nun has adamlarından olan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Biz 1400 seçim çevresi için zaten hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Eğer İYİ Parti bize derse ki; Şu 15, 20 ya da 200 seçim çevresinde beraber çalışabiliriz. Bu sefer oturacağız çalışmalarımızı o yönde bir kere daha gözden geçireceğiz" diyerek Akşener'e göz kırptı.

Günaydın'a ittifak olmaması durumunda CHP'nin yol haritası soruldu. CHP Grup Başkanvekili, birkaç dakika önce siyasi rüşvet teklif ettiği İYİ Parti'yi bu kez de tehdit etti.


"İŞ BİRLİĞİ OLMAZSA BİZ ZATEN SOKAKTA KURARIZ"
"İş birliği çatı düzeyinde olmazsa biz zaten sokakta kuracağız" ültimatomu çeken Gökhan Günaydın, Özgür Özel'in ellerinde çiçeklerle Meral Akşener'in ayağına gittiğini hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü;

100 yıllık bir siyasal parti, herhangi bir parti bizimle iş birliği yapmayı istememiş diye çalışmalarına sekte vurmaz. İYİ Parti bunu reddederse hem İYİ Parti tabanında hem de CHP tabanında bir karşılığı olacaktır.
İstanbul dahil olmak üzere biz çeşitli siyasal partilerle iş birliği yaparız ama şunu biliriz; Asıl iş birliği tabanda olur. Eğer iş birliği çatı düzeyinde olmaz ise biz zaten sokakta kuracağız.
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