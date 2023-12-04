CHP'li Gökhan Günaydın'dan İYİ Parti'ye önce siyasi rüşvet sonra tehdit! "Akşener'in ayağına gittik ittifak olmazsa karşılığı olur" resti

Türkiye yerel seçimlere giderayak muhalefetin ikiyüzlü siyasetine şahitlik ediyor.
Koltuğu Ekrem İmamoğlu
vesayeti altında olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel
hem HEDEPKK hem de İYİ Parti ile ittifak yapmak için tüm kartları oynuyor.
'Ablam' deyip Meral Akşener
'e göz kırpan Özel, 'Kayyum' söylemine sığınıp 'Kürtler daha az eşit' yalanını söyleyerek HEDEP'e mavi boncuk dağıtıyor.
AKŞENER'İN İLKESİZ SİYASETİ: CHP'LİLERDEN 'GELİN EVİ NAZ EVİ' BENZETMESİ
Geride bıraktığımız günlerde de Meral Akşener ve Özgür Özel, İYİ Parti genel merkezinde bir araya geldi.
Her fırsatta 'Seçimlere ayrı gireceğiz' diye esip gürleyen Akşener, Özel'i kapıda karşılamadı ancak sonra yaptığı açıklamada "masaya geri dönüş"
sinyali vererek ilkeli siyaset sınavından kaldı!
CHP yandaşları Akşener'in masaya döneceğini iddia edip "gelin evi naz" evi benzetmesi yaptı.
Öte yandan İYİ Parti GİK, CHP ile ittifakı görüşmek üzere toplandı.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP kanadından İYİ Parti'ye önce siyasi rüşvet sonra da tehdit geldi.
ÖNCE SİYASİ RÜŞVET SONRA TEHDİT
Ekrem İmamoğlu
'nun has adamlarından olan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Biz 1400 seçim çevresi için zaten hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Eğer İYİ Parti bize derse ki; Şu 15, 20 ya da 200 seçim çevresinde beraber çalışabiliriz. Bu sefer oturacağız çalışmalarımızı o yönde bir kere daha gözden geçireceğiz"
diyerek Akşener'e göz kırptı.
Günaydın'a ittifak olmaması durumunda CHP'nin yol haritası soruldu. CHP Grup Başkanvekili, birkaç dakika önce siyasi rüşvet teklif ettiği İYİ Parti'yi bu kez de tehdit etti.